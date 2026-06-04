PS4-Downloadcharts drehen sich – GTA 5 hält sich dank 14 Millionen Aktiven oben

In den PlayStation-Charts ist Bewegung drin: Red Dead Redemption 2 ist nicht länger das meist heruntergeladene PS4-Spiel, nachdem es sich über einen längeren Zeitraum ganz oben festgesetzt hatte. Der Thronwechsel wirkt auf den ersten Blick überraschend, passt aber ziemlich gut zu einem Trend, der sich seit Jahren abzeichnet: Langzeit-Hits mit starkem Online-Anteil und Dauerpräsenz in den Stores ziehen konstant nach.

Parallel dazu sorgt eine Zahl aus dem Rockstar-Universum für Aufsehen: Grand Theft Auto V soll im letzten Monat auf rund 14 Millionen aktive Accounts gekommen sein. Damit bleibt der Open-World-Dauerbrenner auch viele Jahre nach Release ein Magnet, vor allem dank Grand Theft Auto Online, regelmäßiger Events und der Tatsache, dass das Spiel auf vielen Plattformen und über mehrere Konsolengenerationen hinweg präsent ist.

Verschiebungen in den PS4-Download-Charts

Was bedeutet es, wenn Red Dead Redemption 2 nicht mehr auf Platz 1 steht? Vor allem zeigt es, wie schnell sich Download-Rankings verändern können, selbst wenn es um riesige Marken geht. Bei digitalen Charts spielen Preisaktionen, Sichtbarkeit im Store, saisonale Peaks und der Hunger nach bekannten Blockbustern eine zentrale Rolle.

Red Dead Redemption 2 profitiert nach wie vor von seinem Ruf als eines der stärksten Singleplayer-Erlebnisse der letzten Konsolengeneration. Gleichzeitig ist das Spiel stark kampagnengetrieben: Viele holen es nach, spielen die Story durch und ziehen weiter. Das ist ein anderes Nutzungsprofil als bei Titeln, die über Monate hinweg täglich „auf dem Desktop“ liegen.

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Dass ein anderer Titel vorbeiziehen konnte, ist deshalb weniger als Absturz zu verstehen, sondern eher als Momentaufnahme. In Monatswertungen reichen schon ein starker Sale oder ein Content-Anlass aus, um die Reihenfolge spürbar zu verschieben.

Grand Theft Auto V bleibt ein Phänomen

Warum erreicht Grand Theft Auto V weiterhin zweistellige Millionenwerte pro Monat? Der wichtigste Faktor ist die enorme Zugkraft von Grand Theft Auto Online. Wer einmal im Kreislauf aus Missionen, Heists, Updates, neuen Fahrzeugen und zeitlich begrenzten Boni drin ist, kehrt oft regelmäßig zurück.

Die gemeldeten rund 14 Millionen aktiven Accounts im letzten Monat unterstreichen, wie stabil diese Community funktioniert. Das ist nicht nur ein Zeichen für die Marke, sondern auch für das Modell dahinter: Ein großes Grundspiel, das sich wie eine Plattform anfühlt, weil immer wieder neue Gründe geliefert werden, einzuloggen.

Auch für Neulinge ist der Einstieg vergleichsweise niedrigschwellig, weil Grand Theft Auto V in der Vergangenheit häufig prominent platziert war und durch seinen Bekanntheitsgrad als sichere Bank gilt. Selbst wer eigentlich nur einmal in den Online-Modus reinschauen will, bleibt dann oft länger hängen als geplant.

Was der Trend für PS4-Spielerinnen und PS4-Spieler bedeutet

Welche Schlüsse lassen sich aus dem Wechsel an der Download-Spitze ziehen? Zum einen: Klassiker sind im PlayStation Store weiterhin extrem relevant. Viele PS4-Besitzer greifen gerade bei großen Open-World-Spielen gerne zu, wenn der Preis passt oder wenn Freunde gerade wieder gemeinsam einsteigen.

Zum anderen: Spiele mit langlebigen Online-Ökosystemen haben in Download-Rankings häufig einen strukturellen Vorteil. Während ein starkes Story-Spiel wie Red Dead Redemption 2 meist in Wellen verkauft wird, sorgt Grand Theft Auto V durch den Online-Fokus für eine konstant hohe Nachfrage.

Wenn du selbst überlegst, was sich gerade lohnt, sind solche Charts ein guter Temperaturmesser, aber kein endgültiges Qualitätsurteil. Oft zeigen sie eher, worauf die Community im jeweiligen Monat Lust hat und welche Titel gerade im Store besonders sichtbar waren.

Wie siehst du den Thronwechsel: Gehörst du eher zum Lager Red Dead Redemption 2 für die große Story oder zu Grand Theft Auto V wegen Online-Chaos und Dauer-Content? Schreib deine Meinung gerne in die Kommentare.