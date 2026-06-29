Xbox Game Pass – diese 8 Spiele fliegen am 30. Juni 2026 raus

Morgen, am 30. Juni 2026, steht bei Xbox Game Pass die nächste Abgangswelle an. Insgesamt acht Titel werden aus dem Abo-Katalog entfernt, darunter mit Payday 2: Crimewave Edition eines der dienstältesten Spiele überhaupt.

Für viele ist das ein kleiner Einschnitt, denn der Koop-Heist-Shooter war seit dem Start des Dienstes dabei und ist für manche bis heute so etwas wie ein Dauerbrenner für einen schnellen Abend mit Freunden.

Ein historischer Abgang für den Game Pass

Warum ist Payday 2: Crimewave Edition so besonders für Xbox Game Pass? Payday 2: Crimewave Edition war seit Juni 2017 Teil des Game Pass und damit über neun Jahre lang ohne Unterbrechung im Line-up. Das macht den Titel zu einem der prägendsten Dauerläufer der Bibliothek, zumal der Dienst selbst erst am 1. Juni 2017 offiziell gestartet ist.

Bemerkenswert ist auch, wie lange Payday 2 über verschiedene Umstrukturierungen hinweg im Abo blieb. Selbst als Microsoft das Angebot in mehrere Stufen aufgeteilt hat, war der Titel weiterhin enthalten, unter anderem in Xbox Game Pass Core, das inzwischen als Xbox Game Pass Essential geführt wird.

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Dass ausgerechnet jetzt Schluss ist, kommt für viele dennoch überraschend, auch weil die Reihe zuletzt mit Payday 3 eine deutlich kürzere Präsenz im Abo hatte und bereits im September 2024 wieder verschwand.

Diese acht Spiele verschwinden am 30. Juni 2026

Welche Spiele verlassen Xbox Game Pass am 30. Juni 2026? Neben Payday 2 trifft es sieben weitere Titel aus unterschiedlichen Genres. Wenn du eines davon noch spielen oder beenden willst, bleibt praktisch nur noch heute Zeit.

Mecha Break

Payday 2: Crimewave Edition

Rise of the Tomb Raider

Tomb Raider: Definitive Edition

Slay the Spire

Ultimate Chicken Horse

Volcano Princess

Unpacking

Von der Verweildauer her reicht die Spanne in dieser Runde von fast einem Jahrzehnt bis knapp unter ein Jahr. Slay the Spire ist nach Payday 2 der zweite Langzeitgast und war seit August 2019 im Katalog, während Mecha Break, Rise of the Tomb Raider und Ultimate Chicken Horse erst im Juli 2025 dazugekommen sind und damit kurz vor ihrem ersten Abo-Jubiläum wieder verschwinden.

Spiel Im Game Pass seit OpenCritic How Long To Beat Mecha Break Juli 2025 71 11 bis 83 Stunden Payday 2: Crimewave Edition Juni 2017 69 28 bis 200 Stunden Rise of the Tomb Raider Juli 2025 86 12 bis 35 Stunden Tomb Raider: Definitive Edition Mai 2024 71 11 bis 21 Stunden Slay the Spire August 2019 89 12 bis 190 Stunden Ultimate Chicken Horse Juli 2025 79 12 bis 14 Stunden Volcano Princess Juni 2025 9 bis 51 Stunden Unpacking November 2021 82 3 bis 5 Stunden

Was als Nächstes im Abo ansteht

Wann gibt es die nächsten Änderungen bei Xbox Game Pass? Nach dem 30. Juni ist die nächste größere Bewegung bereits terminiert: Am 2. Juli 2026 soll Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 für Xbox Game Pass Premium erscheinen, nachdem Fans lange darauf warten mussten.

Auch die nächste Welle für Juli 2026 wirft ihre Schatten voraus. Das vollständige Wave-1-Line-up könnte zwar erst am 6. Juli 2026 bekanntgegeben werden, aber Winds of Arcana: Ruination ist bereits als Zugang bestätigt. Zudem ist für den 30. Juni 2026 noch ein Neuzugang eingeplant: RV There Yet?, das zuvor für Mai 2026 vorgesehen war.

Welche der acht Abgänge treffen dich am meisten, und welches Spiel willst du heute noch schnell antesten oder durchziehen? Schreib es gern in die Kommentare.