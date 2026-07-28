Halo Campaign Evolved im Game Pass – Day One und erstmals auf PS5

Der Xbox Game Pass bekommt am 28. Juli 2026 einen Neuzugang, der sich schon vor dem eigentlichen Anspielen wie ein Stück Videospielgeschichte anfühlt: Halo: Campaign Evolved ist ab sofort als Day-One-Release im Abo verfügbar. Damit landet nicht nur ein weiterer großer Name im Katalog, sondern auch ein Titel, der offiziell eine neue Ära für die Marke Halo einläutet.

Denn Campaign Evolved ist gleichzeitig das erste Halo, das jemals auf einer Sony-Konsole erscheint. Was vor einigen Jahren noch undenkbar klang, ist jetzt Realität und läuft parallel auf Xbox, PC und PlayStation 5.

Ein Day-One-Release mit Signalwirkung

Was bedeutet der Day-One-Start von Halo: Campaign Evolved im Xbox Game Pass? Das Remake ist am 28. Juli 2026 um 17:00 Uhr deutscher Zeit erschienen und wurde zeitgleich auf Xbox-Konsolen der aktuellen Generation, PC und PlayStation 5 veröffentlicht. Wer zur Premium Edition gegriffen hat, konnte bereits fünf Tage früher loslegen, für alle anderen ist der heutige Release der offizielle Startschuss.

Im Xbox Game Pass ist Halo: Campaign Evolved direkt zum Launch spielbar, allerdings mit den üblichen Einschränkungen für Neuerscheinungen: Day-One-Titel landen zum Start im PC Game Pass sowie im Xbox Game Pass Ultimate. Cloud, PC und Xbox Series gehören damit zu den abgedeckten Plattformen innerhalb der passenden Abo-Stufen.

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Für das günstigere Xbox Game Pass Premium gilt ein späteres Zeitfenster: Basierend auf früheren Zusagen von Microsoft wird erwartet, dass Campaign Evolved dort zwischen Januar 2027 und Juli 2027 nachgereicht wird.

Halo auf PlayStation 5 und der neue Status quo

Warum ist Halo: Campaign Evolved historisch für PlayStation? Mit dem Launch auf PS5 wird Halo erstmals offiziell Teil der PlayStation-Geschichte. Der Schritt ist das Ergebnis einer strategischen Neuausrichtung bei Xbox, die in den letzten Jahren immer stärker auf Veröffentlichungserlöse über Plattformgrenzen hinweg gesetzt hat.

Diese Entwicklung nahm ab 2024 Fahrt auf und mündete Ende 2025 in der Ankündigung, dass Campaign Evolved als erstes Halo überhaupt für eine Sony-Konsole erscheint und dabei Day-and-Date veröffentlicht wird. Für Fans bedeutet das vor allem eins: Die Marke Halo wird deutlich breiter aufgestellt und erreicht jetzt auch ein Publikum, das bisher nie eine Xbox besitzen musste, um Master Chiefs Ursprung zu erleben.

Singleplayer-Fokus statt Multiplayer-Paket

Was steckt spielerisch in Halo: Campaign Evolved? Anders als Halo: Combat Evolved Anniversary aus dem Jahr 2011 setzt Campaign Evolved komplett auf die Kampagne und liefert laut Ausrichtung einen reinen Singleplayer-Titel. Der Umfang orientiert sich am Original von 2001, wodurch die Spielzeit grob bei rund zehn Stunden liegen dürfte.

Executive Producer Damon Conn hatte bereits vorab betont, dass der Verzicht auf Multiplayer eine bewusste Entscheidung war, um neue Ideen auszuprobieren und das Remake nicht als Ersatz für das Original zu positionieren.

Wir versuchen nicht, das zu ersetzen, was im Original ein Meisterwerk ist. Campaign Evolved soll neben Combat Evolved stehen können.

Wer trotzdem auf Vernetzung setzt, bekommt immerhin moderne Komfortfunktionen: Laut Angaben zum Spiel werden Cross-Platform-Features unterstützt und es sind Online-Koop sowie lokaler Koop aufgeführt.

Release-Fahrplan im Game Pass bis 2027

Welche weiteren Xbox-Game-Pass-Termine sind bereits offiziell bestätigt? Halo: Campaign Evolved ist die 13. neue Game-Pass-Ergänzung im Juli 2026. Direkt danach stehen schon die nächsten Neuzugänge bereit, bevor zum Monatsende auch wieder einige Titel aus dem Katalog verschwinden.

Datum Spiel Game-Pass-Stufe(n) Plattformen Hinweis 28. Juli 2026 Halo: Campaign Evolved Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 30. Juli 2026 Mistfall Hunter Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 31. Juli 2026 Corsair Cove Ultimate, PC PC 4. August 2026 Beast of Reincarnation Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 4. August 2026 Heretic + Hexen Premium Cloud, Konsole, Handheld, PC Auf höheren Stufen verfügbar seit August 2025 14. August 2026 Grave Seasons Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 27. August 2026 Resonance: A Plague Tale Legacy Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 29. September 2026 Minecraft Dungeons 2 Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 6. Oktober 2026 Gears of War: E-Day Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 8. Oktober 2026 Forever Ago Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 13. Oktober 2026 Valor Mortis Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release, ursprünglich geplant für 25. September 2026 18. Februar 2027 Persona 4 Revival Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release 23. Februar 2027 Fable Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-One-Release

Zusätzlich wurde bestätigt, dass der Game Pass zum 31. Juli 2026 mehrere Titel verliert, darunter Celeste und Crusader Kings 3 sowie sechs weitere Spiele.

Wie findet ihr es, dass Halo mit Campaign Evolved jetzt gleichzeitig auf Xbox und PlayStation erscheint, und ist der Singleplayer-Fokus für euch ein Pluspunkt? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.