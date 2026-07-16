Assassin’s Creed Hexe – Leak nennt Releasefenster und Deutschland-Setting

Zu Assassin’s Creed Hexe kursieren neue Leaks, die nicht nur ein konkretes Release-Zeitfenster nennen, sondern auch eine ganze Reihe frischer Details zum Spielaufbau und den Features liefern. Laut den aktuellen Angaben soll der nächste Hauptableger der Reihe im Juni 2027 erscheinen und damit in ein Zeitfenster fallen, in dem Ubisoft nach einem eher dünnen Jahr 2026 wieder stärker angreifen könnte.

Besonders spannend: Die Gerüchte wirken so, als würden sie bereits auf eine bevorstehende Marketingphase hindeuten. In der Community wächst deshalb die Hoffnung, dass Ubisoft rund um die Gamescom 2026 in Köln mehr zu sehen zeigt, zumal Setting und Ort thematisch extrem gut zusammenpassen würden.

Aktuell liegt der Fokus bei Ubisoft allerdings noch auf Assassin’s Creed Black Flag Resynced, dessen Rückenwind sich im Idealfall auch positiv auf die Aufmerksamkeit für Hexe auswirken könnte.

Release-Zeitfenster, Plattformen und Editionen

Wann erscheint Assassin’s Creed Hexe laut Leak? Der bekannte Leaker Rogue nennt als Zielkorridor Juni 2027. Das Datum ist nicht als fixer Termin zu verstehen, aber als internes Release-Zeitfenster, an dem sich die Planung offenbar orientiert.

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Auf welchen Plattformen soll Hexe erscheinen? Genannt werden PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Damit würde Ubisoft konsequent bei der aktuellen Konsolengeneration bleiben.

Welche Editionen sind im Gespräch? Neben einer Standardfassung soll es eine Deluxe- und eine Collector’s Edition geben. Außerdem ist ein Vorbestellerbonus mit zusätzlicher Quest im Gespräch.

Standard Edition: 70 Euro

70 Euro Deluxe Edition: 90 Euro

90 Euro Collector’s Edition: 120 Euro

120 Euro Vorbestellerbonus: Zusatzquest

Setting in Deutschland und Aufbau der Spielwelt

Wo spielt Assassin’s Creed Hexe? Bereits zuvor war durchgesickert, dass sich Hexe um Hexenprozesse drehen soll, inklusive einer düsteren Tonalität. Als zentrale historische Kulisse werden die Hexenprozesse von Würzburg gehandelt, außerdem soll Nürnberg eine zweite wichtige Location sein.

Wie hängen die Gebiete zusammen? Laut Leak sind Nürnberg und Würzburg verbunden, dazwischen soll ein großflächiger Wald liegen, ergänzt durch mehrere kleinere Dörfer. Das deutet auf ein Deutschland-Setting hin, das sich nicht nur auf eine einzelne Stadt beschränkt, sondern eine zusammenhängende Region abbildet.

Open World oder linear? Rogue beschreibt das Spiel als groß angelegt, aber linear. Das klingt nach weitläufigen Arealen mit klarer Dramaturgie statt komplett freiem Sandbox-Fokus.

Gameplay, Parkour und Technik

Welche Gameplay-Änderungen soll Hexe bringen? Besonders auffällig ist der Hinweis auf ein Parkour-System, das sich wieder stärker an den klassischen Assassin’s Creed-Teilen orientieren soll, aber zugleich moderner und fortgeschrittener als bisher ausfällt. Für viele Fans wäre genau das ein wichtiges Signal, weil Parkour in den letzten Jahren je nach Teil stark unterschiedlich gewichtet wurde.

Wie düster wird das Spiel? Der Leak betont erneut den sehr dunklen Ton des Abenteuers, was zum Hexenverfolgungs-Setting passt. Gleichzeitig heißt es, dass die Grafik besser als in Assassin’s Creed Shadows sein soll.

Welche Rolle spielt Wetter und Atmosphäre? Die Wettertechnik aus Assassin’s Creed Shadows soll demnach genutzt werden, um dichten Nebel zu erzeugen. Der Nebel soll nicht nur optisch wirken, sondern auch einzigartige Takedowns und Assassinations ermöglichen.

Gibt es Magie im Gameplay? Laut den Infos bleibt Magie aus dem direkten Gameplay entfernt, soll aber dennoch eine Rolle spielen. Das kann etwa über Story-Elemente oder Artefakte erklärt werden, ohne dass es zum Zauber-System wird.

Welche Mechanik kehrt zurück? Ein Highlight für Fans von Assassin’s Creed Syndicate könnte die Rückkehr des Angst-Systems aus dem Jack the Ripper-DLC sein, nur diesmal erweitert. Genannt werden Reaktionen wie Panik bei NPCs, Fehlbedienungen von Waffen, Flucht aus Zonen und Misstrauen gegenüber Außenseitern wie der mutmaßlichen Hauptfigur.

Was wünscht ihr euch von Assassin’s Creed Hexe am meisten: eine kompromisslos düstere Story, stärkeres Stealth oder endlich wieder Parkour auf Top-Niveau? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.