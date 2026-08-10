GTA Online: Alle 100 LD-Organics-Fundorte auf unserer interaktiven Karte

In „GTA Online“ hat Lamar eine komplette Lieferung seiner LD-Organics-Produkte verloren. Insgesamt 100 kleine Päckchen liegen über Los Santos und Blaine County verteilt. Wer sie vollständig einsammelt, erhält neben GTA-Dollar und RP auch exklusive Kleidung.

Damit ihr nicht jeden Winkel von San Andreas selbst absuchen müsst, findet ihr alle aktuellen Fundorte auf unserer interaktiven Karte. Dort könnt ihr die einzelnen Markierungen öffnen, heranzoomen und die Päckchen systematisch abarbeiten.

LD Organics: Das Wichtigste in Kürze

Insgesamt gibt es 100 LD-Organics-Päckchen.

Die Fundorte sind fest und ändern sich nicht täglich.

Jedes Päckchen bringt 1.000 GTA-Dollar und 1.000 RP.

Für alle Fundstücke erhaltet ihr insgesamt 100.000 GTA-Dollar und 100.000 RP.

Nach Abschluss gibt es weitere 50.000 GTA-Dollar.

Zusätzlich schaltet ihr ein LD-Organics-Shirt und eine LD-Organics-Kappe frei.

Insgesamt könnt ihr somit 150.000 GTA-Dollar verdienen.

Die Fundstücke können auch in einer Sitzung nur für eingeladene Spieler gesammelt werden.

Ein Hubschrauber oder die Oppressor Mk II erleichtert die Suche nach schwer erreichbaren Päckchen.

Wie startet die Suche nach den LD-Organics-Produkten?

Eine besondere Startmission müsst ihr nicht absolvieren. Die 100 Päckchen befinden sich dauerhaft in der offenen Spielwelt und können grundsätzlich jederzeit eingesammelt werden.

Sobald ihr das erste LD-Organics-Produkt aufhebt, meldet sich Lamar per Nachricht bei euch. Darin erklärt er, dass eine Lieferung aus seinem Lager verschwunden ist und ihr die restlichen Päckchen für ihn zurückholen sollt.

Die Fundstücke erkennt ihr an kleinen weißen Beuteln mit einem grünen LD-Organics-Logo. Da einige davon auf Dächern, Mauern oder zwischen anderen Gegenständen liegen, sind sie aus größerer Entfernung leicht zu übersehen.

Spielt ihr mit einem Controller, beginnt dieser in der Nähe eines Päckchens zu vibrieren. Die Vibration wird stärker, je näher ihr dem Fundstück kommt.

Alle 100 LD-Organics-Fundorte auf der Karte

Die Päckchen sind über nahezu die gesamte Karte verteilt. Ihr findet sie unter anderem am Flughafen von Los Santos, auf verschiedenen Hausdächern, rund um das Diamond Casino, in Sandy Shores, Grapeseed, Paleto Bay und an zahlreichen abgelegenen Orten in Blaine County.

Eine gewöhnliche Liste mit Ortsnamen hilft hier nur begrenzt weiter. Viele Produkte liegen nicht direkt am genannten Wahrzeichen, sondern beispielsweise auf einem Lüftungsschacht, hinter einer Mauer, in einem Rohr oder auf einem kleinen Vorsprung.

Unsere fokussierte Kartenansicht zeigt ausschließlich die 100 LD-Organics-Produkte. Öffnet eine Markierung, um den jeweiligen Standort genauer zu betrachten:

Die Karte lässt sich auch auf Smartphones und Tablets bedienen. Ihr könnt hineinzoomen, einzelne Marker auswählen und euch auf diese Weise von Fundort zu Fundort bewegen.

So verliert ihr bei der Suche nicht den Überblick

Rockstar zeigt zwar an, wie viele Päckchen ihr bereits gefunden habt, verrät euch jedoch nicht komfortabel, welche konkreten Standorte noch fehlen. Geht daher möglichst geordnet vor.

Am besten beginnt ihr entweder im Norden bei Paleto Bay und arbeitet euch nach Süden vor oder startet am Flughafen von Los Santos und folgt den Kartenmarkierungen in Richtung Blaine County. Springt nicht wahllos zwischen den Regionen, da ihr sonst später womöglich nicht mehr wisst, welche Stellen ihr bereits kontrolliert habt.

Euren allgemeinen Fortschritt könnt ihr nach dem ersten Fund über das Interaktionsmenü unter Inventar und Sammlerstücke überprüfen. Dort seht ihr, wie viele der insgesamt 100 LD-Organics-Produkte euer Charakter bereits eingesammelt hat.

Eine Sitzung nur für eingeladene Spieler ist besonders empfehlenswert. Die Sammelobjekte stehen dort ebenfalls zur Verfügung, während euch keine fremden Spieler bei der Suche stören können.

Welches Fahrzeug eignet sich für die Suche?

Mit einem gewöhnlichen Auto lassen sich viele Päckchen erreichen. Einige Fundorte befinden sich allerdings auf Gebäuden oder an schwer zugänglichen Stellen. Ein Luftfahrzeug spart deshalb erheblich Zeit.

Besonders gut eignen sich:

Oppressor Mk II

Sparrow

Buzzard

gewöhnlicher Hubschrauber

Mit der Oppressor Mk II könnt ihr schnell zwischen den Markierungen wechseln und auf vielen Dächern unmittelbar neben dem Fundstück landen. Der Sparrow ist ebenfalls schnell, reagiert bei engen Landungen allerdings empfindlicher auf Zusammenstöße.

Für einzelne Päckchen müsst ihr Gebäude betreten, unter Stege klettern oder kleinere Hindernisse überwinden. Ein Luftfahrzeug bringt euch daher nicht bei jedem Standort direkt bis zum Produkt.

Terrorbyte kann Sammlerstücke aufspüren

Seit dem Update „Agents of Sabotage“ kann der Terrorbyte mit einem Sammlerstück-Scanner ausgestattet werden. Dieser macht Sammlerstücke in der näheren Umgebung auf dem Radar sichtbar und erfasst dabei auch LD-Organics-Produkte.

Die Erweiterung kostet allerdings 1.290.000 GTA-Dollar und setzt den Besitz der Darnell-Bros-Textilfabrik voraus. Allein für diese Sammelaufgabe lohnt sich die Anschaffung kaum. Unsere interaktive Karte zeigt euch die Fundorte kostenlos und wesentlich großflächiger.

Der Scanner kann dennoch hilfreich sein, wenn euch am Ende lediglich ein einzelnes Päckchen fehlt und ihr den genauen Standort innerhalb eines markierten Bereichs nicht entdeckt.

Achtung beim Fundort in Tongva Hills

Durch spätere Veränderungen an der Spielwelt wurde ein älterer Fundort bei einem Anwesen in Tongva Hills versetzt. In älteren Videos und Karten kann das Produkt daher noch an der früheren Position bei Martin Madrazos Anwesen eingezeichnet sein.

Der Beutel befindet sich inzwischen bei dem weißen Anwesen weiter unten am Hang. Geht durch das Tor und schaut auf der niedrigen Mauer unmittelbar rechts neben der Einfahrt nach. Unsere interaktive Karte verwendet bereits den aktuellen Standort.

Dieser versetzte Fundort ist einer der häufigsten Gründe, weshalb Spieler trotz älterer Lösungsvideos bei 99 von 100 Produkten hängen bleiben.

Welche Belohnungen gibt es?

Für jedes eingesammelte Produkt erhaltet ihr unmittelbar:

1.000 GTA-Dollar

1.000 RP

Nach 100 Päckchen habt ihr dadurch bereits 100.000 GTA-Dollar und 100.000 RP verdient. Für den vollständigen Abschluss kommen weitere 50.000 GTA-Dollar hinzu. Insgesamt bringt euch die Suche somit 150.000 GTA-Dollar und 100.000 RP.

Darüber hinaus werden zwei exklusive Kleidungsstücke freigeschaltet:

weißes LD-Organics-Shirt

schwarze LD-Organics-Kappe

Nach dem letzten Fund meldet sich Lamar erneut und bestätigt, dass ihr seine komplette Lieferung zurückgebracht habt. Die Kleidungsstücke werden anschließend eurem Kleiderschrank hinzugefügt.

Lohnt sich die Suche nach allen Produkten?

Als reine Methode zum Geldverdienen sind die LD-Organics-Produkte inzwischen nicht besonders lukrativ. Für alle 100 Fundorte müsst ihr mehrere Stunden einplanen, während andere Aktivitäten deutlich mehr GTA-Dollar pro Stunde einbringen.

Die Suche lohnt sich vor allem für Komplettisten, neue Spieler auf der Jagd nach RP und Fans von Lamar. Das exklusive Shirt und die Kappe können auf keinem anderen regulären Weg freigeschaltet werden.

Mit unserer interaktiven Karte fällt zumindest die eigentliche Suche deutlich leichter. Statt jeden möglichen Winkel abzusuchen, könnt ihr die 100 Positionen nacheinander anfliegen und euch jeweils auf die unmittelbare Umgebung des Markers konzentrieren.