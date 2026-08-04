Wie andere große Raubüberfälle bietet auch der Kortz Center Heist in „GTA Online“ eine optionale Elite-Herausforderung. Dafür müsst ihr das Finale besonders schnell, präzise und ohne größere Verluste absolvieren.

Als Belohnung erhaltet ihr zusätzliche 50.000 GTA-Dollar. Angesichts der anspruchsvollen Bedingungen fällt der Bonus zwar vergleichsweise klein aus. Wer den Heist ohnehin regelmäßig spielt oder alle Herausforderungen abschließen möchte, kann ihn jedoch gut mit einem lautlosen Durchlauf verbinden.

Elite-Herausforderung: Das Wichtigste in Kürze

Für den erfolgreichen Abschluss müsst ihr alle folgenden Bedingungen innerhalb desselben Durchlaufs erfüllen:

Schließt den Heist in weniger als 17 Minuten ab.

Erreicht eine Schussgenauigkeit von mehr als 90 Prozent.

Verliert höchstens 15.000 GTA-Dollar an Beutewert.

Erfüllt die Anfrage des Käufers.

Die Herausforderung kann auch solo abgeschlossen werden.

Als Belohnung erhaltet ihr 50.000 GTA-Dollar.

Die Bedingungen könnt ihr nach dem Finale auf dem Abschlussbildschirm kontrollieren. Wird nur eine davon nicht erfüllt, erhaltet ihr den Elite-Bonus nicht.

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Welche Vorbereitungen solltet ihr abschließen?

Bevor ihr euch an der Elite-Herausforderung versucht, solltet ihr zusätzlich zu den verpflichtenden Missionen mindestens zwei optionale Vorbereitungen erledigen:

Wachrouten auskundschaften

Mit den ausgespähten Wachdienst-Routen werden die Positionen der Sicherheitskräfte auf der Minikarte angezeigt. Das erleichtert euch den lautlosen Weg durch das Kortz Center und reduziert das Risiko, überraschend entdeckt zu werden.

Waffenlieferungen der Wachen sabotieren

Durch die Sabotage der Waffenlieferungen verfügen die Wachen im Finale über eine schwächere Ausrüstung beziehungsweise weniger Schutz. Dadurch könnt ihr notwendige Gegner leichter mit einem einzelnen Kopfschuss ausschalten.

Das ist besonders wichtig für die geforderte Schussgenauigkeit. Benötigt ihr mehrere Treffer für einen Gegner, steigt das Risiko eines Fehlschusses.

Käuferwunsch während des Auskundschaftens markieren

Die Anfrage des Käufers müsst ihr bereits beim Auskundschaften des Kortz Centers berücksichtigen. Raf schickt euch die vom Käufer gewünschten Kunstwerke. Auf der Karte beziehungsweise bei den ausgekundschafteten Gemälden erkennt ihr sie an einem goldenen Dollar-Symbol.

Diese gewünschten Gemälde können sich an unterschiedlichen Orten befinden:

im Tresorraum

in der zentralen Ausstellung

© Rockstar Games

Plant eure Route so, dass ihr mindestens die für den Käufer vorgesehene Nebenbeute einsammelt und damit entkommt. Ignoriert ihr die markierten Bilder, scheitert diese Bedingung der Elite-Herausforderung – selbst wenn ihr alle übrigen Vorgaben erfüllt.

Bei mehreren Spielern könnt ihr die gewünschten Kunstwerke auf verschiedene Beutetaschen verteilen. Entscheidend ist, dass die entsprechende Beute den Heist erfolgreich verlässt.

Heist in weniger als 17 Minuten abschließen

Die Zeitvorgabe beginnt mit dem eigentlichen Finale. Ihr solltet daher eine Route verwenden, die ihr bereits kennt und mindestens einmal ohne Zeitdruck absolviert habt.

Für einen schnellen Durchlauf eignet sich besonders die Alpha-Mail-Verkleidung. Sie ermöglicht einen vergleichsweise sicheren Zugang und reduziert die Zahl der Situationen, in denen ihr Wachen ausschalten müsst.

Als Fluchtpunkt bietet sich der Annihilator-Hubschrauber an. Damit könnt ihr das Übergabegebiet schneller erreichen als mit den meisten Bodenfahrzeugen. Allerdings wird der Hubschrauber von einem NPC geflogen. Dessen Flugroute kann euch in das Sichtfeld der Polizei bringen.

Für die Zeitvorgabe solltet ihr Folgendes beachten:

Prägt euch den Weg vom Zugang bis zum Tresor ein. Sammelt nur die benötigte Nebenbeute ein. Bleibt nach dem Betätigen der Laserschalter nicht unnötig stehen. Lernt das Fingerabdruck- und Tresor-Tastenrätsel vorab. Verwendet auf dem Rückweg eine bereits bekannte Fluchtroute. Steigt möglichst schnell in das ausgewählte Fluchtfahrzeug.

Ein sauberer Durchlauf lässt sich in ungefähr 15 Minuten schaffen. Damit bleibt euch ein kleiner Puffer für das Laserraster und die beiden Hacks.

Schussgenauigkeit über 90 Prozent halten

Für die Elite-Herausforderung müssen mindestens 90 Prozent eurer abgegebenen Schüsse treffen. Die sicherste Strategie besteht deshalb darin, nur dann zu schießen, wenn es für eure Route wirklich erforderlich ist.

Zielt auf den Kopf und wartet, bis sich der Gegner nicht mehr bewegt. Bereits wenige Fehlschüsse können die Vorgabe gefährden, wenn ihr während des gesamten Finales nur selten feuert.

Vermeidet insbesondere:

unkontrolliertes Dauerfeuer

Schüsse aus fahrenden Fahrzeugen

Schüsse auf weit entfernte Gegner

Feuer auf Polizeihubschrauber

Schüsse gegen Deckungen oder Rüstungsteile

unnötige Warnschüsse

Falls ihr vollständig unentdeckt bleibt, müsst ihr ohnehin nur wenige Wachen ausschalten. Dadurch lässt sich die Genauigkeitsvorgabe leichter kontrollieren.

Wichtig: Schießt ihr während des gesamten Finales überhaupt nicht, kann die Auswertung je nach Spielzustand problematisch sein. Ein oder mehrere sichere Treffer sind daher die verlässlichere Vorgehensweise.

Weniger als 15.000 GTA-Dollar Beutewert verlieren

Die Formulierung dieser Bedingung wird gelegentlich missverständlich wiedergegeben. Ihr dürft Beutewert verlieren, der gesamte Verlust muss jedoch unter 15.000 GTA-Dollar bleiben.

Eure Beutetasche verliert vor allem dann an Wert, wenn ihr nach der Entdeckung von Gegnern getroffen werdet. Der sicherste Weg besteht deshalb in einem vollständig lautlosen Durchlauf.

Wird der Alarm dennoch ausgelöst:

Geht sofort hinter einer festen Deckung in Sicherheit.

Vermeidet offene Feuergefechte.

Nutzt Snacks und Rüstung aus dem Interaktionsmenü.

Wartet auf sichere Gelegenheiten für Kopfschüsse.

Verlasst das Gelände über die kürzeste bekannte Route.

Liefert euch keine unnötigen Kämpfe mit der Polizei.

Der Sicherheitsausbau der Mansion kann ebenfalls helfen. Mit ihm beginnt die Fahndung lediglich mit drei Sternen, wodurch die Flucht etwas leichter ausfällt.

Bedenkt jedoch, dass auch kleinere Treffer den Beutewert reduzieren können. Sobald der Verlust die erlaubte Grenze übersteigt, lässt sich die Elite-Bedingung in diesem Durchlauf nicht mehr retten.

Laserraster möglichst ohne Verzögerung durchqueren

Das bewegliche Laserraster vor dem Tresor ist die größte Gefahr für einen schnellen Stealth-Durchlauf. Eine Berührung löst unmittelbar den Alarm aus.

Durchquert nacheinander die drei Abschnitte und betätigt die Schaltkästen an den Wänden. Jeder Kasten deaktiviert die bereits überwundene Lasergruppe. Die genaue Anordnung kann wechseln, weshalb ihr die Bewegungsmuster beobachten und auf das jeweils aktive Layout reagieren müsst.

Für die Elite-Herausforderung müsst ihr nicht zusätzlich die Auszeichnung „Laser Fast“ erfüllen. Trotzdem spart euch ein schneller Durchgang wertvolle Zeit. Springt über niedrige Strahlen, duckt euch unter höheren Lasern und verwendet bei Bedarf die Ego-Perspektive.

© Rockstar Games

Tresor-Hacks vor dem Elite-Versuch üben

Auch die beiden Sicherheitsrätsel können euch wichtige Minuten kosten. Beim Fingerabdruckscanner müsst ihr die passenden Ausschnitte auswählen. An der Tresortastatur wiederholt ihr eine zuvor angezeigte Zahlenfolge.

Beide Aufgaben solltet ihr bereits kennen, bevor ihr die Elite-Herausforderung startet. Die Übungen für den Heist können über die Planung beziehungsweise die verfügbaren Trainingsoptionen im Atelier freigeschaltet werden.

© Rockstar Games

Mit etwas Übung lassen sich die Rätsel innerhalb weniger Sekunden lösen. Müsst ihr dagegen erst während des Finales herausfinden, wie sie funktionieren, wird die Zeitvorgabe von 17 Minuten schnell knapp.

Ist die Elite-Herausforderung solo möglich?

Ja, ihr könnt sämtliche Bedingungen der Elite-Herausforderung allein erfüllen. Solo habt ihr sogar den Vorteil, dass kein Crew-Mitglied versehentlich einen Laser berührt, einen Schuss verfehlt oder durch erlittenen Schaden den Beutewert reduziert.

Dafür müsst ihr alle Aufgaben selbst übernehmen und könnt die gewünschte Nebenbeute nur im Rahmen eurer Taschenkapazität einsammeln. Plant deshalb bereits beim Auskundschaften eine Route zu den für den Käufer markierten Gemälden.

Am einfachsten ist die Elite-Herausforderung mit:

der Alpha-Mail-Verkleidung

abgeschlossenen Wachrouten

sabotierten Waffenlieferungen

einer eingeübten Laserpassage

sicheren Kopfschüssen

dem Annihilator als schnellem Fluchtweg

Lohnt sich der Elite-Bonus?

Rein finanziell lohnt es sich kaum, einen ansonsten erfolgreichen Durchlauf wegen einer verfehlten Bedingung neu zu starten. Die Belohnung beträgt lediglich 50.000 GTA-Dollar und ist damit deutlich niedriger als der Wert der Haupt- und Nebenbeute.

Die Herausforderung bietet sich vor allem an, wenn ihr den Kortz Center Heist ohnehin lautlos beherrscht oder alle Auszeichnungen abschließen möchtet. Für euren ersten Durchlauf solltet ihr dagegen einen sicheren Abschluss und den Erhalt der Beute priorisieren.

Alle Guides und Hilfen rund um den The Kortz Center Heist findet ihr in unserer umfangreichen Komplettlösung.

Welche Bedingung bereitet euch bei der Elite-Herausforderung die größten Probleme: das Zeitlimit, die Genauigkeit oder der Käuferwunsch?