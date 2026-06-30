Report zu AAA-Launches – PS5 dominiert Verkäufe deutlich vor Xbox Series

Der Abstand zwischen PlayStation 5 und Xbox Series bei AAA-Verkäufen soll laut einem neuen Branchenbericht deutlich größer sein, als es viele ohnehin schon vermuten. Während sich Hardware-Dominanz noch vergleichsweise leicht an den allgemeinen Verkaufszahlen ablesen lässt, geht es hier um etwas, das für Publisher und Studios mindestens genauso wichtig ist: Wer kauft zum Release die großen Blockbuster-Games wirklich.

Auslöser für die jüngste Diskussion ist auch Grand Theft Auto 6, das mit seinem Start der Vorbestellungen erneut einen direkten Vergleich zwischen beiden Konsolenplattformen befeuert hat. Gleichzeitig stehen 2026 sowohl Sony als auch Microsoft unter Druck, ihre Strategien zu schärfen: Sony setzt wieder stärker auf den Kaufanreiz der eigenen Konsole, während Xbox mit frischem Fokus auf neue Hardware und exklusive Inhalte gegensteuern will.

Die Größenordnung der AAA-Dominanz

Wie groß ist der PS5-Vorsprung bei AAA-Spielen zum Launch? Laut Aussagen des Branchenanalysten Christopher Dring entfallen bei großen AAA-Singleplayer-Veröffentlichungen im Launch-Monat rund 75 bis 80 Prozent der Konsolenverkäufe auf die PlayStation 5, wenn der PC ausgeklammert wird. Als Beispiele nennt er unter anderem Resident Evil Requiem und 007 First Light.

Das ist ein gewaltiger Wert, weil er nicht nur eine Tendenz beschreibt, sondern eine klare Verteilung: In einem typischen Launch-Monat würden demnach nur etwa 20 bis 25 Prozent der Verkäufe solcher Titel auf Xbox-Konsolen fallen. Dring bezieht sich dabei auf vertrauliche Verkaufsdaten, auf die sein Branchen-Newsletter Zugriff haben soll.

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In denselben Kontext fällt auch der jüngste Wirbel um Grand Theft Auto 6: Ein früher Bericht zu Vorbestellungen hatte behauptet, die PS5-Version liege fast im Verhältnis 8 zu 1 vor der Xbox-Version. Dring hält dieses extreme Verhältnis zwar für eher unwahrscheinlich, ordnet die grundsätzliche Richtung aber eindeutig ein: Bei großen Singleplayer-AAA-Releases ist PlayStation derzeit das stärkere Verkaufspflaster.

Warum Xbox bei Multiplayer anders abschneidet

Welche Spiele verkaufen sich auf Xbox zum Start vergleichsweise besser? Laut Dring schneiden Multiplayer-Titel auf Xbox beim Launch spürbar stärker ab. In diesem Bereich könne die Plattform rund 30 Prozent der gesamten Konsolenverkäufe abgreifen, was deutlich näher an einem „normaleren“ Plattform-Mix liegt als bei vielen storylastigen AAA-Solo-Spielen.

Auch wenn 30 Prozent weiterhin klar hinter PlayStation liegen, zeigt es: Die Xbox hat offenbar ein Publikum, das bei bestimmten Genres konsequenter zugreift. Das kann für Publisher bei der Planung von Marketing, Plattformprioritäten und Serverkapazitäten relevant sein, gerade wenn ein Spiel stark von aktiven Communities lebt.

Trotzdem bleibt die Kernbotschaft des Reports unangenehm für Team Green: Wenn die ganz großen Prestige-Releases im Einzelspieler-Bereich überwiegend auf PS5 gekauft werden, hat das Folgen für Sichtbarkeit, Plattformwahrnehmung und langfristig auch für die Prioritäten externer Partner.

Strategiewechsel, Marktumfeld und der Blick nach vorn

Was bedeutet das für Sony und Microsoft im Jahr 2026? Der Bericht ordnet sich in ein Jahr ein, in dem beide Hersteller offensiv an ihrer Positionierung arbeiten. Bei Xbox treiben die aktuellen Bemühungen laut Bericht unter anderem die neue CEO Asha Sharma voran, die Game Pass im Preis gesenkt und den Fokus wieder stärker auf klassische Konsoleneigengewächse gelegt haben soll. Als nächster großer Schritt wird Gears of War E-Day für den Herbst 2026 genannt.

Sony wiederum soll seine PC-Strategie angepasst haben und die größten Singleplayer-Titel nicht mehr im selben Maße auf PC bringen, um den Wert der PS5 stärker an die Plattform zu binden. Zusätzlich wirkt die Marketing-Präsenz rund um Grand Theft Auto 6 wie ein weiterer Verstärker für das PlayStation-Ökosystem, zumal das Spiel schon jetzt als eines der meist erwarteten Projekte der Videospielgeschichte gilt.

Interessant ist auch der Blick aus der Entwicklerperspektive: Eine Umfrage im Umfeld der GDC 2026 soll ergeben haben, dass das Interesse von Entwicklern an Xbox-Releases nur etwa halb so groß sei wie an Veröffentlichungen für PS5 und Switch 2. Gleichzeitig gibt es für Xbox-Fans zumindest Hoffnungsschimmer, denn das Xbox Games Showcase 2026 hat mit Projekten wie Fable und dem bereits genannten Gears of War E-Day durchaus Aufmerksamkeit erzeugt. Außerdem wird Forza Horizon 6 im Bericht als einer der am besten bewerteten Titel des Jahres hervorgehoben.

Wie seht ihr das: Ist der AAA-Abstand zwischen PS5 und Xbox für euch im Alltag spürbar, oder entscheidet am Ende ohnehin nur das einzelne Spiel? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.