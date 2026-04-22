Crimson Desert: Sanktum der Erhöhung lösen – Fusionsreaktor-Energiekern finden

Im Fraktionsauftrag rund um die Hexe der Güte führt dich Crimson Desert zu vier Sankta (ja, steht so im Duden!), die du säubern musst, um am Ende ihre Hexen-Marke zu bekommen. Eines dieser Ziele ist das Sanktum der Erhöhung, das nicht nur mit einem kleinen Kampf beginnt, sondern auch ein kleines Rätsel bereithält.

Wenn du hier festhängst, liegt es meist an einem übersehenen Interaktionspunkt oder daran, dass du die Kerne zwar findest, sie aber nicht korrekt am Generator platzierst. Mit den folgenden Schritten räumst du das Gebiet auf, holst dir beide Fusionskerne und schließt die Säuberung ab.

Fundort und Vorbereitung

Wo liegt das Sanktum der Erhöhung? Du findest das Sanktum der Erhöhung östlich vom Silver Wolf Mountain. Praktisch: Es liegt nordöstlich vom Crimson Lake, der zugleich als Versteck der Hexe der Güte dient, die du im Verlauf der Questline erneut triffst.

© Pearl Abyss

Wie startest du die Reinigung im Gebiet? Bevor du dich an das eigentliche Rätsel begeben kannst, musst du erst einmal das Gebiet befreien. Räum also die Gegnergruppen im und um das Sanktum konsequent aus dem Weg, bis die Befreiung des Heiligtums abgeschlossen ist.

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Woran erkennst du den Fortschritt beim Befreien? Den Status siehst du an einer grünen Fortschrittsleiste auf der linken Bildschirmseite. Sobald sie voll ist, gilt das Sanktum als befreit und du kannst dich ohne Unterbrechung um die Reaktorkerne kümmern.

Was passiert mit Loot, wenn du nicht rechtzeitig plünderst? Falls du beim Befreien keine Zeit hattest, jeden Gegner zu looten, ist das nicht schlimm. Nicht eingesammelte Beute wird automatisch in die Vorratskiste deines Camps geschickt.

Fusionskern finden und versiegeln

Welche zwei Kerne brauchst du zum Reinigen? Für die Reinigung des Sanktum der Erhöhung werden genau zwei Fusionskerne benötigt: Nr. 9 und Nr. 16. Beide müssen gefunden, im Kuku-Eisentopf zwischengelagert und anschließend korrekt am Generator eingesetzt werden.

Wie bekommst du den Reaktorkern Nr. 9? Der erste Kern steckt in einem mit Wasser gefüllten Becken. Geh dabei so vor:

Geh eine Ebene weiter hinunter und nutze den Kraftschlag, um die Wand unter dem Becken zu beschädigen.

Nach einem beherzten Schlag, kann das Wasser in dem oberen Becken abfließen. © Pearl Abyss

Warte nun, bis das Wasser aus dem Becken vollständig abgelaufen ist.

Jetzt kannst wieder eine Ebene höher gehen und dir den Kern schnappen. Am einfachsten ist es, wenn du ihn in deinem Kuku-Eisentopf versiegelt.

© Pearl Abyss

Wie bekommst du den Fusionskern Nr. 16? Der zweite Kern liegt deutlich versteckter ganz unten am Fuße der Ruinen am verschütteten Eingangstor der ehemaligen Burg. Versiegeln ihn in deinem Eisentopf, damit du ihn bequem mit dir tragen kannst.

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Kerne am Generator einsetzen und Belohnungen abholen

Wie setzt du die Reaktorkerne korrekt ein? Sobald du beide Kerne im Eisentopf hast, geht es zum Generator oben auf der großen Plattform. Dort läuft der entscheidende Teil der Säuberung ab:

Am Generator angekommen, wirf beide Fusionskerne aus dem Topf. Nutze Kraft der Axiome, um die Kerne an ihre jeweils korrekten Plätze zu ziehen. Setze sie anschließend mit Kraftschlag bzw. Kraftfaust: Springen sauber in die Slots ein.

© Pearl Abyss

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Welche Belohnungen gibt es? Mit dem korrekt eingesetzten Paar Kerne säuberst du das Sanktum der Erhöhung und schließt damit einen Abschnitt der Fraktionsquest der Hexe der Güte ab. Als Belohnung erhältst du Blaupause II: Mobiler A.T.A.G. sowie Blaupause II: Kuku-Flammenspeer.

Schritt Wichtiges Ziel Ergebnis Gebiet befreien Gegner eliminieren, Leiste füllen Sanktum ist bereit zur Säuberung Kern Nr. 9 Wasser herausfließen lassen, versiegeln Kern im Kuku-Eisentopf Kern Nr. 16 Vorne hinunterspringen, versiegeln Kern im Kuku-Eisentopf, Truhe einsammeln Generator Kerne platzieren und einrasten Sanktum gereinigt, Blaupausen erhalten

Zusätzliche Truhe im versiegelten Raum

Wo findest du die Bonus-Truhe im Sanktum? Bevor du das Gebiet verlässt, lohnt sich ein kurzer Abstecher zu einer zusätzlichen Schatztruhe. Sie liegt in einem versiegelten Raum links vom Wasserbecken, alternativ auch direkt unterhalb der Treppe.

Wie öffnest du das Tor zur Truhe? Um die Gitterstäbe zu öffnen, musst du lediglich die zwei Laternen rechts und links vom Eingang entzünden. Dann gibt der Raum die Truhe frei.

© Pearl Abyss

Hast du das Sanktum der Erhöhung beim ersten Versuch sauber gelöst, oder hat dich einer der beiden Fusionskerne länger aufgehalten? Schreib mir in den Kommentaren, an welcher Stelle du am meisten Zeit verloren hast.