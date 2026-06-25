GTA 6 auf Disc im Dezember – was am Insider-Gerücht dran ist

Rund um Grand Theft Auto VI ist es seit dem großen Reveal zwar etwas ruhiger geworden, doch die Gerüchteküche kocht weiter. Jetzt sorgt ein neuer Insider-Bericht für Diskussionen: Demnach soll GTA 6 im Dezember als Disc-Version erscheinen. Das wäre für viele Fans ein wichtiges Signal, denn eine physische Veröffentlichung ist längst nicht mehr bei jedem großen Titel selbstverständlich.

Offiziell ist bislang vor allem eines klar: Rockstar Games hat Grand Theft Auto VI angekündigt, und der Release ist laut aktueller Planung für den 19. November 2026 auf PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S terminiert. Das Setting führt in den fiktiven US-Bundesstaat Leonida mit Vice City, und im Mittelpunkt stehen Jason Duval und Lucia Caminos.

Der aktuelle Stand zur Disc-Version

Was behauptet der Insider zur Disc-Veröffentlichung im Dezember? Laut dem aktuellen Gerücht soll eine Disc-Fassung von GTA 6 im Dezember in den Handel kommen. Gemeint ist damit nicht zwingend ein anderer Release-Termin als der bisher bekannte November-Launch, sondern eher ein Zeitfenster, in dem die physische Verfügbarkeit im Einzelhandel breit anläuft oder nachgeliefert wird.

Gerade bei Blockbustern dieser Größenordnung ist es nicht ungewöhnlich, dass Vorbestellungen, Kontingente und Lieferfenster je nach Region unterschiedlich ausfallen. Im deutschen Markt kann das im Alltag bedeuten, dass manche Händler die Disc direkt zum Launch anbieten, während andere erst Wochen später größere Stückzahlen im Regal haben.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Wichtig ist dabei: Eine Disc-Veröffentlichung im Dezember würde nicht automatisch bedeuten, dass GTA 6 vorher nur digital erscheint. Es könnte auch um spezielle Editionen gehen, um Nachlieferungen nach einer starken Launch-Woche oder um ein klarer kommuniziertes Zeitfenster für neue Kontingente.

Warum eine physische Version für viele entscheidend ist

Warum ist die Disc-Version von GTA 6 für viele so wichtig? Trotz digitaler Stores wollen viele in Deutschland ihre Games weiterhin als Box im Regal haben. Bei einem Prestige-Titel wie GTA 6 hängt daran oft auch das Sammelgefühl, etwa bei Special- oder Collector-Editionen, Steelbooks oder Bonus-Inhalten, die im stationären Handel gern als exklusive Pakete vermarktet werden.

Außerdem spielt der Weiterverkauf eine Rolle. Wer Spiele physisch kauft, kann sie später gebraucht abgeben oder tauschen. Das ist bei einem voraussichtlich sehr großen Spiel wie GTA 6 für einige auch eine Preisfrage, selbst wenn der Launch-Preis am Ende im üblichen AAA-Rahmen liegen dürfte.

Dazu kommt der praktische Faktor: Manche bevorzugen Discs, um Speicherplatz-Management und Account-Bindung anders zu handhaben, auch wenn moderne Konsolen selbst bei Disc-Titeln häufig große Downloads verlangen.

Release-Termin, Plattformen und Erwartungen

Wann erscheint GTA 6 offiziell und für welche Plattformen? Der derzeit kommunizierte Termin liegt am 19. November 2026, zunächst für PS5 und Xbox Series X|S. Rockstar hat das Spiel in Vice City und dem Staat Leonida angesiedelt, inklusive satirischer Bezüge auf moderne US-Kultur und Social Media.

Ein Disc-Release im Dezember würde damit direkt in die heiße Phase des Weihnachtsgeschäfts 2026 fallen. Genau deshalb wird das Gerücht so aufmerksam verfolgt: Für den Handel in Deutschland wäre eine sichere, gut verfügbare Box-Version zu diesem Zeitpunkt ein riesiger Hebel, gerade für Geschenkekäufe.

Bis Rockstar selbst Details zu Vorbestellungen, Editionen und dem genauen physischen Rollout nennt, bleibt allerdings offen, ob Dezember wirklich das relevante Datum ist oder ob es sich um eine Interpretation von internen Planungen handelt.

Wie wichtig ist euch eine Disc-Version bei GTA 6 noch, oder kauft ihr längst nur digital? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.