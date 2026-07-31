The Witcher 3 – Songs of the Past setzt 2027 zwingend Windows 11 voraus

Für viele PC-Fans von The Witcher 3: Wild Hunt könnte das Jahr 2027 eine unangenehme Überraschung bereithalten. Mit der kommenden Erweiterung Songs of the Past erhöht CD Projekt Red die Mindestanforderungen deutlich und setzt künftig zwingend auf Windows 11.

Damit drohen Millionen Besitzer des Rollenspiels auf Windows 10 den Anschluss an neue Inhalte und Updates zu verlieren. Ganz so endgültig ist die Lage allerdings noch nicht, denn das bisherige Spiel kann auf älteren Systemen vorerst weiterhin funktionieren.

Der offizielle Abschied von Windows 10

Warum beendet CD Projekt Red den Windows-10-Support? Microsoft stellte den regulären Support für das Betriebssystem am 14. Oktober 2025 ein. CD Projekt Red testet The Witcher 3 und Cyberpunk 2077 deshalb nicht mehr unter Windows 10 und kann die Funktionsfähigkeit kommender Versionen nicht länger garantieren.

Das bedeutet nicht, dass beide Rollenspiele plötzlich den Start verweigern. The Witcher 3 läuft mit Patch 4.04 weiterhin auf zahlreichen Windows-10-Rechnern. Problematisch könnte jedoch das nächste große Update werden, das gemeinsam mit Songs of the Past erscheinen und die folgenden Mindestanforderungen einführen soll:

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Prozessor: AMD Ryzen 5 2600 oder Intel Core i5-8400

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 1660 oder AMD Radeon RX 5500 XT mit 8 GB

Videospeicher: 6 GB

Arbeitsspeicher: 12 GB

Speicherplatz: 70 GB auf einer SSD

Betriebssystem: Windows 11 mit 64 Bit

Grafikschnittstelle: DirectX 12

Neben Windows 10 verabschiedet sich das Studio damit auch von klassischen Festplatten und DirectX 11. Songs of the Past basiert technisch auf dem 2022 veröffentlichten Next-Gen-Update und erscheint 2027 für PC, PlayStation 5 sowie Xbox Series X und Xbox Series S.

Mehr als sieben Millionen potenziell Betroffene

Wie viele Witcher-Fans könnten ausgeschlossen werden? The Witcher 3 hat weltweit inzwischen mehr als 65 Millionen Exemplare verkauft. Da der PC schätzungsweise für knapp die Hälfte dieser Verkäufe verantwortlich ist, fällt die potenziell betroffene Gruppe entsprechend groß aus.

Laut der Steam-Hardwareumfrage für Juni 2026 verwenden noch 23,56 Prozent der Teilnehmenden Windows 10. Überträgt man diesen Anteil grob auf die PC-Verkäufe von The Witcher 3, könnten mehr als sieben Millionen Besitzer betroffen sein. Dabei handelt es sich allerdings um eine Hochrechnung, da nicht alle Käufer weiterhin aktiv spielen und Steam nicht die einzige PC-Plattform ist.

Wer nicht auf Windows 11 wechseln kann oder möchte, soll weiterhin eine ältere Version von The Witcher 3 verwenden können. Auf Steam steht dafür der Classic-Zweig im Beta-Menü bereit. Bei GOG Galaxy lassen sich ältere Versionen über die Installationsverwaltung auswählen und automatische Updates deaktivieren. Im Epic Games Store ist eine Rückkehr zu einer früheren Fassung dagegen nicht möglich.

Diese älteren Versionen enthalten weiterhin das Hauptspiel sowie die bisherigen Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine. Zugriff auf Songs of the Past und damit verbundene technische Neuerungen dürfte es unter Windows 10 jedoch nicht geben.

Werdet ihr für Songs of the Past auf Windows 11 wechseln oder bleibt ihr bei einer älteren Version von The Witcher 3? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.