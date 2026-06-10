Ocarina of Time Remake – Trailer zeigt neues Design fürs Hylia-Schild

Nintendo hat mit einem neuen Trailer zum Zelda-Abenteuer The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake eine kleine, aber auffällige Änderung bestätigt, die in der Community sofort Diskussionen ausgelöst hat. Am Ende des Videos ist auf dem Titelbildschirm kurz das Hylia-Schild zu sehen, und genau dort fällt der Unterschied zum Original besonders ins Auge.

Während Remakes oft versuchen, vertraute Designs möglichst originalgetreu zu modernisieren, geht Nintendo hier offenbar einen anderen Weg. Statt des klassischen Ocarina-of-Time-Looks setzt das Remake beim Hylia-Schild auf ein moderneres Design, das Fans bereits aus späteren Serienteilen kennen.

Die Änderungen am Hylia-Schild im Detail

Was hat Nintendo am Hylia-Schild verändert? Laut den Details, die aus dem Trailer hervorgehen, entspricht das Schild im Remake nicht mehr dem ursprünglichen Ocarina-of-Time-Design, sondern orientiert sich an der Variante, die seit Skyward Sword genutzt und später auch in Breath of the Wild sowie Tears of the Kingdom gezeigt wurde.

Die Anpassungen betreffen dabei mehrere klare Merkmale, die Veteranen sofort erkennen. Vor allem die Symbolik auf der Front wirkt neu gewichtet, und auch der Rahmen hat sich sichtbar verändert.

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Das Triforce und das Wappen nehmen auf der neueren Version weniger Fläche ein als im Original.

Das bekannte vierte Dreieck am unteren Bereich des Schildes wurde entfernt.

Der silberne Rand wirkt deutlich verspielter und ornamentierter als beim Ocarina-of-Time-Original.

Auch das Master-Schwert wirkt moderner

Welche weiteren Designs wurden im Trailer angepasst? Neben dem Hylia-Schild scheint Nintendo auch das Master-Schwert im Remake an die neuere Serien-Optik anzunähern. Das ist zwar weniger prominent im Gespräch als das Schild, passt aber in dieselbe Richtung: ikonische Ausrüstung, die stärker auf den aktuellen Zelda-Designkanon getrimmt wird.

Demnach sitzt die goldene Verzierung nun am Griffstück statt darunter. Zusätzlich ist der Griff des Schwertes jetzt umwickelt, wie es bei der moderneren Darstellung der Waffe üblich ist. Insgesamt entsteht so ein Look, der weniger nach N64-Ära und mehr nach aktueller Zelda-Identität aussieht.

Reaktionen in der Community fallen gemischt aus: Manche feiern die optische Vereinheitlichung, andere hätten sich gerade bei so einem nostalgischen Remake eine konsequent originalgetreue Neuinterpretation gewünscht.

Wie seht ihr das: Ist das modernisierte Hylia-Schild im Ocarina-of-Time-Remake für euch ein sinnvoller Feinschliff oder geht dabei ein Stück Klassiker-Charme verloren? Schreibt es gern in die Kommentare.