GTA Online: LS Tags – heutige Fundorte, Spraydose und Belohnung

Mit den LS Tags könnt ihr in GTA Online jeden Tag fünf Werbeplakate übersprühen und dabei insgesamt 100.000 GTA-Dollar verdienen. Bevor ihr mit den Graffiti loslegen könnt, benötigt ihr allerdings eine Spraydose.

In diesem Guide zeigen wir euch die heutigen LS Tags auf unserer interaktiven Karte. Außerdem erfahrt ihr, wo ihr eine Spraydose findet, wie ihr die Plakate übersprüht und welche Belohnung euch für alle fünf Graffiti erwartet.

LS Tags: Das Wichtigste in Kürze

Pro Tag sind fünf LS Tags aktiv.

Die fünf Plakate werden aus 30 möglichen Standorten ausgewählt.

Zum Übersprühen benötigt ihr eine Spraydose.

Habt ihr die Spraydose einmal gefunden, bleibt sie dauerhaft in eurem Inventar.

Jedes Graffiti bringt 15.000 GTA-Dollar und 500 RP.

Für alle fünf LS Tags erhaltet ihr weitere 25.000 GTA-Dollar.

Insgesamt könnt ihr täglich 100.000 GTA-Dollar und 2.500 RP verdienen.

Beim ersten vollständigen Durchlauf schaltet ihr das Street-Artist-Outfit frei.

Die Standorte wechseln täglich um 8 Uhr deutscher Sommerzeit beziehungsweise 7 Uhr deutscher Winterzeit.

Die LS Tags können auch in einer Sitzung nur für eingeladene Spieler erledigt werden.

Wo befinden sich die heutigen LS Tags?

In GTA Online gibt es insgesamt 30 mögliche Standorte für die Werbeplakate. Davon sind innerhalb eines täglichen Zyklus allerdings nur fünf aktiv. Die Auswahl gilt für alle Spieler und ändert sich mit dem täglichen Reset.

Auf unserer interaktiven Karte seht ihr automatisch die fünf aktuell verfügbaren LS Tags. Ihr müsst daher nicht sämtliche 30 Positionen abfahren und selbst überprüfen.

Die Plakate befinden sich nicht ausschließlich im Zentrum von Los Santos. Einige Positionen liegen weiter außerhalb der Stadt oder im Norden der Karte. Ein schnelles Fahrzeug oder ein Fluggerät kann die tägliche Suche daher deutlich verkürzen.

Wichtig: Die LS Tags werden auf der Karte innerhalb von GTA Online nicht automatisch markiert. Selbst wenn ihr euch in der Nähe befindet, erscheint normalerweise kein dauerhaft sichtbares Symbol auf der Minimap. Nutzt deshalb unsere Karte und setzt euch nacheinander eigene Wegpunkte.

Spraydose finden: So startet ihr die LS Tags

Bevor ihr ein Plakat übersprühen könnt, müsst ihr eine Spraydose einsammeln. Dafür stehen euch 30 mögliche Fundorte in Los Santos und Blaine County zur Verfügung.

Die Spraydosen liegen meist auf dem Boden, auf Mauern, Kisten oder anderen niedrigen Objekten. Nähert ihr euch einem Fundort, könnt ihr die Dose über die eingeblendete Aktionstaste aufnehmen.

Ihr müsst nicht alle Spraydosen einsammeln. Eine einzige reicht aus, um die LS Tags dauerhaft freizuschalten. Habt ihr bereits zu einem früheren Zeitpunkt eine Dose gefunden, müsst ihr am nächsten Tag nicht erneut danach suchen.

Die Spraydose wird nicht wie eine gewöhnliche Waffe über das Waffenrad ausgerüstet. Sobald sie sich in eurem Inventar befindet, könnt ihr direkt mit einem aktiven Plakat interagieren.

LS Tags übersprühen: So funktioniert es

Habt ihr eine Spraydose eingesammelt, könnt ihr die fünf täglich aktiven Werbeplakate aufsuchen.

Geht dabei folgendermaßen vor:

Öffnet unsere interaktive Karte und lasst euch die heutigen LS Tags anzeigen. Setzt einen Wegpunkt zum ersten Standort. Sucht dort nach einem großen Werbeplakat an einer Wand oder einer frei stehenden Fläche. Stellt euch direkt vor das Plakat. Haltet die eingeblendete Aktionstaste gedrückt. Wartet, bis das Graffiti vollständig aufgesprüht wurde. Fahrt anschließend zum nächsten Standort.

Ein erfolgreich übersprühtes Plakat wird direkt gewertet. Ihr erhaltet jeweils 15.000 GTA-Dollar und 500 RP, sobald die Aktion abgeschlossen wurde.

Die Reihenfolge spielt keine Rolle. Ihr könnt die fünf Standorte so anfahren, wie es für eure aktuelle Position am schnellsten ist.

Welche Belohnung bringen die LS Tags?

Für jeden abgeschlossenen LS Tag erhaltet ihr:

15.000 GTA-Dollar

500 RP

Habt ihr alle fünf aktiven Plakate innerhalb desselben täglichen Zyklus übersprüht, zahlt euch GTA Online zusätzlich einen Abschlussbonus in Höhe von 25.000 GTA-Dollar aus.

Fortschritt GTA-Dollar RP Ein LS Tag 15.000 500 Fünf LS Tags 75.000 2.500 Bonus für alle fünf 25.000 – Gesamte Tagesbelohnung 100.000 2.500

Die Aktivität lohnt sich damit besonders für Anfänger. Ihr benötigt kein Unternehmen, keine Immobilie und keine vorherige Mission. Außerdem müsst ihr nicht kämpfen und könnt die Aufgabe vollständig allein abschließen.

Gelegentlich erhöht Rockstar Games die Auszahlung der LS Tags im Rahmen einer Eventwoche. Bei einer doppelten Belohnung könnt ihr entsprechend bis zu 200.000 GTA-Dollar verdienen.

Street-Artist-Outfit freischalten

Wenn ihr zum ersten Mal alle fünf LS Tags innerhalb eines Tages übersprüht, schaltet ihr zusätzlich das Street-Artist-Outfit frei.

Das auffällige Kostüm kennen einige Spieler möglicherweise bereits aus dem Story-Modus von GTA 5. Es gehört zu dem Straßenkünstler, dessen Space-Monkey-Mosaike ihr als Franklin in Los Santos fotografieren könnt.

Nach der Freischaltung findet ihr das komplette Outfit in eurem Kleiderschrank beziehungsweise in den gespeicherten Outfits. Die Belohnung wird nur einmal vergeben. Bei späteren Durchläufen erhaltet ihr weiterhin die regulären GTA-Dollar und RP, aber kein weiteres Kleidungsstück.

Fortschritt der LS Tags überprüfen

Falls ihr nicht mehr wisst, wie viele Plakate ihr an diesem Tag bereits übersprüht habt, könnt ihr euren Fortschritt im Interaktionsmenü kontrollieren.

Öffnet dazu:

Interaktionsmenü → Inventar → Sammelobjekte

Dort zeigt GTA Online an, wie viele der fünf täglichen LS Tags ihr bereits abgeschlossen habt. Je nach Plattform und Sprachversion kann die Bezeichnung des Menüpunktes geringfügig abweichen.

Die Anzeige ist besonders hilfreich, wenn ihr eure Suche unterbrochen oder zwischendurch die Sitzung gewechselt habt.

Wann wechseln die LS Tags?

Die fünf aktiven Plakate wechseln mit dem täglichen Reset von GTA Online. Dieser findet um 6 Uhr UTC statt. In Deutschland entspricht das:

8 Uhr während der Sommerzeit

7 Uhr während der Winterzeit

Nach dem Reset könnt ihr erneut fünf Plakate übersprühen und wieder bis zu 100.000 GTA-Dollar sowie 2.500 RP erhalten.

Beginnt ihr kurz vor dem Wechsel mit der Suche, solltet ihr alle fünf Standorte rechtzeitig abschließen. Nach dem Reset gelten andere Positionen und der Tagesfortschritt beginnt wieder von vorn.

Unsere interaktive Karte berücksichtigt den täglichen Wechsel und zeigt euch jeweils die aktuell gültigen Fundorte.

Kann man die LS Tags in einer privaten Sitzung erledigen?

Ja, ihr könnt die LS Tags auch in einer Sitzung nur für eingeladene Spieler suchen. Eine öffentliche Lobby ist nicht erforderlich.

Das ist sogar empfehlenswert, wenn ihr die fünf Standorte möglichst ungestört abfahren möchtet. Andere Spieler können euch dann weder angreifen noch während der Suche behindern.

Jeder Spieler muss die Plakate allerdings selbst übersprühen. Seid ihr mit Freunden unterwegs, kann jeder von euch dieselben fünf Standorte aufsuchen und seine eigene Tagesbelohnung erhalten.

Warum lässt sich ein Plakat nicht übersprühen?

Erscheint vor einem Werbeplakat keine Aktion, kann das mehrere Gründe haben:

Ihr besitzt noch keine Spraydose.

Das Plakat gehört heute nicht zu den fünf aktiven LS Tags.

Ihr steht nicht nah genug vor der richtigen Seite des Plakats.

Ihr habt diesen LS Tag heute bereits abgeschlossen.

Der tägliche Reset hat stattgefunden und die Standorte haben gewechselt.

Die Aktivität wurde in der aktuellen Sitzung nicht richtig geladen.

Überprüft zunächst auf unserer Karte, ob ihr euch tatsächlich am heutigen Standort befindet. Lauft anschließend direkt vor das Plakat und nähert euch ihm aus verschiedenen Winkeln.

Hilft das nicht, wechselt die Sitzung oder startet GTA Online neu. Bereits abgeschlossene LS Tags bleiben innerhalb des aktuellen Tages normalerweise gespeichert.

Lohnt sich die tägliche Suche nach den LS Tags?

Die LS Tags gehören zu den unkompliziertesten täglichen Aktivitäten in GTA Online. Habt ihr die Spraydose bereits im Inventar und kennt die aktuellen Positionen, lassen sich die fünf Plakate vergleichsweise schnell abfahren.

Für erfahrene Spieler sind 100.000 GTA-Dollar möglicherweise kein besonders großer Betrag. Anfänger erhalten dagegen eine solide Auszahlung, ohne zuvor Geld in eine Immobilie oder ein Unternehmen investieren zu müssen.

Mindestens einmal solltet ihr alle fünf LS Tags abschließen, um das Street-Artist-Outfit freizuschalten. Danach könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr die Graffiti weiterhin in eure tägliche Runde durch Los Santos einbauen möchtet.