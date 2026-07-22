Hasbro zeigt erste Zelda-Action-Figuren – Link, Zelda und Ganondorf﻿

Hasbro hat die ersten offiziellen Action-Figuren zu The Legend of Zelda enthüllt und setzt dabei nicht auf den erwarteten Klassiker Ocarina of Time, sondern auf die aktuellen Designs aus Breath of the Wild und Tears of the Kingdom. Vorgestellt wurden drei Charaktere, die als Startschuss für eine neue Reihe namens Heroes of Hyrule dienen.

Zum Line-up gehören Link und Prinzessin Zelda im 6-Zoll-Maßstab sowie Ganondorf, der mit 7,5 Zoll bewusst größer ausfällt. Die Figuren wurden im Rahmen der Comic-Con-Präsentationen offiziell gezeigt und sind laut Ankündigung nicht an den kommenden Realfilm gekoppelt, sondern klar an den Spielen orientiert.

Heroes of Hyrule startet mit Link, Zelda und Ganondorf

Welche Figuren sind offiziell bestätigt? Zum Auftakt umfasst die Heroes of Hyrule-Kollektion drei Charaktere, die optisch an ihre Auftritte in Breath of the Wild und Tears of the Kingdom angelehnt sind. Hasbro setzt dabei auf ein hochwertiges Action-Figuren-Format mit beweglichen Gelenken und mehreren Zubehörteilen pro Figur.

Gerade Ganondorf fällt als bewusst größerer Release auf, was in der Praxis gut zum wuchtigen Auftritt der Figur passt. Link und Zelda bleiben hingegen beim einheitlichen 6-Zoll-Standard der Reihe, was die beiden kompatibel zu vielen anderen Hasbro-Sammlerlinien macht.

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Diese Zubehörteile sind laut Reveal enthalten:

Ganondorf: Miasma-Schwert, Scheide, austauschbare rechte Hand

Miasma-Schwert, Scheide, austauschbare rechte Hand Zelda: Verfallenes Master-Schwert, austauschbare rechte Hand

Verfallenes Master-Schwert, austauschbare rechte Hand Link: Hylia-Schild, austauschbare Zonai-Krafthand, Master-Schwert

Preise, Vorbestellung und Release-Zeitfenster

Wann erscheinen die neuen Hasbro-Zelda-Figuren? Der geplante Release der drei Figuren liegt im Frühjahr 2027. Vorbestellungen sollen am 22. Juli 2026 freigeschaltet werden, mit Start um 17:00 Uhr Eastern Time, was in Deutschland 23:00 Uhr entspricht.

Preislich wurden in der Ankündigung US-Dollar-Beträge genannt. Euro-Preise für Deutschland hängen typischerweise vom jeweiligen Händler, Steuern und Importkonditionen ab. Zur besseren Übersicht der genannten Herstellerpreise:

Figur Größe Genannter Preis Release Link 6 Zoll 27,99 US-Dollar Frühjahr 2027 Prinzessin Zelda 6 Zoll 27,99 US-Dollar Frühjahr 2027 Ganondorf 7,5 Zoll 42,99 US-Dollar Frühjahr 2027

Warum Tears of the Kingdom im Fokus steht

Warum ist die Auswahl für manche Fans überraschend? Viele hatten nach früheren Teasern damit gerechnet, dass Hasbro zum Start eher auf Ocarina of Time setzt, gerade weil für 2026 bereits ein Remake für Nintendo Switch 2 angekündigt wurde. Ein Merch-Tie-in hätte sich daher angeboten.

Hasbro startet aber zunächst klar mit den moderneren Interpretationen aus Breath of the Wild und Tears of the Kingdom. Gleichzeitig deutet die Ankündigung an, dass weitere Figuren folgen sollen, ohne den genauen Umfang der Kooperation im Detail zu beziffern.

Was meint ihr: Soll Hasbro als Nächstes lieber Figuren aus Ocarina of Time nachreichen oder wünscht ihr euch mehr Charaktere aus Tears of the Kingdom und Breath of the Wild? Schreibt es gern in die Kommentare.