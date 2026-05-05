Saros-Update 01.004.000 bringt neue HUD-Optionen und Balance-Fixes

Housemarque hat Saros am 5. Mai 2026 mit einem frischen Update versorgt und schraubt damit weiter an Komfort, Lesbarkeit und Balancing. Der PS5-Actiontitel, der die Third-Person-Bullet-Hell- und Roguelite-DNA von Returnal weiterdenkt, bekommt vor allem bei den Bedienhilfen und der Anzeige neue Stellschrauben, dazu kommen technische Optimierungen und kleinere Anpassungen an Waffen und Artefakten.

Der Patch trägt die Versionsnummer 01.004.000 und ist ab sofort verfügbar. Neben klassischen Bugfixes zeigt sich erneut: Saros soll langfristig wachsen, mit regelmäßigen Updates, die sowohl kleine Ärgernisse ausbügeln als auch gezielt Quality-of-Life nachlegen.

Die wichtigsten Neuerungen im Update 01.004.000

Was steckt im neuen Saros-Update vom Mai 2026? Housemarque erweitert die ohnehin schon umfangreichen Barrierefreiheits- und Anpassungsoptionen um zusätzliche Farbkategorien und Vorschauen, damit ihr Änderungen vor dem Aktivieren besser beurteilen könnt. Gleichzeitig wurden mehrere HUD- und Statusanzeigen überarbeitet, die im hektischen Kugelhagel besonders wichtig sind.

Auch technisch geht es voran: Reflexionen und Tiefenschärfe wurden optimiert, außerdem gab es Feinschliff für bestimmte Zwischensequenzen. Beim Balancing trifft es unter anderem einen starken Waffen-Perk, während ein Artefakt sinnvoller skaliert.

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Alle offiziell genannten Patch-Notizen im Überblick:

Gameplay und Balance Verbesserte Genauigkeit von Kugel-Abprallern Reduzierte Menge an Power-Gewinn durch das Power-Generator-Waffenmerkmal Schadensskalierung für das Artefakt Powered Dash hinzugefügt und Optik angepasst

Welt und Leveldesign Kollisionen und Geometrieprobleme in mehreren Biomen behoben

Audio Allgemeine, kleinere Bugfixes und Verbesserungen

UI und Barrierefreiheit Farb-Einstellungen: Neue Farb-Kategorien Vorschaubilder hinzugefügt Einstellungen für den HUD-Power-Indikator Farb-Abgleich für Verderbnis der Rüstungsintegritäts-Anzeige hinzugefügt Probleme rund um Munitionsanzeige, Waffenladebalken und Boss-Unverwundbarkeits-Indikator behoben Sichtbarkeit von Second Chance bei Nutzung der Carcosan-Modifikatoren korrigiert

Technik und Performance Optimierung Reflexionsqualität angepasst Cinematics: Verbesserungen für Prolog und Eclipse-Device-Sequenz Optimierungen an der Tiefenschärfe



So reagiert die Community und welche Extras gibt es gerade gratis

Welche Probleme bleiben trotz Patch bestehen? Auch wenn das Update an vielen Stellen nachbessert, melden sich in den Kommentaren weiterhin Fans mit offenen Baustellen. Unter anderem wird ein Bug genannt, der im Cathedral-Portalraum zu einem Hardlock führen soll, weil sich keine Tür öffnet. Gleichzeitig werden Wünsche nach mehr Zusatzinhalten und einem Foto-Modus laut, um die düstere, eigenständige Atmosphäre besser festhalten zu können.

Was bekommen Fans aktuell kostenlos? Parallel zum Update gibt es einen kleinen Gratis-Bonus: Über versteckte Codes auf der offiziellen Spielseite lassen sich sechs PSN-Avatare freischalten. Enthalten sind ein Avatar für den Protagonisten Arjun Devraj sowie fünf weitere Motive, die den fünf Bossen des Spiels zugeordnet sind. Einlösen könnt ihr die Avatare über die PlayStation-Webseite oder die App.

Was wünscht ihr euch als Nächstes für Saros: weitere Komfortfunktionen, einen Foto-Modus oder direkt handfesten DLC? Schreibt es gern in die Kommentare.