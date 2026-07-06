Xbox Game Pass Juli 2026 – Winds of Arcana startet, Termine im Überblick

Der Xbox Game Pass startet in den Juli 2026 mit einem frischen Neuzugang: Winds of Arcana: Ruination ist ab sofort im Abo spielbar. Damit ist der düstere Indie-Titel nicht nur der erste brandneue Game-Pass-Release im Juli, sondern bereits der 110. Zugang seit Jahresbeginn.

Das Spiel stammt vom Bangalore-basierten Studio Brewed Games und erweitert das Angebot vor allem für Fans von Metroidvania-Action, die auf Erkundung, Builds und fordernde Bosskämpfe stehen. Parallel dazu dürfte Microsoft den ersten Schwung an Juli-Neuheiten sehr zeitnah offiziell ausrollen.

Der erste Juli-Neuzugang im Überblick

Welches Spiel ist neu im Xbox Game Pass im Juli 2026? Mit Winds of Arcana: Ruination steht ab dem 6. Juli 2026 ein Dark-Fantasy-Metroidvania in der Bibliothek, das die Geschichte von Aryn erzählt, einem Söldner auf der Suche nach seinen verschollenen Kameraden in verfluchten Landstrichen.

Spielerisch setzt der Titel auf 2.5D-Erkundung, Side-Scrolling-Kämpfe und eine Quest-Struktur, die dich immer wieder in bereits besuchte Areale zurückschickt. Statt strikt linearer Level geht es um eine vernetzte Welt, neue Abkürzungen und das Freischalten zusätzlicher Routen durch neue Fähigkeiten und Upgrades.

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Besonders im Fokus steht ein buildgetriebener Loop: Waffen, Magie, Tools und Verbesserungen lassen sich kombinieren, wodurch sich Aryns Spielstil spürbar verändern kann. Dazu kommen immer wieder Bossfights, die das Erkundungstempo aufbrechen und Builds auf die Probe stellen.

Versionen, Abo-Stufen und Funktionen

Für wen ist Winds of Arcana: Ruination im Game Pass verfügbar? Der Titel ist für Xbox Game Pass Ultimate, Premium und PC Game Pass freigeschaltet. Außerdem ist das Spiel per Xbox Cloud Gaming streambar und laut Angaben auch für Windows-Handhelds optimiert.

Mit dabei ist ebenfalls Xbox Play Anywhere, wodurch Cross-Progression über Xbox-Plattformen hinweg möglich ist. Wer also zwischen Konsole, PC und Cloud wechselt, kann den Fortschritt ohne Umwege mitnehmen.

Ursprünglich erschien Winds of Arcana: Ruination im November 2025 zunächst als PC-Exklusivtitel. Knapp acht Monate später folgt nun der Schritt auf Xbox Series inklusive Game-Pass-Start am 6. Juli 2026.

Diese Game-Pass-Termine sind bereits bestätigt

Welche Xbox-Game-Pass-Spiele sind für Juli 2026 und darüber hinaus schon datiert? Neben dem heutigen Zugang sind mehrere weitere Releases mit festen Terminen bekannt. Ein kompletter Überblick mit den bestätigten Daten:

Datum Spiel Game-Pass-Stufe(n) Plattform(en) Hinweise 6. Juli 2026 Winds of Arcana: Ruination Ultimate, PC, Premium Cloud, Konsole, Handheld, PC Series-Launch, Xbox Play Anywhere, Cloud 13. Juli 2026 Ascend to Zero Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release 17. Juli 2026 Fogpiercer Ultimate, PC PC Day-one-Release 21. Juli 2026 The Planet Crafter Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one, Series-Release 28. Juli 2026 Halo: Campaign Evolved Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release 4. August 2026 Beast of Reincarnation Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release 14. August 2026 Grave Seasons Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release 27. August 2026 Resonance: A Plague Tale Legacy Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release 25. September 2026 Valor Mortis Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release 29. September 2026 Minecraft Dungeons 2 Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release 6. Oktober 2026 Gears of War: E-Day Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release 8. Oktober 2026 Forever Ago Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release 18. Februar 2027 Persona 4 Revival Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release 23. Februar 2027 Fable Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release

Bemerkenswert: Von Februar bis Juni 2026 landete der jeweils erste neue Game-Pass-Titel eines Monats innerhalb der ersten fünf Tage im Abo. Im Juli hat es nun etwas länger gedauert, dafür dürfte das Tempo bei den kommenden Ankündigungen wieder anziehen.

Was sagst du zum Start von Winds of Arcana: Ruination im Xbox Game Pass, und auf welches der bestätigten Spiele wartest du im Juli 2026 am meisten? Schreib es gern in die Kommentare.