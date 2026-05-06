GTA Online verteilt Gratis-Polizeiauto und 500.000 GTA$ – aber nicht für alle Spieler

Rockstar Games hat ein neues Event für GTA Online gestartet, das vor allem für GTA+-Mitglieder einige interessante Boni bereithält. Im Rahmen des aktuellen „Old School Hits“-Updates können sich Abonnenten unter anderem ein kostenloses Polizeifahrzeug sowie zusätzliches GTA-Geld sichern.

Die Aktion läuft nur für begrenzte Zeit und kommt in einer Phase, in der viele Fans bereits auf GTA 6 blicken. Trotz des bevorstehenden Nachfolgers versorgt Rockstar GTA Online weiterhin regelmäßig mit Events, Boni und neuen Belohnungen.

Diese Gratis-Inhalte gibt es aktuell in GTA Online

Im Mittelpunkt der neuen Aktion steht der kostenlose Bravado Buffalo STX Pursuit. Das Polizeifahrzeug können sich aktive GTA+-Mitglieder derzeit ohne zusätzliche Kosten sichern.

Zusätzlich verteilt Rockstar weitere Boni:

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500.000 GTA$

15 Prozent Rabatt auf Shark Cards

kostenloser Zugriff auf Red Dead Redemption

gratis Zugriff auf Bully

zusätzliche Event-Boni innerhalb von GTA Online

Die Inhalte sind allerdings an ein aktives GTA+-Abonnement gekoppelt. Ohne Mitgliedschaft lassen sich die meisten Rewards der Aktion nicht abholen.

Rockstar bereitet GTA Online weiter auf die Zukunft vor

Auch mehr als zehn Jahre nach dem ursprünglichen Release bleibt GTA Online einer der wichtigsten Bestandteile von Rockstar Games. Der Online-Modus sorgt weiterhin für hohe Spielerzahlen und gilt als großer Umsatztreiber für den Publisher Take-Two Interactive.

Mit Blick auf den geplanten Release von GTA 6 am 19. November 2026 rechnen viele Fans damit, dass Rockstar die letzten großen Monate von GTA Online noch einmal mit besonderen Events begleitet. Gleichzeitig dürfte auch GTA+ weiter an Bedeutung gewinnen.

Offiziell bestätigt wurde bislang zwar nicht, ob GTA+ später auch für den Online-Modus von GTA 6 zurückkehrt. In der Community gilt das jedoch als sehr wahrscheinlich.

So könnt ihr die Belohnungen abholen

Wer die aktuellen Inhalte sichern möchte, muss sich lediglich mit einem aktiven GTA+-Abo in GTA Online einloggen. Die Boni werden entweder automatisch gutgeschrieben oder erscheinen als freischaltbare Inhalte innerhalb des Spiels.

Da Rockstar solche Aktionen meist nur für kurze Zeit anbietet, sollten interessierte Spieler nicht zu lange warten.