Crimson Desert im Test-So polarisiert das Open-World-Abenteuer mit 78 Metascore

Das Review-Embargo zu Crimson Desert ist gefallen und seit dem 19. März 2026 sind die ersten internationalen Testberichte zum lange erwarteten Open-World-Abenteuer online. Im Vorfeld gab es Kritik an Pearl Abyss, weil das Embargo nur einen Tag vor dem Release endete. Jetzt zeigt sich anhand der bisher 94 eingereichten Reviews: Crimson Desert polarisiert, trifft die riesigen Erwartungen nicht immer, liefert aber trotzdem ein insgesamt starkes Fantasy-Actionspiel ab.

Aktuell steht der Metascore bei 78 Punkten. Wichtig dabei: Sämtliche bislang erfassten Wertungen beziehen sich ausdrücklich auf die PC-Version. Reviews zu den Konsolenfassungen für PS5 und Xbox Series liegen zum Zeitpunkt dieser Übersicht noch nicht vor.

Stärken und Schwächen im Pressespiegel

Woran scheiden sich bei Crimson Desert die Geister? Viele Stimmen feiern vor allem die Spielwelt als großen Trumpf. Das GameMAG hebt die schiere Dimension hervor und betont, dass die namensgebende Wüste nur ein Teil der riesigen Welt sei, den vermutlich nicht einmal jeder im Durchlauf erreicht.

Es ist schon amüsant, dass die im Titel erwähnte Wüste nur eine von vielen Ecken der riesigen Welt ist, die Pearl Abyss erschaffen hat, und vermutlich bei weitem nicht jeder sie erreichen wird. Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Auch GamingBolt lobt das Gefühl von Größe und Entdeckung, setzt aber einen klaren Dämpfer bei der Geschichte. Trotz teils schwankender Inhalte überzeuge das Spiel besonders durch seine Kämpfe und den Drang, abseits der Marker Neues zu finden.

Crimson Desert ist so weitläufig wie versprochen und stellt mit seiner Größe fast jede andere Open-World derzeit in den Schatten. Nicht alles zündet, aber die Kämpfe sind hervorragend, und das Entdeckergefühl bleibt trotz blasser Handlung stark.

Welche Kritikpunkte tauchen in mehreren Reviews immer wieder auf? Digital Spy beschreibt Crimson Desert als Spiel mit viel Licht und Schatten: Die Sandbox-Struktur und die wunderschön gestaltete Welt würden vieles tragen, gleichzeitig stören verwirrende Systeme, eine generische Handlung und wenig spannende Figuren. Trotzdem schimmere ein großes Grundgerüst durch, das man allein wegen der Ambitionen respektieren müsse.

Die Sandbox und die wunderschön gestaltete Welt leisten den Großteil der Arbeit und überdecken fast die verwirrenden Elemente, die generische Handlung und die langweiligen Charaktere. Es ist eine überwältigende Menge an Inhalten und das Gerüst eines großartigen Spiels, das man wegen seiner Ambitionen respektieren muss.

GamesRadar+ schlägt in eine ähnliche Kerbe: chaotisch, manchmal sperrig, aber mit faszinierenden Momenten, wenn man sich auf die Systeme einlässt. Besonders die Sandbox soll deutlich besser funktionieren als die Story-Schiene.

Crimson Desert ist chaotisch, aber wenn man sich in die Mechaniken eingearbeitet hat, machen geniale und faszinierende Elemente das Erlebnis lohnenswert. Als Sandbox ist es deutlich stärker als als Story-Spiel.

Wie wird das Gesamtpotenzial eingeschätzt? IGN France sieht bereits ein sehr fesselndes Fundament und glaubt, dass etwas Feinschliff den Titel auf ein neues Level heben kann. Gelobt werden Authentizität, Umfang und Gameplay, auch wenn noch nicht alles rund wirkt.

Es ist nicht perfekt, aber die authentische Welt, die Inhaltsfülle und das fesselnde Gameplay machen es zu einem herausragenden Start in das Jahr 2026. Ein Diamant, der noch etwas Feinschliff braucht.

Testwertungen in der Übersicht

Welche Wertungen hat Crimson Desert bisher erhalten? Die bisher häufig zitierten Scores zeigen ein auffällig breites Spektrum, von absoluten Höchstwertungen bis zu deutlicher Kritik.

Medium Wertung Vice 100 Forbes 95 DualShockers 95 Windows Central 90 IGN Brasil 85 Press Start Australia 85 COGconnected 84 Gamereactor UK 80 Hobby Consolas 80 Voxel 77 Jeuxvideo.com 75 Gamespot 70 Eurogamer 60

Was sagt diese Spannweite über das Spiel aus? Unterm Strich wirkt Crimson Desert wie ein Titel, der mit seiner offenen Welt und dem Kampfsystem Begeisterung auslösen kann, gleichzeitig aber bei Story, Bedienung und technischer Sauberkeit nicht überall überzeugt. Genau das spiegelt die starke Streuung zwischen 60 und 100 Punkten wider.

Die wichtigsten Pro- und Contra-Punkte auf einen Blick

Welche Stärken werden am häufigsten genannt? Mehrere Reviews betonen, dass Crimson Desert seine besten Momente dann hat, wenn ihr euch treiben lasst, die Welt erkundet und euch in die actionlastigen Begegnungen werft.

Audiovisuelle Brillanz

Wuchtiges Kampfsystem

Lebendige Spielwelt

Enormer Umfang

Beeindruckende Bosskämpfe

Welche Schwächen werden besonders oft kritisiert? Auf der Gegenseite stehen vor allem Probleme, die mit Überfrachtung, Tempo und Technik zu tun haben, plus eine Geschichte, die viele Redaktionen nicht abholen konnte.

Überladene Steuerung

Schwache Narrative

System-Overload

Technische Probleme

Frustrierendes Pacing

Wie steht ihr zu den bisherigen Wertungen: Reizt euch eher die riesige Sandbox, oder schrecken euch die Kritikpunkte an Story, Steuerung und Technik ab? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.