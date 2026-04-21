Crimson Desert – Kliffs Darsteller reagiert auf Story-Kritik und nennt Alternativen

Crimson Desert wird seit Monaten als eines der großen Open-World-Schwergewichte für 2026 gehandelt, aber ein Punkt taucht in Gesprächen immer wieder auf: die Story. Jetzt hat sich ausgerechnet jemand zu Wort gemeldet, der Kliff besonders nah ist, nämlich Trevor McEwan, Performance-Capture-Darsteller und Referenzmodell des Protagonisten.

In einer Diskussion auf Reddit zeigt McEwan Verständnis für Kritik an der Erzählung, stellt aber klar, dass das Gesamtpaket für ihn trotzdem aufgeht. Seine Aussage passt ziemlich gut zu dem Eindruck, den viele bisher von Pearl Abyss’ Action-Abenteuer haben: weniger Prestige-Drama, mehr Abenteuer-Spielplatz.

Ein Darsteller ordnet die Story-Kritik ein

Wie bewertet Trevor McEwan die Handlung von Crimson Desert? McEwan reagiert auf den Hinweis eines Fans, dass die Story von vielen als eher dünn wahrgenommen wird, erstaunlich offen. Er sagt sinngemäß, dass er den Punkt versteht, Crimson Desert aber an anderer Stelle deutlich stärker abliefert.

Ja, ich verstehe das, aber ich finde: Was ihm an Erzählung fehlt, macht es durch andere Aspekte mehr als wett. Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Wichtig ist dabei die Perspektive: McEwan verteidigt nicht blind, sondern akzeptiert den Eindruck und lenkt den Blick auf das, was das Spiel offenbar in den Vordergrund stellt. Damit beschreibt er letztlich genau die Erwartungshaltung, mit der viele Open-World-Fans an so ein Spiel herangehen: Du willst Freiheit, Systeme, Entdeckung, Kämpfe und diese typischen Ich-bin-einfach-losgezogen-Momente.

Und obwohl das Thema Story für manche eben ein Dealbreaker sein kann, klingt McEwan so, als sei Crimson Desert bewusst ein Spiel, das seinen Reiz stärker über Erkundung und Spielgefühl entfaltet als über eine streng geführte Haupthandlung.

Mehr Erzählung steckt offenbar in der Welt selbst

Wo findet man zusätzliche Lore in Crimson Desert? Laut McEwan gibt es für alle, die tiefer graben wollen, versteckte Hintergrundinfos in der Spielwelt. Voraussetzung: Du musst Lust auf Texte haben und aktiv suchen, statt nur der Hauptquest zu folgen.

Wenn ihr ein bisschen Lesen nicht schlimm findet: Es gibt auch Lore, die in der Welt versteckt ist.

Das ist ein Ansatz, den viele Genregrößen ebenfalls nutzen. Ein Spiel kann auf dem kritischen Pfad recht geradlinig wirken, während sich der eigentliche Kontext über Fundstücke, Notizen, Beschreibungen oder Umwelt-Details zusammensetzt. Wer solche Welt-Erzählung mag, bekommt dadurch oft das bessere Gesamtbild als jemand, der nur Cutscenes konsumiert.

Für Crimson Desert bedeutet das: Die Narrative ist möglicherweise nicht weg, sondern anders verteilt. Das Spiel scheint weniger Wert darauf zu legen, dir alles prominent vorzusetzen, und eher darauf, dass du die Welt wie ein Archiv durchschnüffelst.

Pearl Abyss kennt die Schwäche und setzte Prioritäten anders

Was sagt das Studio selbst zur Story von Crimson Desert? McEwan ist nicht die erste Stimme aus dem direkten Umfeld, die das Thema anspricht. Schon zuvor wurde Pearl-Abyss-CEO Heo Jin-young damit zitiert, dass er die Kritik an einer eher unterwältigenden Story zumindest teilweise nachvollziehen kann. Demnach bedauert das Team, die Handlung nicht stärker ausgearbeitet zu haben.

Gleichzeitig klingt durch, warum es so gekommen ist: In einer engen Entwicklungsphase habe die Priorität darauf gelegen, dass das Gameplay sitzt. Gerade bei einem Open-World-Spiel mit vielen Systemen ist das die Art Entscheidung, die man später überall spürt, im Guten wie im Schlechten.

McEwan selbst scheint jedenfalls überzeugt, dass Crimson Desert genau deshalb funktioniert, weil es als Sandbox stark ist. Er greift sogar den Satz eines Fans auf, es sei das Spiel, von dem man als Kind geträumt habe. Und ganz nebenbei liefert er noch eine kleine Anekdote aus der Mocap-Praxis: Seine Knie seien nach dem Einspielen von Kliffs Crouch-Run nicht mehr dieselben gewesen.

Wie wichtig ist dir eine starke Hauptstory in Open-World-Games, und würdest du Crimson Desert eher wegen der Sandbox oder wegen der Lore spielen? Schreib es gerne in die Kommentare.