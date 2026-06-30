Steam – 2D-Plattformer Greenhouse Schism ist jetzt dauerhaft kostenlos

Auf Steam ist ein kleiner Genre-Leckerbissen gerade deutlich attraktiver geworden: Das 2D-Plattformspiel Greenhouse: Schism kostet ab sofort nichts mehr. Der Solo-Entwickler Volpanic! hat den bisherigen Preis gestrichen und das Spiel komplett kostenlos freigegeben, sodass ihr ohne Kaufhürde einfach reinspringen könnt.

Der Schritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem es rund um Free-to-keep-Aktionen auf Valves Plattform zuletzt eher ruhig war. Umso mehr sticht diese Entscheidung heraus, weil sie nicht Teil einer üblichen Promo ist, sondern direkt vom Entwickler selbst kommt.

Ein Solo-Entwickler zieht die Reißleine beim Preis

Warum ist Greenhouse: Schism jetzt kostenlos? Laut Volpanic! fiel die Entscheidung kurz nach dem einjährigen Steam-Jubiläum des Spiels. In einem Community-Post machte der Entwickler klar, dass sich das Projekt für ihn besser anfühlt, wenn es mehr Leute spielen, statt dass nur ein paar zusätzliche Kopien verkauft werden.

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Bis vor Kurzem lag Greenhouse: Schism preislich bei umgerechnet rund 5 Euro, ist jetzt aber dauerhaft gratis und reiht sich damit in die Liste kostenloser Indie-Titel auf Steam ein. Für euch heißt das: Wer auf fordernde Pixel-Plattformer steht, kann den Download ab sofort ohne Risiko mitnehmen.

Das steckt spielerisch in Greenhouse: Schism

Welche Features bietet das kostenlose 2D-Plattformspiel? Auch wenn Greenhouse: Schism nicht den riesigen Umfang eines Genre-Hits wie Celeste hat, setzt es klar auf knackige Herausforderungen und klassische Stärken: präzises Platforming, Bosskämpfe und ein Retro-Feeling, das sich durch Optik und Musik zieht.

Der Entwickler hebt dabei mehrere Inhalte hervor, die euch im Spiel erwarten:

Herausfordernde Platforming-Missionen

6 Bosskämpfe

6 erkundbare Gebiete

Zaubermechaniken

Versteckte Geheimnisse zum Entdecken

Ein schwerer NG+-Modus

Pixel-Art-Grafik

Retro-inspirierte Musik

Wichtig für alle, die gerne alles perfektionieren: Als kurzer Indie-Run ist das Spiel zwar zügig durchspielbar, kann aber deutlich länger beschäftigen, wenn ihr Achievements, Routen und Techniken wirklich meistern wollt. Volpanic! meint sogar, dass er selbst nicht alle Erfolge freigeschaltet hat und bewusst keinen Easy-Mode nachschiebt, um die Intensität hochzuhalten.

Technik, Reviews und ein persönliches Projekt

Für wen lohnt sich der Download besonders? Wer einen anspruchsvollen Pixel-Plattformer sucht und keinen AAA-Umfang braucht, dürfte hier genau richtig sein. Technisch soll Greenhouse: Schism außerdem genügsam laufen und sich auch auf schwächeren PCs flüssig spielen lassen.

Bei den Steam-Reviews ist das Spiel bislang noch ein Geheimtipp mit überschaubarer Anzahl an Bewertungen, allerdings ohne negative Stimmen. Gleichzeitig ist das Projekt stark persönlich geprägt: Volpanic! hat nach eigener Aussage praktisch alles allein gebaut, inklusive des Retro-Soundtracks. Nur für Hintergründe und einige Key-Art-Elemente gab es Unterstützung durch eine Illustratorin.

Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr Greenhouse: Schism mitnehmt und welche 2D-Plattformer bei euch ganz oben stehen.