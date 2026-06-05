Crimson Desert Patch 1.10.00 – Re-Blockaden-Schutz, Minigames, Baby-Wyvern

Pearl Abyss tritt in Crimson Desert weiter aufs Gaspedal: Mit Patch 1.10.00 liefert das Studio nicht nur weitere Balance- und Komfortanpassungen, sondern vor allem neue Systeme und Freizeitaktivitäten für Pywel. Im Mittelpunkt stehen diesmal ein ausgebauter Schutz gegen Re-Blockaden, zwei neue Minigames für zwischendurch und ein Feature, auf das viele nach der Aufzucht schon gehofft haben: Baby-Wyvern und Kuku-Vogel-Küken lassen sich jetzt als Spezialreittiere nutzen.

Der Patch erschien am 5. Juni 2026 und knüpft direkt an die ungewöhnlich hohe Update-Frequenz nach Release an. Während Pearl Abyss zuletzt sogar öffentlich ankündigte, den schwächeren Story-Part weiter zu verbessern, wird parallel an Systemen, Side-Content und Mounts geschraubt.

Re-Blockaden-System und neue Schutzoptionen

Was ändert Patch 1.10.00 am Re-Blockaden-System? Die bisherige Idee hinter den Re-Blockaden war simpel: Wenn du jede Blockade auf der Karte geräumt hast, sollten neue Gegnerkonflikte entstehen, damit die Welt nicht leer wirkt. Mit Update 1.10.00 wird dieses System nun deutlich strukturierter und erweitert.

Neu sind klar getrennte Phasen, die das Wiederauftauchen und die Dynamik der Konflikte besser lesbar machen. Dadurch soll sich das System weniger wie ein stumpfes Respawn-Prinzip anfühlen und mehr wie ein fortlaufender Machtkampf um Gebiete.

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Battle-Phase: In dieser Phase steht der direkte Kampf im Fokus, wenn eine Re-Blockade entsteht oder eskaliert.

In dieser Phase steht der direkte Kampf im Fokus, wenn eine Re-Blockade entsteht oder eskaliert. Reconstruct-Phase: Hier geht es um den Wiederaufbau und die weitere Entwicklung rund um die Blockade-Aktivität.

Hier geht es um den Wiederaufbau und die weitere Entwicklung rund um die Blockade-Aktivität. Protection anfordern: Über Contribution kannst du aktiv Schutz anfordern, um deine Strongholds besser zu verteidigen.

Gerade die neue Protection-Option wirkt wie ein gezielter Hebel für alle, die ihre Positionen nicht ständig gegen frische Blockaden verteidigen wollen, sondern lieber planbarer und strategischer vorgehen. Wer gern Gebiete sichert und hält, bekommt damit mehr Kontrolle über die eigene Defensive.

Neue Minigames in Pywel

Welche Minigames sind neu und wo findest du sie? Wer nach Kämpfen und Open-World-Routine mal kurz abschalten will, kann ab Patch 1.10.00 zwei neue, bewusst arcadige Aktivitäten ausprobieren. Beide sind in feste Orte der Welt eingebunden und sollen eher wie ein kleiner Jahrmarkt-Stopp funktionieren als wie ein riesiges Nebenfeature.

Die beiden Neuzugänge sind klar verteilt: Pinball landet im Delesyian Institute, Orb Roll ist am Great Gate of Urdavah spielbar. Damit bekommen zwei Spots in Pywel zusätzliche Gründe, regelmäßig besucht zu werden.

Pinball: spielbar im Delesyian Institute

spielbar im Delesyian Institute Orb Roll: spielbar am Great Gate of Urdavah

Als Belohnung winken Tickets, die du gegen verschiedene Goodies eintauschen kannst. Die Palette ist breit genug, um sowohl Fashion-Fans als auch Build-Bastler abzuholen.

Geld

Kosmetika

Abyss Artifact

Ausrüstung

Baby-Wyvern und Kuku-Küken jetzt als Spezialreittiere

Welche neuen Mounts bringt Patch 1.10.00? Das Highlight für viele dürfte sein, dass Pearl Abyss die Aufzucht-Features jetzt mit echter Utility verknüpft. Nachdem du zuvor bereits Kuku-Vogel-Küken und Baby-Wyvern adoptieren und großziehen konntest, werden sie nun zu Spezialreittieren, die Kliff tatsächlich nutzen kann.

Damit erweitert Crimson Desert die Mount-Auswahl erneut, nachdem es zum Launch durchaus Stimmen gab, die mehr Vielfalt bei Reittieren gefordert hatten. Gerade Baby-Wyvern als Mount sind dabei nicht nur ein niedlicher Gag, sondern ein ziemlich klares Statement: Pearl Abyss will, dass sich das Mount-System eher wie eine Sammlung besonderer Kreaturen anfühlt als wie eine reine Pferde-Alternative.

Komfortfeatures: Gear, Housing und Controller-Layout

Welche Quality-of-Life-Änderungen sind noch drin? Neben den großen Content-Bausteinen liefert Patch 1.10.00 auch mehrere Anpassungen, die im Alltag spürbar werden sollen. Dazu zählt unter anderem der Umgang mit Abyss Gear, das bisher in bestimmten Situationen unnötig einschränkend sein konnte.

Neu ist, dass sich Abyss Gear von gesperrten Items entfernen lässt. Dazu kommen Teppiche, falls du Kliffs Zuhause umgestalten willst, und Anpassungen am Controller-Layout, die mehr Flexibilität versprechen, weil sich das Layout nun individualisieren lässt.

Abyss Gear kann von gesperrten Items entfernt werden

Teppiche für die Umgestaltung von Kliffs Zuhause

Controller-Layout lässt sich anpassen

Was hältst du von Patch 1.10.00: Sind Re-Blockade-Schutz und die neuen Minigames für dich echte Gründe, wieder öfter in Pywel vorbeizuschauen, oder zählen am Ende nur die neuen Spezialreittiere wie die Baby-Wyvern? Schreib es gern in die Kommentare.