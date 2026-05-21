Ubisoft hat im Rahmen seines aktuellen Geschäftsberichts einen Ausblick auf die kommenden Jahre gegeben und dabei gleich mehrere große Marken genannt. Demnach sollen neue Spiele zu Assassin’s Creed, Far Cry und Ghost Recon spätestens bis Ende März 2029 erscheinen.

Konkret spricht Ubisoft von einer deutlich stärkeren und breiter aufgestellten Spiele-Pipeline für die Geschäftsjahre 2027/2028 und 2028/2029. Da Ubisofts Geschäftsjahr jeweils vom 1. April bis zum 31. März läuft, bedeutet das: Die genannten Projekte sollen nach aktueller Planung spätestens bis zum 31. März 2029 veröffentlicht werden.

Neues Assassin’s Creed dürfte Codename Hexe sein

Beim neuen Assassin’s-Creed-Spiel dürfte es sich sehr wahrscheinlich um Assassin’s Creed Codename Hexe handeln. Offiziell bestätigt Ubisoft den Titel im aktuellen Bericht zwar nicht namentlich, doch Hexe wurde bereits 2022 angekündigt und gilt seit Jahren als nächster großer Ableger nach Assassin’s Creed Shadows.

Gerüchten zufolge soll Hexe im Europa des 16. Jahrhunderts spielen und thematisch stark mit Hexenverfolgung und düsterer Atmosphäre arbeiten. Offizielle Gameplay-Details fehlen weiterhin.

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Ganz reibungslos lief die Entwicklung offenbar nicht: Zuletzt gab es Berichte über personelle Veränderungen in der Führung des Projekts. Trotzdem bleibt Hexe der wahrscheinlichste Kandidat für den nächsten großen Assassin’s-Creed-Teil.

Far Cry kehrt ebenfalls zurück

Auch Far Cry wird in Ubisofts Zukunftsplanung ausdrücklich genannt. Der letzte große Hauptteil, Far Cry 6, erschien bereits 2021. Entsprechend groß ist inzwischen die Frage, wohin Ubisoft die Shooter-Reihe als Nächstes führt.

Seit Monaten kursieren Berichte über gleich zwei Far-Cry-Projekte. Eines davon soll ein neuer Hauptteil sein, während ein weiteres Projekt stärker auf Multiplayer ausgelegt sein könnte.

Besonders spannend sind Gerüchte um ein nichtlineares Szenario, in dem die Familie der Hauptfigur entführt wird und die Handlung innerhalb eines begrenzten Zeitfensters abläuft. Ubisoft selbst hat diese Details bislang aber nicht offiziell bestätigt.

Neues Ghost Recon offiziell in der Pipeline

Neben Assassin’s Creed und Far Cry nennt Ubisoft auch Ghost Recon als eine der Marken, die in den kommenden Jahren zurückkehren sollen.

Nach Ghost Recon Breakpoint war es lange ruhig um die taktische Shooter-Reihe. Fans hoffen deshalb auf eine Rückkehr zu den Stärken der Serie: größere taktische Freiheit, Koop-Gameplay, glaubwürdige Militäreinsätze und weniger überladene Service-Mechaniken.

Ob Ubisoft mit dem nächsten Ghost Recon wieder stärker in Richtung klassischer Taktik-Shooter geht oder erneut eine offene Welt mit Live-Service-Elementen verfolgt, ist derzeit noch offen.

Ubisoft steht vor schwierigen Jahren

Der Ausblick kommt in einer angespannten Phase für den Publisher. Im Geschäftsjahr 2025/2026 meldete Ubisoft einen deutlichen Rückgang bei den Net Bookings und hohe Verluste. Reuters berichtet unter anderem von einem operativen Rekordverlust und einem Rückgang der Net Bookings um 17,4 Prozent auf 1,53 Milliarden Euro.

Für das laufende Geschäftsjahr 2026/2027 erwartet Ubisoft selbst noch einmal eine schwächere Phase. Das Unternehmen spricht von einem Tiefpunkt beim Free Cash Flow, bevor ab 2027/2028 wieder eine deutliche Erholung einsetzen soll.

Dazu passen auch die bereits laufenden Restrukturierungen. Ubisoft hat zuletzt Studios geschlossen, Projekte eingestellt und Kosten gesenkt. Die neue Pipeline soll nun zeigen, dass sich der Umbau langfristig auszahlt.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced soll kurzfristig helfen

Kurzfristig setzt Ubisoft offenbar auf Assassin’s Creed Black Flag Resynced, um das aktuelle Geschäftsjahr zu stützen. Das Projekt wurde nach längeren Gerüchten offiziell enthüllt und soll die beliebte Piraten-Episode der Reihe neu auflegen.

Ob das allein reicht, um die schwächere Veröffentlichungsliste 2026/2027 auszugleichen, bleibt abzuwarten. Ubisoft selbst stellt aber klar, dass die wirklich große Offensive erst in den Jahren danach folgen soll.

Ubisoft investiert weiter in generative KI

Neben den klassischen Marken sprach Ubisoft im Geschäftsbericht auch über KI-Projekte. Besonders hervorgehoben wird Teammates, ein spielbarer Prototyp mit generativer KI.

Das Projekt wurde bereits 2025 vorgestellt und soll zeigen, wie Spieler per natürlicher Sprache mit KI-gesteuerten Begleitern interagieren könnten. Ubisoft beschreibt Teammates als Experiment, um dynamischere Squad-Mitglieder, reaktivere Spielwelten und neue Formen der Immersion zu erforschen.

Außerdem arbeitet Ubisoft an KI-Werkzeugen für die Entwicklung selbst. Genannt werden unter anderem intelligente Bots für Qualitätssicherung, smartere NPCs und Spielwelten, die dynamischer auf Spielerverhalten reagieren sollen.

Zwischen Neustart und Vertrauensproblem

Für Ubisoft ist dieser Ausblick mehr als nur eine normale Release-Planung. Der Publisher muss nach mehreren schwierigen Jahren beweisen, dass seine großen Marken weiterhin ziehen.

Assassin’s Creed, Far Cry und Ghost Recon sind genau die Reihen, mit denen Ubisoft früher regelmäßig große Erfolge feierte. Gleichzeitig ist die Erwartungshaltung inzwischen deutlich kritischer geworden.

Viele Spieler wollen weniger Formelhaftigkeit, weniger aufgeblähte Checklisten und wieder mehr klare Identität. Genau daran werden sich die kommenden Spiele messen lassen müssen.

Auf welches Ubisoft-Comeback freut ihr euch am meisten: Assassin’s Creed, Far Cry oder Ghost Recon?