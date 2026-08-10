GTA 5: Alle 27 Peyote-Pflanzen auf unserer interaktiven Karte

Die Peyote-Pflanzen gehören zu den ungewöhnlichsten Sammelobjekten in „GTA 5“. Sobald einer der drei Protagonisten eine Pflanze verspeist, beginnt eine Halluzination und ihr übernehmt vorübergehend die Kontrolle über ein Tier.

Insgesamt sind 27 reguläre Peyote-Pflanzen über Los Santos, Blaine County und die umliegenden Gewässer verteilt. Unsere interaktive Karte zeigt euch sämtliche Fundorte, damit ihr auch die besonders gut versteckten Pflanzen auf Bergen und unter Wasser leichter findet.

Peyote-Pflanzen: Das Wichtigste in Kürze

In der Story von „GTA 5“ gibt es 27 reguläre Peyote-Pflanzen.

Davon befinden sich 21 an Land und sechs unter Wasser.

Jede Pflanze verwandelt euch in eine bestimmte Tierart.

Die freigeschalteten Landtiere können anschließend im Regisseur-Modus ausgewählt werden.

Mit den 21 Landpflanzen schaltet ihr die Trophäe beziehungsweise den Erfolg „Kryptozoologe“ frei.

Die sechs Meerestiere werden für diese Auszeichnung nicht benötigt.

Für die Suche ist keine eigene Mission erforderlich.

Die sieben goldenen Peyote-Pflanzen gehören nicht zu den 27 regulären Fundorten.

Goldene Pflanzen und das Beast-Easter-Egg behandeln wir in einem separaten Guide.

Wie findet ihr die Peyote-Pflanzen?

Die 27 Pflanzen sind ausschließlich im Story-Modus von „GTA 5“ zu finden. Eine Mission müsst ihr für die Suche nicht starten. Ihr könnt die Fundorte mit Michael, Franklin oder Trevor aufsuchen, sobald der jeweilige Bereich der Karte zugänglich ist.

Peyote-Pflanzen sehen wie kleine, rundliche Kakteen mit weißen Blüten aus. Aufgrund ihrer geringen Größe und grünen Farbe sind sie zwischen Gras, Sträuchern und Steinen leicht zu übersehen.

Nähert ihr euch einer Pflanze, beginnt der Controller zu vibrieren. Zusätzlich hört ihr ein Tiergeräusch, das euch einen Hinweis auf die bevorstehende Verwandlung gibt. Je näher ihr dem Fundort kommt, desto deutlicher wird die Vibration.

Stellt euch unmittelbar vor die Pflanze und folgt der eingeblendeten Aufforderung. Nach dem Verzehr verliert die Spielfigur das Bewusstsein und erwacht als Tier.

Alle 27 Peyote-Pflanzen auf der Karte

Die Fundorte erstrecken sich über nahezu die gesamte Spielwelt. Pflanzen warten unter anderem in Los Santos, den Vinewood Hills, der Grand-Senora-Wüste, am Mount Chiliad, in Paleto Bay und an schwer erreichbaren Stellen im Pazifik.

Unsere fokussierte Kartenansicht zeigt ausschließlich die 27 regulären Pflanzen:

Öffnet einen Marker und zoomt möglichst weit an die Position heran. Besonders bei Pflanzen auf Bergen, zwischen Felsen und unter Wasser reicht die ungefähre Region häufig nicht aus, um den kleinen Kaktus sofort zu entdecken.

Die Karte lässt sich auch auf einem Smartphone oder Tablet verwenden. So könnt ihr die Fundorte während des Spielens einzeln aufrufen und der Reihe nach abarbeiten.

Wie viele Pflanzen liegen an Land und unter Wasser?

Von den insgesamt 27 Peyote-Pflanzen befinden sich:

21 Pflanzen an Land

6 Pflanzen unter Wasser

Die Landpflanzen sind über Los Santos und Blaine County verteilt. Einige stehen auf gewöhnlichen Grünflächen, andere liegen auf Dächern, in Gärten oder an schwer erreichbaren Stellen in den Bergen.

Für die sechs Unterwasserpflanzen solltet ihr ein Tauchboot, ein Schlauchboot oder eine Tauchausrüstung verwenden. Die Suche ist zwar teilweise auch durch gewöhnliches Tauchen möglich, einige Fundorte liegen jedoch so tief, dass euch ohne passende Ausrüstung schnell die Luft ausgeht.

In welche Tiere könnt ihr euch verwandeln?

Jede der 27 regulären Pflanzen ist mit einer bestimmten Tierverwandlung verbunden. Anders als bei den saisonalen Peyote-Pflanzen in „GTA Online“ ist das Ergebnis im Story-Modus nicht rein zufällig.

Landtiere und Vögel

Zu den möglichen Verwandlungen gehören:

Border Collie

Coyote

Hirsch

Huhn

Husky

Katze

Kuh

Krähe

Kormoran

Labrador Retriever

Berglöwe

Möwe

Mops

Pudel

Kaninchen

Rottweiler

Schwein

Taube

Terrier

Wildschwein

Habicht

Meerestiere

Die sechs Pflanzen unter Wasser verwandeln euch jeweils in eines der folgenden Meerestiere:

Delfin

Fisch

Hammerhai

Killerwal

Rochen

Tigerhai

Die genaue Tierart des jeweiligen Fundortes erkennt ihr außerdem am Geräusch, das in der Nähe der Pflanze zu hören ist.

Was könnt ihr als Tier machen?

Nach der Verwandlung steuert ihr das jeweilige Tier direkt. Die verfügbaren Fähigkeiten hängen von der Tierart ab.

Als Vogel könnt ihr frei über Los Santos fliegen. Hunde und andere Landtiere laufen durch die Spielwelt und besitzen teilweise eigene Angriffsaktionen. Mit einem Hai, Delfin oder Killerwal erkundet ihr dagegen die Unterwasserwelt rund um San Andreas.

Die wichtigsten Steuerungsbefehle werden nach Beginn der Halluzination eingeblendet. Gewöhnliche Fahrzeuge oder Waffen könnt ihr in Tiergestalt nicht verwenden.

Die Verwandlung endet, wenn:

das Tier stirbt,

ihr euch zu weit aus seinem natürlichen Lebensraum bewegt,

ihr die Halluzination manuell beendet.

Anschließend wacht der Protagonist wieder in Menschengestalt auf.

So schaltet ihr die Tiere im Regisseur-Modus frei

Mit jeder verwendeten Landpflanze wird die dazugehörige Tierfigur im Regisseur-Modus freigeschaltet. Ihr könnt das Tier dort später erneut auswählen, ohne die Peyote-Pflanze noch einmal aufsuchen zu müssen.

Den Regisseur-Modus erreicht ihr über das Interaktionsmenü oder den Rockstar Editor. Die freigeschalteten Tiere findet ihr in der Darstellerkategorie für Tiere.

Die sechs Meerestiere bilden eine Ausnahme: Sie können zwar während der jeweiligen Halluzination gespielt werden, stehen aufgrund ihrer Bindung an das Wasser aber nicht als gewöhnliche Darsteller im Regisseur-Modus zur Verfügung.

So erhaltet ihr „Kryptozoologe“

Für die Trophäe beziehungsweise den Erfolg „Kryptozoologe“ müsst ihr alle im Regisseur-Modus verfügbaren Tiere freischalten. Dafür benötigt ihr die 21 Pflanzen an Land.

Die sechs Unterwasserpflanzen sind nicht erforderlich. Ihr könnt die Auszeichnung deshalb bereits erhalten, bevor ihr sämtliche 27 regulären Fundorte besucht habt.

Wer den Sammelfortschritt vollständig abschließen und jede Tierverwandlung erleben möchte, sollte natürlich trotzdem alle sechs Pflanzen im Wasser einsammeln.

Auf bestimmten Plattformen kann es erforderlich sein, nach dem letzten benötigten Fund den Regisseur-Modus zu öffnen und ein freigeschaltetes Tier auszuwählen. Verwendet während der Suche besser keine Cheats, da aktivierte Cheatcodes Trophäen und Erfolge in der laufenden Spielsitzung deaktivieren können.

So kontrolliert ihr euren Fortschritt

Euren Sammelfortschritt findet ihr im Pausenmenü unter:

Statistiken → Checkliste → Verschiedenes

Dort wird angezeigt, wie viele der 27 regulären Peyote-Pflanzen ihr bereits gefunden habt. Das Spiel verrät euch allerdings nicht besonders komfortabel, welche konkreten Fundorte noch fehlen.

Geht daher am besten systematisch vor. Beginnt beispielsweise im Süden von Los Santos und arbeitet euch über die Stadt und Blaine County bis nach Paleto Bay vor. Anschließend könnt ihr die sechs Unterwasserpflanzen in einer eigenen Runde sammeln.

Tipps für die schwer erreichbaren Fundorte

Einige Pflanzen liegen auf hohen Bergen, Gebäuden oder abgelegenen Felsvorsprüngen. Für diese Stellen empfiehlt sich ein Hubschrauber. Speichert vorsichtshalber, bevor ihr an einem besonders engen oder abschüssigen Ort landet.

Für die Unterwasserfundorte helfen:

Tauchausrüstung

Tauchboot

Nagasaki Dinghy mit verfügbarer Tauchausrüstung

hohe Lungenkapazität

Nähert euch einer Unterwasserposition möglichst genau über den Marker, bevor ihr abtaucht. Die eingeschränkte Sicht und die unterschiedliche Höhe des Meeresbodens erschweren die Orientierung erheblich.

Sollte eine Pflanze trotz korrekter Position nicht zu sehen sein, ladet euren Spielstand neu oder kehrt später zum Fundort zurück. Prüft vorher außerdem über die Checkliste, ob ihr die betreffende Pflanze möglicherweise bereits verwendet habt.

Gehören die goldenen Peyote-Pflanzen zu den 27 Fundorten?

Nein. Zusätzlich zu den 27 regulären Pflanzen existieren sieben goldene Peyote-Pflanzen. Diese gehören zu einem umfangreichen Bigfoot-Easter-Egg und werden nicht zum normalen Sammelfortschritt gezählt.

Die goldenen Pflanzen besitzen besondere Voraussetzungen. Unter anderem spielen der jeweilige Wochentag, die Uhrzeit, das Wetter und der vorherige Spielfortschritt eine Rolle. Sie führen außerdem zu einer mehrteiligen Jagd auf das geheimnisvolle Beast.

Deshalb behandeln wir diese sieben Fundorte in einem separaten Guide. Auf unserer Karte erhalten sie ebenfalls eine eigene Filteransicht und goldene Marker, damit sie nicht mit den regulären Peyote-Pflanzen verwechselt werden.

Unterscheiden sich die Pflanzen von GTA Online?

Ja. Die 27 Pflanzen dieses Guides gehören zum Story-Modus und sind dauerhaft vorhanden. Jede von ihnen führt zu einer festgelegten Tierverwandlung.

In „GTA Online“ gibt es dagegen 76 mögliche Peyote-Fundorte. Rockstar aktiviert diese nur während ausgewählter Eventwochen. Die Online-Pflanzen bringen RP ein, schalten aber keine Tierfiguren für den Regisseur-Modus frei.

Achtet daher darauf, welche Kartenansicht ihr verwendet:

Lohnt sich die Suche nach allen 27 Pflanzen?

Die Peyote-Pflanzen bringen weder Geld noch neue Waffen oder Fahrzeuge. Dafür ermöglichen sie einige der außergewöhnlichsten Erlebnisse im Story-Modus.

Als Vogel über Los Santos zu fliegen, den Pazifik als Killerwal zu erkunden oder als Berglöwe für Chaos zu sorgen, bietet eine ganz andere Perspektive auf die Spielwelt. Komplettisten erhalten außerdem die Auszeichnung „Kryptozoologe“ und können die 21 Landtiere anschließend jederzeit im Regisseur-Modus auswählen.

Mit unserer interaktiven Karte könnt ihr die Fundorte systematisch abarbeiten und müsst insbesondere bei den Pflanzen unter Wasser nicht auf ungenaue Übersichtsbilder zurückgreifen.