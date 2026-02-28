Assassins Creed Hexe – Leaks zu Release-Fenster und Rückkehrer in der Story

Rund um Assassin’s Creed Hexe wird es wieder laut: Neue Leaks sollen nicht nur Hinweise auf Ubisofts grobe Release-Planung liefern, sondern auch einen überraschenden Rückkehrer ins Rampenlicht stellen. Und genau diese Mischung aus Termin-Gerüchten und Fanservice dürfte dafür sorgen, dass Hexe schon jetzt mehr Aufmerksamkeit bekommt, als es ein Projekt in dieser frühen Phase normalerweise hätte.

Während Ubisoft selbst bislang weiter auf Zurückhaltung setzt, zeichnen die aktuellen Infos ein klareres Bild davon, wann Hexe realistisch erscheinen könnte und welche Art von erzählerischer Verbindung zur bestehenden Assassin’s-Creed-Welt geplant ist.

Release-Planung und Zeitfenster

Wann soll Assassin’s Creed Hexe erscheinen? Laut den aktuellen Leaks positioniert Ubisoft Hexe offenbar als nächsten großen Hauptableger nach dem zuletzt etablierten Release-Rhythmus der Reihe. Konkret soll intern ein Release-Zeitfenster angepeilt werden, das sich an den bereits bekannten Pipeline-Plänen orientiert und Hexe nicht als kurzfristige Veröffentlichung, sondern als länger aufgebaute „nächste Phase“ des Franchises behandelt.

Das deutet darauf hin, dass Hexe eher als Prestige-Projekt geplant ist und nicht als kleiner Zwischentitel. Für euch heißt das: Statt eines schnellen Drops ist eher mit einer längeren Marketing-Phase zu rechnen, inklusive größerer Enthüllungen, Gameplay-Deep-Dives und vermutlich einem klaren Fokus auf neue Systeme, die sich vom klassischen Open-World-Ansatz abheben könnten.

Aus den Leaks lässt sich außerdem herauslesen, dass Ubisoft den Launch offenbar stärker mit der übergreifenden Plattform-Strategie des Assassin’s-Creed-Universums verzahnen will. Gerade nach den letzten Veröffentlichungen wäre es nicht überraschend, wenn Hexe enger an Live-Services, Meta-Progression oder eine zentrale Hub-Struktur angebunden wird, auch wenn sich Details dazu bislang nur als Richtung, nicht als feste Feature-Liste, abzeichnen.

Leak-Aspekt Worum es geht Release-Positionierung Hexe soll als nächster großer Hauptableger nach dem aktuellen Veröffentlichungszyklus kommen. Marketing-Tempo Eher längerer Aufbau mit mehreren Enthüllungsstufen statt kurzer Ankündigung bis Release. Franchise-Anbindung Stärkere Verzahnung mit übergreifenden Assassin’s-Creed-Strukturen und Plattform-Strategien.

Überraschender Rückkehrer und mögliche Story-Verbindung

Welche bekannte Figur soll zurückkehren? Die Leaks sprechen von einem überraschenden wiederkehrenden Charakter, der in Hexe eine Rolle spielen soll. Genau das ist spannend, weil es darauf hindeutet, dass Ubisoft nicht nur ein neues Setting und neue Themen anpeilt, sondern gleichzeitig eine bewusst gesetzte Brücke zur bestehenden Lore schlagen will.

In der Praxis kann das mehrere Bedeutungen haben: Ein Rückkehrer könnte als Bindeglied zwischen den Epochen dienen, als Teil einer übergeordneten Gegenwarts- oder Rahmenhandlung auftauchen oder über Artefakte und Orden-Verbindungen in die Ereignisse eingreifen. Gerade wenn Hexe tonal deutlich düsterer ausfällt, wäre eine bekannte Figur auch ein gutes Werkzeug, um euch schneller in die neue Art von Assassin’s-Creed-Erzählung hineinzuziehen.

Ob der Charakter im Mittelpunkt steht oder eher als wichtiger Cameo gedacht ist, bleibt nach aktuellem Stand offen. Klar ist aber: Ubisoft scheint die Erwartungshaltung gezielt zu füttern und das Risiko einzugehen, dass Fans schon jetzt anfangen, jede frühere Nebenfigur nach möglichen Hexe-Verbindungen zu durchforsten.

Rückkehr eines bekannten Charakters soll eine direkte Lore-Verbindung herstellen.

Die Rolle könnte von Cameo bis zu tragender Story-Funktion reichen.

Der Ansatz passt zu einer stärker vernetzten Assassin’s-Creed-Ausrichtung.

Was das für die nächsten Monate bedeutet

Womit ist als Nächstes zu rechnen? Wenn sich die Leak-Linie bestätigt, dürfte Ubisoft Hexe Schritt für Schritt in eine größere Kommunikationskampagne überführen. Erwartbar wären zunächst klarere Signale über das Setting, dann ein Fokus auf Kernmechaniken und erst danach ein konkretes Datum. Der „Überraschungs-Rückkehrer“ eignet sich dabei perfekt als Teaser-Moment für Trailer oder ein großes Reveal-Event.

Für die Community bedeutet das: Jede offizielle Kleinigkeit bekommt sofort Gewicht. Gerade weil Assassin’s Creed Hexe nach allem, was man derzeit hört, nicht einfach nur „mehr vom Gleichen“ liefern will, werden Details zur Struktur, zum Fortschrittssystem und zur Tonalität vermutlich stärker diskutiert als üblich.

Wie steht ihr zu den Release-Plänen und dem potenziellen Comeback einer bekannten Figur: Freut ihr euch über solche Rückkehrer, oder wünscht ihr euch bei Hexe einen radikalen Neustart ohne alte Gesichter? Schreibt es mir in die Kommentare.