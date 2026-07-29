Steam-RPG Mystic Depths ab sofort dauerhaft kostenlos spielbar

Ein erst im Juni 2026 veröffentlichtes Rollenspiel ist auf Steam ab sofort vollständig kostenlos erhältlich. Entwickler François Duchesne hat Mystic Depths: The Corrupted King am 23. Juli 2026 dauerhaft auf ein Free-to-Play-Modell umgestellt, sodass das komplette Abenteuer ohne Kaufpreis gespielt werden kann.

Das Windows-Spiel erschien ursprünglich am 23. Juni 2026 als kostenpflichtiger Titel. Der niedrigste erfasste Aktionspreis im Euroraum lag bei 9,80 Euro. Eine zeitliche Begrenzung für die kostenlose Version gibt es derzeit nicht.

Retro-Abenteuer unter dem Baldemar-Imperium

Was bietet Mystic Depths: The Corrupted King? Das Einzelspieler-RPG versetzt euch in eine düstere mittelalterliche Welt, die vom unterdrückerischen Baldemar-Imperium beherrscht wird. Auf der Reise erkundet ihr Städte, Minen, Ruinen und unterirdische Verliese, in denen Gefahren und verborgene Geheimnisse warten.

Eine wichtige Rolle spielt der dynamische Tag-Nacht-Zyklus. Mit Einbruch der Dunkelheit werden Gegner gefährlicher, während schlecht beleuchtete Gebiete eine sorgfältige Vorbereitung und den überlegten Einsatz von Ressourcen verlangen. Die Charakterentwicklung basiert auf Attributen wie Stärke, Beweglichkeit, Geschwindigkeit, Weisheit und Intelligenz.

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Pixelgrafik aus der Top-down-Perspektive

Rundenbasierte Kämpfe

Build-Erstellung und dauerhafte Verbesserungen

Erkundungsorientiertes Leveldesign

Dynamische Zyklen mit Auswirkungen auf das Gameplay

Mittelalterliche Handlung in einer düsteren Fantasy-Welt

Rund 30 Stunden Spielzeit bis zum finalen Boss

Optik und Soundtrack erinnern stellenweise an frühe Final-Fantasy-Spiele, insbesondere an Final Fantasy 4. Bei den Kampf- und Fortschrittssystemen fällt Mystic Depths: The Corrupted King allerdings deutlich weniger komplex aus als die bekannte Rollenspielreihe. Für ein weitgehend allein entwickeltes Indie-Projekt bietet das kostenlose Gesamtpaket dennoch einen beachtlichen Umfang.

Niedrige Hardware-Anforderungen

Welche Technik benötigt das kostenlose Steam-RPG? Mystic Depths: The Corrupted King stellt geringe Anforderungen an den PC. Laut Entwickler soll das Spiel auf den meisten Laptops funktionieren, die weniger als zehn Jahre alt sind.

Betriebssystem: Windows 10

Prozessor: Intel Core i3-3210 oder vergleichbares Modell

Arbeitsspeicher: 4 GB RAM

Grafik: Integrierter Grafikprozessor oder besser

Speicherplatz: 1 GB

Soundkarte: DirectX-kompatibles Modell

Unterstützt werden Englisch, Französisch und lateinamerikanisches Spanisch. Eine deutsche Benutzeroberfläche oder deutsche Untertitel stehen nicht zur Verfügung. Teilweise Controller-Unterstützung, Steam Cloud und Familienbibliothek sind vorhanden.

Der Entwickler weist außerdem darauf hin, dass vorab erstellte Inhalte mit generativer KI unterstützt wurden. Dazu zählen unter anderem das Logo, der Titelbildschirm, verschiedene Gegenstandsgrafiken sowie ein Teil der Charakterporträts. Während des laufenden Spiels wird keine generative KI eingesetzt.

Weitere kostenlose PC-Spiele im Blick

Welche anderen Gratis-Spiele sorgen derzeit für Aufmerksamkeit? Auf Steam ist auch das Gladiatorenspiel Arena of Trophies kostenlos spielbar. In aktuellen Übersichten rund um kommende PC-Aktionen werden außerdem das Pixel-RPG Moonlighter sowie die Epic-Games-Store-Titel Foretales, OTXO und Sol Cesto genannt.

Mystic Depths: The Corrupted King hebt sich davon durch die dauerhafte Preisumstellung ab. Wer klassische Rollenspiele, Pixelgrafik, Dungeons und umfangreiche Erkundung mag, kann den Titel ohne Zeitdruck zur Steam-Bibliothek hinzufügen und direkt ausprobieren.

Werdet ihr Mystic Depths: The Corrupted King eine Chance geben, oder ist euch das Retro-RPG zu schlicht? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.