Xbox Game Pass – Silksong und Hades könnten im September 2026 rausfliegen

Im September 2026 könnte der Xbox Game Pass zwei seiner prominentesten Spiele verlieren. Sowohl Hollow Knight: Silksong als auch Hades nähern sich dem ersten Jahrestag ihrer Aufnahme in den Abo-Katalog, weshalb beide Titel als mögliche Abgänge gelten.

Offiziell bestätigt ist eine Entfernung bislang nicht. Microsoft kündigt auslaufende Spiele gewöhnlich erst rund zwei Wochen vor dem jeweiligen Termin an, sodass Klarheit voraussichtlich frühestens in der zweiten Augusthälfte 2026 herrschen wird.

Die möglichen Abgänge im September

Welche Xbox Game Pass-Spiele könnten im September 2026 verschwinden? Hollow Knight: Silksong erschien am 4. September 2025 und war direkt zum Release im Xbox Game Pass Ultimate sowie im PC Game Pass verfügbar. Das Action-Adventure von Team Cherry feiert somit Anfang September seinen ersten Geburtstag.

Hades kehrte am 19. September 2025 für Cloud, Konsole und PC in den Game Pass zurück. Da Verträge für Spiele von Drittanbietern häufig eine Laufzeit von ungefähr zwölf Monaten besitzen, gilt der vielfach ausgezeichnete Roguelike-Titel von Supergiant Games als realistischer Kandidat für eine Entfernung.

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Die Nähe zu den jeweiligen Jahrestagen ist allerdings kein sicherer Beleg. Microsoft und die beteiligten Studios können bestehende Vereinbarungen verlängern, während manche Titel deutlich länger und andere wesentlich kürzer im Angebot bleiben.

Gute Aussichten für Hollow Knight: Silksong

Warum könnte Hollow Knight: Silksong im Xbox Game Pass bleiben? Der Umgang mit dem Vorgänger spricht gegen einen schnellen Abschied. Hollow Knight: Voidheart-Edition ist bereits seit Juni 2019 Teil des Angebots und kann auch im August 2026 weiterhin mit geeigneten Game Pass-Abonnements gespielt werden.

Damit pflegen Microsoft und Team Cherry bereits seit mehr als sieben Jahren eine auffällig langfristige Zusammenarbeit. Silksong könnte einem ähnlichen Modell folgen, zumal der direkte Start im Game Pass ein wichtiger Bestandteil der Veröffentlichung am 4. September 2025 war.

Bei Hades ist die Situation weniger eindeutig. Supergiant Games arbeitet zwar ebenfalls regelmäßig mit Xbox zusammen und brachte Hades 2 am 14. April 2026 in den Game Pass, doch der Vorgänger könnte nach einem Jahr Platz für andere Titel im Katalog machen.

Die nächsten bestätigten Entfernungen

Welche Spiele verlassen den Xbox Game Pass bereits im August 2026? Während bei Hades und Hollow Knight: Silksong noch spekuliert wird, stehen die nächsten vier Abgänge bereits fest. Am 15. August 2026 verschwinden folgende Titel aus dem Angebot:

Atlas Fallen: Reign of Sand

Menace

Firewatch

Aliens: Fireteam Elite

Wer einen dieser Titel noch beenden möchte, sollte sich entsprechend beeilen. Für Hades und Hollow Knight: Silksong bleibt dagegen zunächst nur das Warten auf die offiziellen Ankündigungen für September 2026.

Welches der beiden Spiele sollte eurer Meinung nach unbedingt im Xbox Game Pass bleiben? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.