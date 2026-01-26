Nintendo feiert 40 Jahre Zelda und hier ist der Gewinner

Im Jahr 2026 feiert die The Legend of Zelda-Reihe ihr 40-jähriges Jubiläum und kein Spiel steht dabei so im Rampenlicht wie Ocarina of Time. Nintendo richtet viele der geplanten Feierlichkeiten rund um den N64-Klassiker aus dem Jahr 1998 aus, der als Meilenstein der Videospielgeschichte gilt. Mit seinem revolutionären Gameplay, der emotionalen Geschichte und einem unvergesslichen Soundtrack hat sich Ocarina of Time tief ins kollektive Gedächtnis der Gaming-Community eingebrannt.

Zur Feier dieses besonderen Jubiläums plant Nintendo vielfältige Aktionen und Veröffentlichungen, bei denen die Zeitreise von Link im Mittelpunkt steht. Besonders spannend ist das neue LEGO-Set, das eine berühmte Szene aus dem Spiel nachbildet. Doch das ist längst nicht alles.

Warum gilt Ocarina of Time als das wichtigste Zelda-Spiel?

Was macht Ocarina of Time so bedeutsam für die Zelda-Reihe? Als erstes Zelda-Spiel in 3D-Optik setzte Ocarina of Time neue Maßstäbe für das Action-Adventure-Genre. Es führte Mechaniken wie das Z-Targeting (Zielerfassung) und kontextabhängige Aktionen ein, die später zum Standard für 3D-Spiele wurden. Auch das Spielgefühl profitierte enorm von der damals neuartigen Steuerung, die Kämpfe, Rätsel und Erkundung besonders intuitiv machte.

Der Wechsel zwischen Kind- und Erwachsenen-Link, die tiefgründige Story, die melodienbasierte Interaktion mit der Welt und die dynamische Spielwelt von Hyrule faszinierten Millionen Spieler. Ocarina of Time war nicht nur ein kommerzieller Erfolg mit über sieben Millionen verkauften Einheiten, sondern wurde auch von Kritikern weltweit gefeiert – es hält bis heute den Spitzenplatz bei Metacritic mit einem Score von 99.

So feiert Nintendo das 40-jährige Zelda-Jubiläum

Welche Aktionen und Produkte sind zum Jubiläum geplant? Nintendo hat angekündigt, dass Ocarina of Time im Mittelpunkt der Feierlichkeiten zum 40. Jubiläum der Reihe stehen wird. Eine der Highlights ist ein neues LEGO-Set mit über 1.000 Teilen, das die finale Konfrontation mit Ganondorf nachstellt. Verfügbar ist dieses Set wenige Wochen nach dem offiziellen Jubiläumsdatum am 21. Februar 2026.

Das Set enthält unter anderem folgende Figuren und Elemente:

Link

Prinzessin Zelda

Ganondorf

Navi (als baubares Element)

Das Master-Schwert

Der Megaton-Hammer

Zusätzlich plant Nintendo weitere Produkte wie eine Vinyl-Schallplatte mit Soundtracks aus der Reihe sowie mögliche Rabattaktionen im eShop, bei denen Fans Klassiker der Reihe auf der Nintendo Switch erwerben können.

Ein Rückblick auf das Original von 1998

Was machte das ursprüngliche Ocarina of Time so besonders? Entwickelt wurde das Spiel von Nintendos EAD-Abteilung unter Leitung von unter anderem Eiji Aonuma und Yoshiaki Koizumi. Die Musik stammt von Koji Kondo, der mit seinen Melodien einen der ikonischsten Soundtracks der Spielegeschichte schuf. Die Handlung dreht sich um den jungen Link, der im Königreich Hyrule mit Hilfe der Okarina durch die Zeit reist, um Ganondorf aufzuhalten und die Welt zu retten. Falls ihr mal einen Blick riskieren möchtet, an dieser Stelle haben wir ein Let’s Play von Verspieltes Gnu für euch eingebunden:

Ein zentrales Spielelement ist dabei die Okarina selbst. Mit ihr lernt Link zwölf verschiedene Melodien, die nicht nur zur Teleportation, sondern auch zur Lösung von Rätseln dienen. Die offene Welt, abwechslungsreiche Dungeons und das belohnende Fortschrittssystem machten das Spiel zu einem Abenteuer, das bis heute viele Fans immer wieder neu entdecken.

Ocarina of Time: Immer wieder neu erlebt

Wie wurde Ocarina of Time in späteren Jahren zugänglich gemacht? Seit seiner Erstveröffentlichung wurde Ocarina of Time auf zahlreichen Nintendo-Plattformen neu aufgelegt. Dazu zählen unter anderem:

Plattform Veröffentlichungsjahr Nintendo 64 1998 GameCube (inkl. Master Quest) 2002 Wii Virtual Console 2007 Nintendo 3DS (Ocarina of Time 3D) 2011 Wii U Virtual Console 2015 Nintendo Switch Online (Expansion Pack) 2021

Jede dieser Versionen brachte visuelle Verbesserungen, neue Herausforderungen oder moderne Steuerungen mit sich. Besonders die 3DS-Version ist bei vielen Fans beliebt, da sie das Spielgefühl beibehält, aber mit verbesserter Grafik und Steuerung punktet.

Ein Jubiläum für neue und alte Fans

Was bedeutet dieses Jubiläum für die Zelda-Community? Der 40. Geburtstag der Reihe ist nicht nur ein nostalgischer Rückblick, sondern auch eine Einladung an neue Spieler, die Magie von Zelda selbst zu entdecken. Besonders Ocarina of Time eignet sich hervorragend als Einstiegspunkt, da es viele der zentralen Elemente der Reihe vereint: Rätsel, Kämpfe, Musik und emotionale Geschichten.

Ob du das Spiel schon vor Jahrzehnten auf dem N64 gespielt hast oder es zum ersten Mal auf der Switch erleben möchtest – 2026 ist das perfekte Jahr, um (wieder) nach Hyrule zurückzukehren.

Was hältst du von Ocarina of Time als Mittelpunkt der Jubiläumsfeier? Teile deine Meinung gern in den Kommentaren!