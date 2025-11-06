GTA Online: So bekommst du die Panther-Statue im Cayo-Perico-Heist

Rockstar Games bringt die legendäre Panther-Statue zurück! Im Zeitraum vom 6. bis 12. November 2025 können Spieler in GTA Online die seltene Beute erneut im Cayo-Perico-Heist erlangen – und damit eines der lukrativsten Ziele des gesamten Spiels abräumen. Hier erfährst du Schritt für Schritt, wie du die Statue freischaltest, findest und erfolgreich stehlen kannst.

Was ist die Panther-Statue?

Die Panther-Statue ist ein besonders wertvolles Sammlerstück, das exklusiv im Cayo-Perico-Heist erhältlich ist. Sie ersetzt die übliche Beute bzw. das primäre Ziel (z. B. den Pinken Diamant oder die Inhaberanleihe) und bringt eine enorme Auszahlung von 1,9 Millionen GTA$ auf höchstem Schwierigkeitsgrad – und das sogar solo.

Normalerweise ist die Statue gesperrt und wird nur bei besonderen Event-Wochen aktiviert – so wie jetzt im Zeitraum 6.–12. November 2025.

Voraussetzungen: Das brauchst du, bevor du startest

Bevor du dich auf die Jagd nach der Panther-Statue machst, musst du einige Vorbereitungen treffen:

Kosatka-U-Boot kaufen:

Geh auf dein In-Game-Handy > Internet > Warstock Cache & Carry und kaufe die Kosatka.

Preis: ab 2,2 Millionen GTA$.

Sie ist zwingend erforderlich, um den Cayo-Perico-Heist zu starten. Zugang zu Heist-Setup:

Nach dem Kauf ruft dich Kapitän Pavel an und führt dich durch die erste Einführungsmission. Danach steht dir das Heist-Planungsboard in der Kosatka offen. (So startet ihr den Heist.) Event-Aktivierung prüfen:

Stelle sicher, dass das Event aktiv ist. Das erkennst du daran, dass Pavel dir beim Start des Heists mitteilt, dass „eine wertvolle Statue auf Cayo Perico“ gesichtet wurde.

Schritt 1: Aufklärungsmission starten

Im Heist-Menü auf der Kosatka wählst du „Gather Intel“ (Informationen sammeln).

Damit begibst du dich nach Cayo Perico, um das Anwesen von El Rubio zu infiltrieren.

Flieg mit dem bereitgestellten Flugzeug zur Insel. Hacke beim Kommunikations-Turm das CCTV-System, um die Sicherheitskameras im Anwesen zu aktivieren. Durchsuche die Kameras im Basement Vault – dort findest du die Panther-Statue als Hauptziel.

🔎 Tipp: Wenn du die Statue nicht sofort siehst, überprüfe die Mission ein zweites Mal – sie ist nur in der Event-Woche aktiv.

Schritt 2: Vorbereitung des Heists

Nach dem Scouting kannst du die restlichen Setup-Missionen am Planungsboard auswählen. Diese bestimmen, wie du den Heist angehst:

Annäherungsfahrzeug: Kosatka (empfohlen) oder Longfin

Kosatka (empfohlen) oder Longfin Zugangspunkt: Abwassertunnel (leiser Zugang)

Abwassertunnel (leiser Zugang) Waffenarsenal: Conspirator oder Aggressor

Conspirator oder Aggressor Sabotage: Luftunterstützung oder Versorgungswagen

Je besser du planst, desto einfacher wird der finale Run. Für Solo-Spieler empfiehlt sich ein Stealth-Vorgehen über den Abwassertunnel.

Schritt 3: Durchführung des Heists

Wenn alle Vorbereitungen abgeschlossen sind, kannst du den eigentlichen Raub starten.

Wähle dein Einstiegspunkt und beginne die Mission. Schleiche dich über die Insel, vermeide Wachen und Kameras. Gelange in den Keller von El Rubios Villa – dort befindet sich der Tresor mit der Panther-Statue. Hacke das Sicherheitssystem, öffne den Tresor und sichere die Beute.

💰 Hinweis: Der Wert der Statue variiert leicht, liegt aber meist zwischen 1,8 und 2 Millionen GTA$ (abhängig vom Schwierigkeitsgrad und ob du Solo oder im Team spielst).

Schritt 4: Flucht und Abschluss

Nach dem Raub musst du nur noch entkommen. Die einfachste Route führt über das Norddock oder das Flugfeld. Wenn du den Alarm vermeidest, kommst du problemlos davon.

Nach erfolgreichem Abschluss bekommst du deine Belohnung direkt auf dein In-Game-Konto – inklusive aller Bonuszahlungen.

Profi-Tipps für den perfekten Run

Vorbereitung speichern: Wenn du die Panther-Statue einmal entdeckt hast, kannst du den Heist abbrechen und später neu starten – das Ziel bleibt aktiv, solange das Event läuft.

Wenn du die Panther-Statue einmal entdeckt hast, kannst du den Heist abbrechen und später neu starten – das Ziel bleibt aktiv, solange das Event läuft. Solo lohnt sich: Der Cayo-Perico-Heist ist einer der wenigen Heists, die du komplett allein durchführen kannst – du musst den Gewinn also nicht teilen.

Der Cayo-Perico-Heist ist einer der wenigen Heists, die du komplett allein durchführen kannst – du musst den Gewinn also nicht teilen. Stealth ist King: Lautlose Waffen, Vermeidung von Alarmen und unauffällige Wege sparen Zeit und erhöhen den Gewinn.

Lautlose Waffen, Vermeidung von Alarmen und unauffällige Wege sparen Zeit und erhöhen den Gewinn. Event-Woche nutzen: Nach dem 12. November 2025 verschwindet die Statue wieder – also schnell handeln.

Die Panther-Statue ist das wertvollste Beutestück, das du im Cayo-Perico-Heist ergattern kannst – und sie ist nur für kurze Zeit aktiv. Mit etwas Vorbereitung, Geduld und einem guten Plan kannst du in wenigen Stunden fast 2 Millionen GTA$ verdienen.

Also: Kosatka auftanken, Pavel anrufen und ab auf die Insel – El Rubio wartet (mal wieder) auf Besuch.

Meine Komplettlösung mit allen wichtigen Infos rund um den Cayo Perico Heist findet ihr hier.