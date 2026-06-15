Crimson Desert – Pearl Abyss spricht erstmals klar von einem DLC statt Updates

Crimson Desert könnte schon bald deutlich wachsen: Pearl Abyss hat bei einem Auftritt rund um das Summer Game Fest 2026 erstmals konkreter über ein größeres DLC-Projekt gesprochen. Besonders spannend ist dabei die Wortwahl, denn das Studio grenzt die kommende Veröffentlichung klar von den bisherigen kostenlosen Updates ab.

Seit dem Release am 19. März 2026 hat Crimson Desert bereits eine Reihe umfangreicher Aktualisierungen erhalten. Dabei blieb es nicht bei Bugfixes, Pearl Abyss hat immer wieder neue Funktionen nachgereicht und das Open-World-RPG spürbar weiterentwickelt. Jetzt deutet sich an, dass der nächste Schritt nicht nur ein weiterer Patch wird.

Ein DLC statt weiterer Updates

Was bedeutet die neue Bezeichnung DLC bei Crimson Desert? Will Powers, Director of Marketing and PR bei Pearl Abyss, hat im Gespräch mit IGN beim Summer Game Fest 2026 betont, dass das Team seine bisherige Post-Launch-Arbeit bewusst als Updates bezeichnet hat. Für das kommende Projekt nutzt das Studio hingegen ausdrücklich den Begriff DLC und macht damit klar, dass es sich um eine andere Größenordnung handeln soll.

Alles, was wir bisher nach dem Launch hinzugefügt haben, haben wir Updates genannt. Das kommende Projekt nennen wir DLC, das wird anders sein als alle Updates, die wir nach dem Start hatten. Wir nennen es aus einem guten Grund DLC. Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Diese Abgrenzung ist vor allem deshalb interessant, weil Pearl Abyss gleichzeitig eine wichtige Erwartungshaltung steuert: Ein DLC ist laut Powers nicht automatisch mit einer riesigen Erweiterung gleichzusetzen, soll aber deutlich substanzieller ausfallen als die bisherigen kostenlosen Inhaltsdrops.

Welche Größenordnung Fans erwarten sollten

Wie groß könnte das neue Zusatzpaket werden? Crimson Desert ist schon jetzt für seinen enormen Umfang bekannt, weshalb die Aussicht auf zusätzliche Inhalte bei vielen für Aufregung sorgt. Die bisherigen Updates haben zwar Features ergänzt, wirkten aber eher wie fortlaufende Verbesserungen und Erweiterungen des bestehenden Grundspiels, nicht wie ein klassisches, separat vermarktbares Content-Paket.

Mit der DLC-Einordnung rückt nun ein mittleres Szenario in den Fokus: etwas, das spürbar neuen Content liefert, etwa neue Aufgaben, Aktivitäten oder Systeme, aber nicht zwingend die Größenordnung einer vollwertigen Expansion mit massivem Gebiets- und Story-Ausbau erreichen muss. Genau diese Differenzierung zwischen Update, DLC und Expansion hilft, die Erwartungslatte realistischer anzusetzen.

Offen bleibt bislang, welche Inhalte konkret geplant sind. Pearl Abyss hat zwar bestätigt, dass das DLC-Projekt existiert und sich von bisherigen Updates unterscheiden wird, Details zu neuen Regionen, Story-Inhalten oder Gameplay-Schwerpunkten wurden jedoch noch nicht genannt.

Langfristiger Support scheint fest eingeplant

Wie lange will Pearl Abyss Crimson Desert weiter versorgen? Der DLC-Hinweis passt zu dem Bild, das Pearl Abyss in den vergangenen Monaten vermittelt hat: Das Studio will Crimson Desert so lange unterstützen, wie es eine entsprechende Nachfrage aus der Community gibt. Angesichts der anhaltend hohen Popularität wirkt es aktuell nicht so, als würde der Content-Nachschub in naher Zukunft abreißen.

Für Fans bedeutet das vor allem eins: Wer nach dem Abschluss der Hauptinhalte weiter in der Welt unterwegs ist, dürfte auch in den kommenden Monaten regelmäßig Gründe bekommen, zurückzukehren, mit einem DLC als potenziell nächstem großen Meilenstein.

Was wünscht ihr euch von einem DLC für Crimson Desert am meisten: neue Story-Missionen, zusätzliche Gebiete oder lieber neue Systeme und Aktivitäten? Schreibt es gern in die Kommentare.