Rockstar Games rückt im August die Sammler und Telegramm-Missionen in den Mittelpunkt von „Red Dead Online“. Neben dreifachen Belohnungen warten ein kostenloses Community-Outfit, seltene Kleidungsstücke und zahlreiche Rabatte auf euch.

Auch wenn neue Inhalte für „Red Dead Online“ weiterhin ausbleiben, versorgt Rockstar Games die verbliebene Community regelmäßig mit wechselnden Boni und Belohnungen. Im August 2026 lohnt sich vor allem die Suche nach seltenen Sammlerstücken.

Für den Verkauf vollständiger Sammlersätze erhaltet ihr bis zum 31. August dreifache RDO$, Rollen-XP und reguläre Erfahrungspunkte. Bereits das Entdecken einzelner Sammlerstücke bringt euch die dreifache Menge Rollen-XP ein.

Passend dazu sind mehrere wichtige Hilfsmittel von Madam Nazar deutlich günstiger erhältlich. Der Metalldetektor, der Pennington-Feldspaten und sämtliche Sammler-Landkarten kosten im August nur die Hälfte. Auf die Sammlertasche gewährt Rockstar einen Rabatt von fünf Goldbarren.

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Dreifache Belohnungen in Telegramm-Missionen

Ebenfalls besonders lukrativ fallen im August die Telegramm-Missionen aus. Bei den folgenden Missionen verdient ihr dreifache RDO$, Erfahrungspunkte und Gold:

Ein hartes Geschäft

Skeldings Auftrag

Harte Gerechtigkeit

Käufliche Loyalität

Gemunkel über den Westen

Die Missionen aus „Eine neue Einkommensquelle“ bringen ebenfalls dreifache RDO$ und XP. Der dreifache Goldbonus gilt für diese Aufträge allerdings nicht.

Telegramm-Missionen startet ihr über eure Tasche. Öffnet dort den Bereich „Dokumente“ und wählt anschließend das gewünschte Telegramm aus. Neue Nachrichten lassen sich zuvor bei einem Postamt oder über die Lagerkiste abholen.

Garnisons-Outfit über den gesamten Monat freischalten

Im Laufe des Monats könnt ihr nach und nach die einzelnen Teile des Garnisons-Outfits freischalten. Einige Belohnungen setzen einen bestimmten Rang innerhalb der Sammlerrolle voraus.

Alle Spieler erhalten bereits für die Teilnahme an „Red Dead Online“ bis zum 31. August den Garnisonshut. Wer zwei Sammlerstücke findet, bekommt zusätzlich die Garnisonshandschuhe.

Für den Abschluss von zwei täglichen Herausforderungen erhaltet ihr zudem einen Gutschein, der euch zehn Goldbarren Rabatt auf einen beliebigen Gegenstand zur Freischaltung einer Rolle gewährt.

Die wöchentlichen Belohnungen im Überblick:

4. bis 10. August

Sammler ab Rang 10 erhalten fürs Spielen die Garnisonshose und den Garnisonsgürtel.

Sammelt ein Fossil, um die blauen Vaquero-Barocksporen zu erhalten.

11. bis 17. August

Sammler ab Rang 10 erhalten die Garnisonsstiefel und Garnisonsschienbeinschützer.

Schließt die täglichen Sammlerherausforderungen ab, um eine Schatzkarte für North Clingman zu bekommen.

18. bis 24. August

Sammler mit Rang 20 erhalten das Garnisonshemd beziehungsweise die Garnisonsbluse sowie die dazugehörigen Hosenträger.

Schließt die wöchentliche Sammlung ab und sichert euch einen Gutschein für ein kostenloses Hemd.

25. bis 31. August

Sammler mit Rang 20 erhalten das Garnisonshalstuch.

Gewinnt eine Partie in der präsentierten Serie, um eine Schatzkarte für die niedergebrannte Stadt zu bekommen.

Kostenloses Community-Outfit und seltene Kleidung

Ein weiteres Outfit können sich alle Spieler unabhängig vom Sammlerrang kostenlos zusammenstellen. Das von Victorian_Cowgirl aus der „Red Dead Fashion“-Community entworfene Ensemble besteht aus folgenden Kleidungsstücken:

Owanjila-Hut

Porter-Jacke

Iniesta-Hemdbluse oder Alltagshemd

traditionelle Weste

Bandito-Hose

Bowyer-Stiefel oder Dunsinnan-Stiefel

gebundenes Tuch

Die Bestandteile stehen während des Aktionszeitraums kostenlos im Wheeler, Rawson & Co.-Katalog zur Verfügung.

Außerdem kehren mehrere normalerweise nicht dauerhaft erhältliche Kleidungsstücke vorübergehend in das Sortiment zurück. Bis zum 31. August könnt ihr die Griffith-Beinschützer, den Menasco-Hut, den Gardenienhut, den Clymene-Mantel und die Cardozo-Weste erwerben.

Dreifache Belohnungen in Free-Roam-Events und Serien

Auch abseits der Sammleraktivitäten gibt es zusätzliche Verdienstmöglichkeiten. Die Free-Roam-Events „Handelsweg“ und „Kondor-Ei“ zahlen im August dreifache RDO$ und XP aus.

Derselbe Bonus gilt für die wöchentlich wechselnden präsentierten Serien:

bis 10. August: Hardcore-Eliminierungsserie bis 17. August: Eroberungsserie bis 24. August: Explosive Serie bis 31. August: Hardcore-Pro-Serie



Kostenlose Schnellreisen und zahlreiche Rabatte

Während des gesamten Monats verzichtet Rockstar auf sämtliche Gebühren für Schnellreisen. Dadurch könnt ihr ohne zusätzliche Kosten zwischen entlegenen Orten wechseln und eure Suche nach Sammlerstücken beschleunigen.

Zusätzlich gelten folgende Rabatte:

fünf Goldbarren Rabatt auf die Sammlertasche

50 Prozent Rabatt auf Sammler-Landkarten

50 Prozent Rabatt auf den Metalldetektor

50 Prozent Rabatt auf den Pennington-Feldspaten

50 Prozent Rabatt auf Fähigkeitskarten

50 Prozent Rabatt auf Flinten und Anpassungen für Flinten

40 Prozent Rabatt auf Criollo- und Missouri-Fox-Trotter-Pferde

40 Prozent Rabatt auf Beinschützer, Hosen und Ponchos

Die Bonusaktion läuft vom 4. bis zum 31. August 2026. Vor allem für angehende Sammler ist der Monat eine gute Gelegenheit, die Rolle günstiger freizuschalten, schneller aufzusteigen und vollständige Sammlungen mit deutlich höherem Gewinn bei Madam Nazar abzugeben.

Werdet ihr im August noch einmal nach Sammlerstücken suchen oder wartet ihr weiterhin auf größere neue Inhalte für „Red Dead Online“?