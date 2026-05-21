Warhorse Studios arbeitet aktuell nicht nur an einem neuen Rollenspiel im Herr-der-Ringe-Universum, sondern auch an einem weiteren Abenteuer in der Welt von Kingdom Come: Deliverance II. Und dieses neue Projekt könnte offenbar deutlich früher erscheinen, als viele erwartet hatten.

Denn laut dem aktuellen Geschäftsbericht der Embracer Group befindet sich das neue Kingdom-Come-Spiel bereits in voller Produktion und soll schon im nächsten Geschäftsjahr veröffentlicht werden.

Neues Kingdom Come offenbar für 2027 geplant

Im aktuellen Quartalsbericht der Embracer Group wird erwähnt, dass der neue Titel aus dem Kingdom-Come-Universum innerhalb des kommenden Fiskaljahres erscheinen soll.

Das bedeutet konkret: Der Release-Zeitraum liegt zwischen April 2027 und März 2028. Entsprechend halten viele Fans inzwischen sogar einen Launch im Laufe des Jahres 2027 für realistisch.

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Besonders spannend ist dabei das Timing. Erst vor Kurzem hatte Warhorse offiziell bestätigt, parallel an einem großen Open-World-RPG im Herr-der-Ringe-Universum zu arbeiten. Da dieses Projekt vermutlich noch einige Jahre entfernt ist, würde ein kleineres Kingdom-Come-Spiel als Zwischenprojekt durchaus Sinn ergeben.

Fans rechnen mit einem Spin-off

Offiziell gibt es bislang kaum Informationen zum neuen Spiel. Weder Titel noch Setting oder Hauptfigur wurden bisher enthüllt.

Online spekulieren viele Fans deshalb bereits darüber, dass es sich nicht um Kingdom Come: Deliverance 3 handeln könnte, sondern um ein Spin-off oder ein experimentelleres Nebenprojekt innerhalb der Reihe.

Das wäre durchaus nachvollziehbar. Ein vollwertiger Nachfolger nur zwei Jahre nach einem großen Rollenspiel wäre selbst für moderne AAA-Verhältnisse extrem schnell.

Möglich wäre daher ein kompakteres Abenteuer mit neuem Fokus, anderen Charakteren oder vielleicht sogar einem anderen Gameplay-Ansatz.

Warhorse Studios erlebt gerade einen Höhenflug

Für Warhorse Studios läuft es aktuell ohnehin hervorragend. Kingdom Come: Deliverance II entwickelte sich laut Berichten zu einem großen Erfolg und soll bereits mehrere Millionen Spieler erreicht haben.

Die Reihe hat sich damit endgültig als feste Größe im Rollenspiel-Genre etabliert. Gerade die Mischung aus realistischer Mittelalterwelt, glaubwürdigen Charakteren und anspruchsvollem Gameplay kam bei vielen Spielern hervorragend an.

Umso spannender wird jetzt die Frage, wohin Warhorse die Marke als Nächstes führen will.

Herr der Ringe oder Kingdom Come – welches Projekt wird größer?

Parallel sorgt natürlich auch das angekündigte Herr-der-Ringe-RPG für enorme Aufmerksamkeit. Viele Fans trauen Warhorse inzwischen zu, auch im Fantasy-Bereich ein außergewöhnlich immersives Rollenspiel abzuliefern.

Trotzdem zeigt der mögliche frühe Release des neuen Kingdom-Come-Spiels, dass das Studio seine Mittelalter-Reihe offenbar keineswegs pausieren möchte.

Und ehrlich gesagt: Nach dem Erfolg der letzten Spiele überrascht das kaum.