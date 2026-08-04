Rockstar Games rückt im August die Sammler und Telegramm-Missionen in den Mittelpunkt von „Red Dead Online“. Neben dreifachen Belohnungen warten ein kostenloses Community-Outfit, seltene Kleidungsstücke und zahlreiche Rabatte auf euch.
Auch wenn neue Inhalte für „Red Dead Online“ weiterhin ausbleiben, versorgt Rockstar Games die verbliebene Community regelmäßig mit wechselnden Boni und Belohnungen. Im August 2026 lohnt sich vor allem die Suche nach seltenen Sammlerstücken.
Für den Verkauf vollständiger Sammlersätze erhaltet ihr bis zum 31. August dreifache RDO$, Rollen-XP und reguläre Erfahrungspunkte. Bereits das Entdecken einzelner Sammlerstücke bringt euch die dreifache Menge Rollen-XP ein.
Passend dazu sind mehrere wichtige Hilfsmittel von Madam Nazar deutlich günstiger erhältlich. Der Metalldetektor, der Pennington-Feldspaten und sämtliche Sammler-Landkarten kosten im August nur die Hälfte. Auf die Sammlertasche gewährt Rockstar einen Rabatt von fünf Goldbarren.
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Dreifache Belohnungen in Telegramm-Missionen
Ebenfalls besonders lukrativ fallen im August die Telegramm-Missionen aus. Bei den folgenden Missionen verdient ihr dreifache RDO$, Erfahrungspunkte und Gold:
- Ein hartes Geschäft
- Skeldings Auftrag
- Harte Gerechtigkeit
- Käufliche Loyalität
- Gemunkel über den Westen
Die Missionen aus „Eine neue Einkommensquelle“ bringen ebenfalls dreifache RDO$ und XP. Der dreifache Goldbonus gilt für diese Aufträge allerdings nicht.
Telegramm-Missionen startet ihr über eure Tasche. Öffnet dort den Bereich „Dokumente“ und wählt anschließend das gewünschte Telegramm aus. Neue Nachrichten lassen sich zuvor bei einem Postamt oder über die Lagerkiste abholen.
Garnisons-Outfit über den gesamten Monat freischalten
Im Laufe des Monats könnt ihr nach und nach die einzelnen Teile des Garnisons-Outfits freischalten. Einige Belohnungen setzen einen bestimmten Rang innerhalb der Sammlerrolle voraus.
Alle Spieler erhalten bereits für die Teilnahme an „Red Dead Online“ bis zum 31. August den Garnisonshut. Wer zwei Sammlerstücke findet, bekommt zusätzlich die Garnisonshandschuhe.
Für den Abschluss von zwei täglichen Herausforderungen erhaltet ihr zudem einen Gutschein, der euch zehn Goldbarren Rabatt auf einen beliebigen Gegenstand zur Freischaltung einer Rolle gewährt.
Die wöchentlichen Belohnungen im Überblick:
4. bis 10. August
- Sammler ab Rang 10 erhalten fürs Spielen die Garnisonshose und den Garnisonsgürtel.
- Sammelt ein Fossil, um die blauen Vaquero-Barocksporen zu erhalten.
11. bis 17. August
- Sammler ab Rang 10 erhalten die Garnisonsstiefel und Garnisonsschienbeinschützer.
- Schließt die täglichen Sammlerherausforderungen ab, um eine Schatzkarte für North Clingman zu bekommen.
18. bis 24. August
- Sammler mit Rang 20 erhalten das Garnisonshemd beziehungsweise die Garnisonsbluse sowie die dazugehörigen Hosenträger.
- Schließt die wöchentliche Sammlung ab und sichert euch einen Gutschein für ein kostenloses Hemd.
25. bis 31. August
- Sammler mit Rang 20 erhalten das Garnisonshalstuch.
- Gewinnt eine Partie in der präsentierten Serie, um eine Schatzkarte für die niedergebrannte Stadt zu bekommen.
Kostenloses Community-Outfit und seltene Kleidung
Ein weiteres Outfit können sich alle Spieler unabhängig vom Sammlerrang kostenlos zusammenstellen. Das von Victorian_Cowgirl aus der „Red Dead Fashion“-Community entworfene Ensemble besteht aus folgenden Kleidungsstücken:
- Owanjila-Hut
- Porter-Jacke
- Iniesta-Hemdbluse oder Alltagshemd
- traditionelle Weste
- Bandito-Hose
- Bowyer-Stiefel oder Dunsinnan-Stiefel
- gebundenes Tuch
Die Bestandteile stehen während des Aktionszeitraums kostenlos im Wheeler, Rawson & Co.-Katalog zur Verfügung.
Außerdem kehren mehrere normalerweise nicht dauerhaft erhältliche Kleidungsstücke vorübergehend in das Sortiment zurück. Bis zum 31. August könnt ihr die Griffith-Beinschützer, den Menasco-Hut, den Gardenienhut, den Clymene-Mantel und die Cardozo-Weste erwerben.
Dreifache Belohnungen in Free-Roam-Events und Serien
Auch abseits der Sammleraktivitäten gibt es zusätzliche Verdienstmöglichkeiten. Die Free-Roam-Events „Handelsweg“ und „Kondor-Ei“ zahlen im August dreifache RDO$ und XP aus.
Derselbe Bonus gilt für die wöchentlich wechselnden präsentierten Serien:
- bis 10. August: Hardcore-Eliminierungsserie
- bis 17. August: Eroberungsserie
- bis 24. August: Explosive Serie
- bis 31. August: Hardcore-Pro-Serie
Kostenlose Schnellreisen und zahlreiche Rabatte
Während des gesamten Monats verzichtet Rockstar auf sämtliche Gebühren für Schnellreisen. Dadurch könnt ihr ohne zusätzliche Kosten zwischen entlegenen Orten wechseln und eure Suche nach Sammlerstücken beschleunigen.
Zusätzlich gelten folgende Rabatte:
- fünf Goldbarren Rabatt auf die Sammlertasche
- 50 Prozent Rabatt auf Sammler-Landkarten
- 50 Prozent Rabatt auf den Metalldetektor
- 50 Prozent Rabatt auf den Pennington-Feldspaten
- 50 Prozent Rabatt auf Fähigkeitskarten
- 50 Prozent Rabatt auf Flinten und Anpassungen für Flinten
- 40 Prozent Rabatt auf Criollo- und Missouri-Fox-Trotter-Pferde
- 40 Prozent Rabatt auf Beinschützer, Hosen und Ponchos
Die Bonusaktion läuft vom 4. bis zum 31. August 2026. Vor allem für angehende Sammler ist der Monat eine gute Gelegenheit, die Rolle günstiger freizuschalten, schneller aufzusteigen und vollständige Sammlungen mit deutlich höherem Gewinn bei Madam Nazar abzugeben.
Werdet ihr im August noch einmal nach Sammlerstücken suchen oder wartet ihr weiterhin auf größere neue Inhalte für „Red Dead Online“?