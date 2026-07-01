Gerücht um PlayStation-Discs nach GTA 6, was das für Käufer bedeuten würde

Ein Gerücht sorgt aktuell für ordentlich Gesprächsstoff in der Gaming-Community: PlayStation soll demnach planen, nach dem Launch von GTA 6 keine Game-Discs mehr zu produzieren und den physischen Vertrieb damit faktisch auslaufen zu lassen. Auch wenn solche Umstellungen selten über Nacht passieren, würde ein derartiger Schritt eine Ära beenden, die seit der ersten PlayStation fest zur Marke gehört.

Der Zeitpunkt ist dabei kein Zufall: GTA 6 gilt schon jetzt als einer der größten Releases der kommenden Jahre und als potenzieller Wendepunkt für Verkaufsrekorde, Server-Last und Plattform-Strategien. Genau deshalb wirkt die Idee plausibel, einen radikalen Wechsel ausgerechnet an einem Mega-Release festzumachen, der die Aufmerksamkeit der gesamten Branche bündelt.

Für euch als Fans bedeutet das vor allem eine Frage: Wird das Disc-Laufwerk auf PlayStation künftig nur noch ein Zubehör für Sammler, oder verschwindet es komplett aus dem Mainstream?

Der mögliche Strategiewechsel bei PlayStation

Was würde das Ende der Game-Discs konkret bedeuten? Wenn PlayStation tatsächlich keine Discs mehr herstellen lässt, wäre das in der Praxis mehr als nur ein Produktionsstopp. Es wäre ein Signal, dass der digitale Vertrieb endgültig zum Standard wird und physische Versionen höchstens noch als Sonderfälle existieren, etwa über Restbestände oder spezielle Sammler-Editionen in sehr kleinen Stückzahlen.

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Für Sony würde das mehrere Dinge vereinfachen: Herstellung, Logistik, Retouren und die gesamte Lieferkette rund um Datenträger kosten Geld und binden Kapazitäten. Gleichzeitig ist der digitale Verkauf für Plattformbetreiber besonders attraktiv, weil er zentral über den PlayStation Store läuft und der gesamte Prozess von Kauf bis Download im eigenen Ökosystem bleibt.

Ein solcher Schritt hätte aber auch Nebenwirkungen, die man nicht wegwischen kann. Viele kaufen Discs wegen Weiterverkauf, wegen Sammlung, wegen Steelbooks oder schlicht, weil sie eine dauerhaft greifbare Version im Regal wollen. Auch Installationsgrößen spielen eine Rolle: Selbst wenn Discs längst oft nur noch als Lizenzträger dienen, empfinden viele den Besitz einer physischen Kopie als Absicherung.

GTA 6 als Schalter für den Markt

Warum ausgerechnet GTA 6 als Stichtag? Ein Release wie GTA 6 ist so groß, dass er Gewohnheiten verschieben kann. Wenn ein erheblicher Teil der Community ein Spiel dieser Größenordnung ohnehin digital kauft, wäre das für Plattformen und Publisher ein starkes Argument, noch stärker auf Downloads zu setzen. Dazu kommt: Digitale Vorbestellungen, Preload und Day-One-Patches sind längst Alltag, bei großen Open-World-Spielen umso mehr.

Für PlayStation wäre der Launch außerdem eine perfekte Bühne, um neue Standards zu etablieren, etwa aggressivere Bundles, Promotions im Store oder ein klareres Messaging rund um Digital-First. Gleichzeitig würde der Handel spürbar unter Druck geraten, weil ein Blockbuster wie GTA 6 normalerweise auch ein wichtiger Impuls für stationäre und klassische Online-Retailer ist.

Und es geht nicht nur um ein einzelnes Spiel. Wenn der Markt akzeptiert, dass ein so ikonischer Release ohne physischen Push auskommt, könnte das andere Publisher ermutigen, ebenfalls stärker zu kürzen oder Discs nur noch selektiv zu bringen.

Was das für euch in Deutschland ändern würde

Welche Folgen hätte das für Sammler, Gebrauchtmarkt und Angebote? Für viele in Deutschland ist der Gebrauchtmarkt ein echter Preishebel: Discs lassen sich verleihen, tauschen und später verkaufen. Fällt das weg, wird der Einstieg in neue Games stärker davon abhängen, wie attraktiv digitale Sales im PlayStation Store tatsächlich sind und wie flexibel PlayStation bei Preisaktionen bleibt.

Auch Sammler-Editionen wären betroffen. Wenn Boxen künftig ohne Disc kommen, verschiebt sich der Wert stärker in Richtung Artbook, Figuren, Steelbook und Codes. Das kann funktionieren, fühlt sich für manche aber wie ein Kompromiss an, weil der Kern des Produkts nicht mehr physisch beiliegt.

Praktisch relevant ist zudem die Frage nach dem Laufwerk: Eine rein digitale Zukunft würde Hardware-Varianten ohne Disc-Laufwerk noch stärker in den Vordergrund rücken. Für alle, die bereits eine Disc-Bibliothek besitzen, wäre das ein heikler Übergang, weil man diese Sammlung nicht ohne Weiteres in digitale Lizenzen umwandeln kann.

Unterm Strich wäre das eine spürbare Änderung im Alltag: weniger spontane Käufe im Handel, weniger Weiterverkauf, mehr Abhängigkeit vom Store und von Account-Lizenzen. Für manche bequem, für andere ein echter Verlust.

Wie stehst du dazu: Würdest du es akzeptieren, wenn PlayStation nach GTA 6 wirklich keine Game-Discs mehr produziert, oder gehört eine Disc für dich weiterhin fest zu einer Konsole dazu? Schreib mir deine Meinung in die Kommentare.