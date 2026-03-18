Crimson Desert auf Steam – 363.000 Vorverkäufe, 2,2 Mio. Wishlists

Crimson Desert steht nur wenige Tage vor dem Release und legt auf Steam offenbar schon jetzt ein Tempo vor, das man sonst eher von etablierten Blockbustern kennt. Laut aktuellen Auswertungen sollen bis einschließlich 16. März 2026 bereits rund 363.000 Exemplare verkauft worden sein. Hochgerechnet wird inzwischen von ungefähr 400.000 Einheiten gesprochen, noch bevor das Action-RPG überhaupt offiziell gestartet ist.

Dazu kommt ein weiterer Wert, der in der Diskussion gerade besonders hängen bleibt: Angeblich hat Crimson Desert auf Steam bereits mehr als 20 Millionen Euro Umsatz generiert. Für eine neue Marke wäre das ein auffällig starkes Signal, dass Pearl Abyss nicht nur neugierige Beobachter einsammelt, sondern echte Kaufbereitschaft.

Vorverkaufszahlen, Umsatz und Wunschlisten im Überblick

Wie stark sind die Pre-Launch-Signale auf Steam? Die genannten Zahlen stammen aus einer Analyse, die Crimson Desert zum Stichtag 16. März 2026 bei rund 363.000 verkauften Einheiten auf Steam sieht. Parallel dazu wird von über 20 Millionen Euro Umsatz gesprochen, ebenfalls bezogen auf Steam. Besonders auffällig ist außerdem die enorme Sichtbarkeit über Wunschlisten.

So soll Crimson Desert allein auf Steam über 2,2 Millionen Wishlists eingesammelt haben. Und die Dynamik ist dabei nicht abgeflacht: Für März werden zusätzlich rund 680.000 neue Wishlists genannt. Genau diese Mischung aus hoher Merkliste und frühen Käufen ist oft ein guter Indikator für eine breite Launch-Woche, weil ein Teil dieser Wunschlisten zum Release direkt in Sales umkippt.

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Kennzahl Gemeldeter Stand Stichtag Verkäufe auf Steam ca. 363.000 Einheiten (teils als rund 400.000 gerundet) 16. März 2026 Umsatz auf Steam über 20 Millionen Euro 16. März 2026 Wishlists auf Steam über 2,2 Millionen März 2026 Neue Wishlists im März rund 680.000 März 2026

Vergleich mit anderen großen Releases und was das über den Launch verrät

Welche Bedeutung hat der Vergleich mit Expedition 33 und Kingdom Come 2? Interessant ist, dass Crimson Desert in den Pre-Launch-Figuren laut Bericht sogar besser tracken soll als Expedition 33 und Kingdom Come 2. Beide Titel gelten als sehr erfolgreich, weshalb der Vergleich vor allem eines transportiert: Crimson Desert könnte in der Release-Phase in eine ähnliche Größenordnung vorstoßen oder sie sogar übertreffen.

Dazu passt auch die Beobachtung, aus welchen Ecken die Zielgruppe offenbar kommt. Ein großer Anteil der Interessierten soll aus Communities stammen, die vorher stark bei The Witcher 3 und Elden Ring unterwegs waren. Das ist inhaltlich spannend, weil damit automatisch bestimmte Erwartungen an offene Areale, Quest-Flow, Kampfdynamik und Boss-Design wachsen. Wenn Pearl Abyss hier sauber liefert, sind die Voraussetzungen da, dass Crimson Desert nicht nur kurz laut ist, sondern langfristig Gesprächsstoff bleibt.

Auch der Timing-Faktor spielt rein: Die Reviews sollen laut Bericht morgen live gehen, während der Preload später am heutigen Tag starten soll. Damit steht Crimson Desert unmittelbar vor dem Moment, an dem aus Vorfreude entweder Rückenwind wird oder erste Kritikpunkte den Hype bremsen.

Der nächste Härtetest kurz vor Release

Wann entscheidet sich, ob der Hype wirklich trägt? Vorverkaufszahlen und Wishlists sind das eine, die ersten Wertungen und die technische Performance zum Launch das andere. Gerade bei einem AAA-Spiel, das direkt mit Genre-Größen verglichen wird, zählen am Ende Bildrate, Stabilität, Questqualität und ein Kampfsystem, das auch nach zehn Stunden noch Spaß macht.

Wenn Crimson Desert diesen Spagat schafft, sind die bisherigen Steam-Zahlen mehr als nur ein netter Vorgeschmack. Dann könnte sich der Release 2026 tatsächlich als einer der größeren Starts für eine neue IP einordnen, mindestens wirtschaftlich und mit Blick auf die Aufmerksamkeit in der Core-RPG-Community.

Wie schätzt ihr die bisherigen Vorzeichen ein: Sind rund 400.000 Verkäufe vor dem Launch ein Hinweis auf einen echten Mega-Release, oder wartet ihr lieber die Reviews und den Day-One-Status ab? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.