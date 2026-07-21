The Witcher 3 Songs of the Past – erster Trailer am 25. August bei ONL

Der 25. August 2026 könnte für viele Fans von The Witcher 3: Wild Hunt zu einem der spannendsten Tage seit Jahren werden. Für die Story-Erweiterung Songs of the Past ist an diesem Datum der allererste Trailer angekündigt, gezeigt wird er im Rahmen der Gamescom Opening Night Live.

Dass nach dem Release im Mai 2015 noch einmal frischer, großer Story-Nachschub für Geralts Abenteuer ansteht, ist schon für sich eine Ansage. Umso größer ist die Erwartung, wenn sich CD Projekt Red nach Monaten der Zurückhaltung endlich in bewegten Bildern zu Songs of the Past äußert.

Trailer-Premiere bei der Gamescom Opening Night Live

Wann läuft der erste Trailer zu Songs of the Past in Deutschland? Die Gamescom Opening Night Live wird am 25. August 2026 um 20:00 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt. Host Geoff Keighley hat bestätigt, dass The Witcher 3: Songs of the Past dort erstmals mit einem Trailer gezeigt wird.

CD Projekt Red hatte bereits Ende Mai 2026 angekündigt, dass die Erweiterung auf der Gamescom in irgendeiner Form präsent sein wird. Mit der Trailer-Bestätigung steht nun fest, dass die Opening Night Live der erste große Blick auf das Projekt wird.

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Auch abseits von The Witcher dürfte die Show wieder vollgepackt sein, denn für die Gamescom 2026 sind unter anderem Xbox, Nintendo, Capcom, Ubisoft und CD Projekt Red als Aussteller in Köln gesetzt. Rund um die Opening Night Live kursieren außerdem bereits Gerüchte zu weiteren Ankündigungen, etwa zu einem möglichen Auftritt von Resident Evil Code: Veronica, eine offizielle Bestätigung dafür steht allerdings noch aus.

Was bisher über Songs of the Past bekannt ist

Wie groß soll die neue Witcher-3-Erweiterung werden? Konkrete Details zu Handlung und Gameplay werden bislang unter Verschluss gehalten, aber ein Punkt sorgt für besonders viel Gesprächsstoff: Songs of the Past soll in einer ähnlichen Größenordnung wie Blood and Wine liegen.

Blood and Wine gilt für viele als eine der besten DLC-Erweiterungen überhaupt und brachte damals grob um die 40 Stunden neuer Inhalte mit. Sollte Songs of the Past tatsächlich in diese Dimension vorstoßen, würde The Witcher 3 elf Jahre nach Release noch einmal ein echtes Spätwerk-Highlight bekommen. Entwickelt wird die Erweiterung von CD Projekt Red gemeinsam mit Fool’s Theory.

Zur Erinnerung: Neben dem Hauptspiel haben vor allem die beiden Story-Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine den Ruf von The Witcher 3 als Genre-Meilenstein gefestigt. Neue Quests, markante Nebenfiguren und zusätzliche Gebiete haben das Open-World-RPG damals nicht nur verlängert, sondern auch erzählerisch auf ein neues Niveau gehoben. Genau diese Latte liegt nun auch für Songs of the Past extrem hoch.

Key Art als Rätselbox für Fans

Worum könnte es in Songs of the Past gehen? Offiziell ist zur Story noch kaum etwas bekannt, deshalb stürzen sich viele auf das bisher wichtigste Puzzlestück: das Key Art der Erweiterung. In der aktuellen Fan-Diskussion wird vor allem eine Theorie immer wieder genannt, nämlich dass Songs of the Past den Fokus auf die Beziehung zwischen Geralt und Cirilla legen könnte.

Als Hinweis wird dabei interpretiert, dass Geralt im Artwork offenbar Cirillas Silberschwert hält. Ob das tatsächlich ein erzählerischer Fingerzeig ist oder eher symbolisch gemeint ist, bleibt offen. Klar ist aber: Der erste Trailer am 25. August 2026 dürfte endlich konkrete Antworten liefern, zumindest was Ton, Setting und zentrale Figuren angeht.

Was erhofft ihr euch von Songs of the Past: eine intime Story rund um Geralt und Cirilla, ein neues Gebiet in der Größe von Toussaint oder doch größere Gameplay-Änderungen? Schreibt eure Erwartungen und Wünsche gerne in die Kommentare.