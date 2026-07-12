Zeverland auf Steam – Survival-Crafting mit Rust-Basenbau und Zombies

Ein neues Open-World-Survival-Crafting-Spiel namens Zeverland sorgt gerade für Aufmerksamkeit auf Steam, weil es gleich mehrere Erfolgsrezepte zusammenrührt: die Sandbox-Freiheit und Basen-Logik von Rust, den Koop-Überlebenskampf gegen Untote wie man ihn aus Project Zomboid kennt und dazu eine deutlich buntere, cartoonige Optik, die an Palworld erinnert.

Statt realistischer First-Person-Atmosphäre setzt Zeverland auf eine Third-Person-Perspektive und eine bewusst freundlicher wirkende Präsentation. Das täuscht allerdings nicht darüber hinweg, dass es spielmechanisch ziemlich ernst wird: Hunger und Durst müssen gemanagt werden, und wer unvorsichtig ist, wird schnell von Zombie-Horden überrollt.

Rust-Feeling mit Zombiedruck und knalliger Optik

Worum geht es in Zeverland? Im Kern dreht sich alles um klassisches Survival: Ressourcen sammeln, Werkzeuge und Waffen craften, eine sichere Basis errichten und in einer feindlichen Welt Schritt für Schritt wieder Fuß fassen. Das Ziel ist weniger reines Looten, sondern eher ein langfristiges Wiederaufbau-Gefühl, bei dem du dir mit Planung und Kreativität einen Vorteil verschaffst.

Als Gegner warten keine Militärfraktionen oder Wildtiere im Vordergrund, sondern vor allem Untote, die optisch zwar charmant wirken, aber als Bedrohung konstant präsent sind. Gerade in Kombination mit dem Fokus auf freundlichen Koop dürfte das für Fans von Zombie-Survival reizvoll sein, die lieber gemeinsam eine Welt stabilisieren, statt nur auf Krawall aus zu sein.

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Der Rust-Vergleich kommt vor allem über die Systeme: Basenbau Stück für Stück, permanentes Ressourcenmanagement und eine Welt, in der die Spuren anderer jederzeit sichtbar sind. Wer gern plant, optimiert und sich über clevere Builds definiert, dürfte hier schnell andocken.

Features im Überblick und die bisher bekannte Spielidee

Welche Features sind bereits bestätigt? Auf der Steam-Seite werden zentrale Eckpunkte recht klar umrissen, und die klingen nach einer Mischung aus gnadenlosem Alltag und Bastelspielplatz:

Überleben mit Bögen, Nahkampfwaffen und Schusswaffen, inklusive Verwaltung von Durst und Hunger.

Erkundung einer riesigen Open World mit über 5000 km 2 , darunter verlassene Farmen, Seen, Berge und Städte.

, darunter verlassene Farmen, Seen, Berge und Städte. Basenbau, der Stück für Stück erweitert wird, während du auch auf von anderen gebaute Strukturen in der Welt triffst.

Rekrutierung von NPCs, die das Überleben erleichtern, etwa Köche, Schneider, Wachleute oder Bauarbeiter.

Infektionssystem: Nach einem Biss kannst du neu als Mensch starten oder als starkes, unheimliches Monster weiterspielen.

Besonders auffällig ist der Bastel- und Improvisationsfaktor. Versprochen wird eine sehr interaktive Welt, in der du Alltagsgegenstände auseinandernimmst und zweckentfremdest. Als Beispiele werden unter anderem abgedrehte Kombinationen genannt, die an kreative Zombie-Actionspiele erinnern. Wer Spaß an Experimenten hat, bekommt hier offenbar ein System, das eher zum Ausprobieren einlädt als zu starren Bauplänen.

Dazu kommt der Aufbauaspekt mit Vehikel-Charme: Du sollst nicht nur Häuser hochziehen, sondern auch an einer Art mobilem Zuhause arbeiten können. Gleichzeitig können in der Spielwelt Brücken oder Konstruktionen anderer auftauchen, die das Reisen erleichtern und eine unterschwellige Community-Dynamik erzeugen, selbst wenn man nicht ständig direkt aufeinandertrifft.

Koop-Fokus, Roadmap und aktueller Stand

Wie weit ist die Entwicklung und was ist als Nächstes geplant? Zeverland stammt vom Indie-Studio Quantum Quirks und hat bereits zwei Pre-Alpha-Tests hinter sich, ein Release-Datum ist aktuell aber noch nicht genannt. Klar ist: Die Ausrichtung geht weg von MMO-Ambitionen und stärker hin zu Koop-Survival, inklusive gemeinsamer Aufgaben wie Infrastruktur reparieren, Impfstoffe herstellen oder die Welt Stück für Stück wieder bewohnbar machen.

Die Roadmap nennt außerdem eine ganze Reihe geplanter Erweiterungen und Verbesserungen, die zeigen, wohin die Reise langfristig gehen soll:

Erweiterte Fraktions-Storyline

Energiesystem

Landwirtschaft

Angeln

Seilrutschen

Detaillierte Waffenmontage

NPC-Überarbeitung und mehr Detailtiefe

Interessantere Points of Interest auf der Karte

Unterm Strich wirkt Zeverland wie ein Projekt, das bewusst auf die großen Stärken des Genres setzt: emergente Geschichten im Multiplayer oder Koop, kreative Crafting-Ansätze, ein riesiges Gebiet zum Erschließen und genug Systeme, um über Wochen eine eigene Überlebensroutine aufzubauen.

Wie klingt Zeverland für dich: eher frische Mischung aus Rust und Zombie-Survival oder zu viel Genre-Mix auf einmal? Schreib es gern in die Kommentare.