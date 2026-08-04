Das Laserraster gehört zu den schwierigsten Stellen des Kortz Center Heists. Wir zeigen euch, wie ihr die drei Schaltkästen erreicht, den Alarm vermeidet und sogar die „Laser Fast“-Auszeichnung freischaltet.

Kurz vor dem Tresor stellt euch der Kortz Center Heist in „GTA Online“ vor eine letzte Sicherheitsbarriere. Der Korridor wird von beweglichen Lasern geschützt, die ihr weder berühren noch einfach vollständig abschalten könnt.

Stattdessen müsst ihr euch nacheinander durch drei Abschnitte bewegen und jeweils einen Schaltkasten an der Wand betätigen. Ein Kontakt mit den Lasern löst den Alarm aus und beendet euren lautlosen Durchlauf.

Laser-Raster: Das Wichtigste in Kürze

Der Korridor besteht aus drei aufeinanderfolgenden Abschnitten.

Am Ende jedes Abschnitts befindet sich ein Schaltkasten.

Jeder Schaltkasten deaktiviert die bereits durchquerte Lasergruppe.

Insgesamt existieren sechs mögliche Anordnungen des Laserrasters.

Springen hilft gegen niedrige Laser.

Unter höheren Strahlen könnt ihr euch ducken.

In der Ego-Perspektive lassen sich Abstände besser einschätzen.

Für „Laser Fast“ müsst ihr das Raster in weniger als 30 Sekunden und ohne Berührung durchqueren.

Berührt ihr einen Laser, wird der Alarm ausgelöst.

Für einen vollständig lautlosen neuen Versuch solltet ihr das Finale verlassen und erneut starten.

So funktioniert das Laserraster

Sobald ihr den Sicherheitskorridor betretet, versperren euch mehrere feststehende und bewegliche Laser den Weg. Die genaue Anordnung ist nicht bei jedem neu gestarteten Finale identisch: Insgesamt kann das Spiel aus sechs verschiedenen Layouts wählen.

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Das grundsätzliche Ziel bleibt jedoch immer gleich. Ihr müsst drei an der Wand montierte Stromkästen erreichen und mit ihnen interagieren. Der erste befindet sich auf der linken Seite, der zweite auf der rechten Seite und der letzte wieder links in der Nähe der Tresortür.

Die Schalter deaktivieren jeweils die Laser hinter euch. Dadurch entsteht nach jedem erfolgreichen Abschnitt ein sicherer Bereich, in dem ihr das Bewegungsmuster der nächsten Strahlen beobachten könnt.

© Rockstar Games

Diese Steuerung benötigt ihr

Neben vorsichtigem Gehen stehen euch zwei wichtige Ausweichbewegungen zur Verfügung:

Springen: X auf PlayStation, A auf Xbox oder die belegte Sprungtaste am PC

X auf PlayStation, A auf Xbox oder die belegte Sprungtaste am PC Ducken: linken Stick drücken beziehungsweise die eingeblendete Taste am PC

Wechselt nach Möglichkeit in die Ego-Perspektive. Dadurch könnt ihr besonders bei den diagonalen Lasern besser erkennen, ob zwischen eurer Figur und einem Strahl ausreichend Platz bleibt.

Wichtig: Beim Ducken handelt es sich um eine Umschaltung. Denkt also daran, euch nach dem vorbeiziehenden Laser wieder aufzurichten.

Ersten Schaltkasten auf der linken Seite deaktivieren

Beobachtet zunächst das Muster der ersten Lasergruppe. Hier müsst ihr euch üblicherweise durch eine Lücke zwischen senkrechten oder diagonal verlaufenden Strahlen bewegen.

Haltet euch dabei möglichst nah an der linken Wand. Wartet, bis die beweglichen Laser den Weg freigeben, und geht anschließend in den sicheren Bereich vor dem ersten Stromkasten.

Interagiert mit dem Kasten erst, wenn euch die beweglichen Strahlen nicht mehr erreichen können. Nach der Aktivierung werden die Laser des ersten Abschnitts abgeschaltet.

© Rockstar Games

Zweiten Schaltkasten auf der rechten Seite erreichen

Nach dem ersten Kasten müsst ihr die Seite wechseln. Der zweite Schalter befindet sich an der rechten Wand.

Besonders gefährlich ist hier ein niedriger Laser, der über den Boden läuft. Wartet entweder, bis der Strahl verschwindet, oder springt im richtigen Moment darüber. Zwischen den häufig X-förmig angeordneten Lasern bleibt eine ausreichend große Lücke für eure Figur.

Der sicherste Ablauf sieht folgendermaßen aus:

Beobachtet zunächst einen vollständigen Bewegungszyklus. Wartet, bis der Bodenlaser verschwindet beziehungsweise von euch wegwandert. Lauft durch die Öffnung zwischen den diagonalen Strahlen. Aktiviert sofort den Schaltkasten an der rechten Wand.

Seid ihr schnell genug, erreicht ihr den Kasten, bevor der niedrige Laser zurückkehrt. Anschließend ist auch der zweite Abschnitt dauerhaft deaktiviert.

© Rockstar Games

Dritten Schaltkasten neben dem Tresor abschalten

Im letzten Abschnitt kombiniert das Spiel häufig diagonale Strahlen mit einem Laser, der sich in Brust- oder Kopfhöhe auf euch zubewegt.

Bewegt euch zunächst durch die erkennbare Lücke und duckt euch, sobald der horizontale Strahl näherkommt. Wartet in geduckter Haltung, bis er vollständig über euch hinweggezogen ist.

Richtet euch anschließend wieder auf und nutzt die nächste Öffnung, um zur linken Seite der Tresortür zu gelangen. Dort befindet sich der dritte und letzte Stromkasten. Sobald ihr ihn betätigt, wird das gesamte Laserraster deaktiviert.

Danach könnt ihr euch gefahrlos zur Tresortür bewegen und mit dem entsprechenden Tastenrätsel beginnen.

© Rockstar Games

Was passiert bei einer Berührung?

Sobald eure Figur einen aktiven Laser berührt, wird der Alarm im Kortz Center ausgelöst. Ihr könnt den Heist zwar fortsetzen, ein vollständig unbemerkter Abschluss ist in diesem Durchlauf jedoch nicht mehr möglich.

Auch ein schneller Neustart am Kontrollpunkt stellt den ursprünglichen Stealth-Zustand nicht zuverlässig wieder her. Möchtet ihr den Abschnitt unbedingt unentdeckt abschließen, müsst ihr das Finale verlassen und erneut über die Planungstafel starten.

Nehmt euch beim ersten Versuch daher ausreichend Zeit. Jeder Laser folgt einem wiederkehrenden Muster, das ihr aus einem sicheren Bereich beobachten könnt.

„Laser Fast“ in unter 30 Sekunden schaffen

Für die Platin-Auszeichnung „Laser Fast“ müsst ihr den kompletten Korridor in weniger als 30 Sekunden durchqueren, ohne einen Laser zu berühren.

Versucht die Herausforderung am besten erst, nachdem ihr die möglichen Bewegungsmuster kennengelernt habt. Die Zeitmessung endet offenbar spätestens beim Beginn des Hacks an der Tresortür. Entscheidend ist, dass ihr bis dahin keinen Strahl berührt.

Folgende Tipps helfen dabei:

Verwendet die Ego-Perspektive.

Beobachtet den ersten Bewegungszyklus bereits während der vorausgehenden Sequenz.

Bleibt nicht nach jedem Schaltkasten stehen.

Lauft durch sichere Lücken, statt langsam zu schleichen.

Springt seitlich beziehungsweise mit Blick zur Wand, wenn ein niedriger Strahl Probleme bereitet.

Lasst bei mehreren Spielern zunächst nur eine Person vorgehen und die Abschnitte deaktivieren.

Da sechs unterschiedliche Layouts existieren, sind manche Varianten deutlich einfacher für die Auszeichnung geeignet als andere. Erhaltet ihr eine ungünstige Anordnung, könnt ihr das Finale vollständig neu starten und auf ein leichteres Muster hoffen.

Eine Berührung des Lasers aktiviert den Alarm, kostet Gesundheit und kann sogar zum virtuellen Ablegen führen. © Rockstar Games

Kann ein Mitspieler die Laser deaktivieren?

Ja. Absolviert ihr den Kortz Center Heist mit mehreren Spielern, muss nicht jedes Crew-Mitglied gleichzeitig durch das aktive Raster laufen.

Am sichersten ist es, nur einen Spieler vorauszuschicken. Dieser durchquert einen Abschnitt und betätigt den jeweiligen Schaltkasten. Die übrigen Spieler können anschließend durch den bereits deaktivierten Bereich folgen. So verhindert ihr, dass sich mehrere Figuren gegenseitig blockieren oder versehentlich in einen Laser schieben.

Welcher Abschnitt des Kortz Center Heists bereitet euch die größten Schwierigkeiten: das Laserraster oder das anschließende Tresor-Rätsel?