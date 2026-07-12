Palworld 1.0 startet stark – 850.000 gleichzeitige Steam-Spieler am Sonntag

Palworld ist mit dem 1.0-Update wieder ganz oben auf der Steam-Agenda gelandet. Nur zwei Tage nach dem Full-Release am 10. Juli 2026 meldete Entwickler Pocketpair einen neuen, dicken Meilenstein: Am Sonntag, dem 12. Juli 2026, knackte das Open-World-Survival-Crafting-Spiel auf Steam über 850.000 gleichzeitig aktive Nutzer.

Der plötzliche Ansturm kommt nicht aus dem Nichts: Nach zwei Jahren Early Access wollten viele zurück auf die Palpagos-Inseln, um zu sehen, wie stark sich das Spiel mit Version 1.0 verändert hat. Pocketpair selbst hatte im Vorfeld außerdem dazu geraten, für den Neustart idealerweise einen frischen Spielstand anzulegen.

Neustart auf den Palpagos-Inseln

Welche Neuerungen bringt Palworld 1.0? Pocketpair hat den Sprung von Early Access zu Version 1.0 mit einer ganzen Reihe neuer Inhalte und Systeme untermauert. Neben zusätzlichen Inseln zum Erkunden sind auch neue Pals und neue Waffen ins Spiel gekommen, um die Vollversion als rundes Gesamtpaket zu positionieren.

Gerade bei einem Survival-Crafting-Spiel kann ein solcher Versionswechsel viel verändern, von Progression über Loot bis hin zu Base-Building und Balance. Entsprechend nachvollziehbar ist der Hinweis des Studios, dass sich ein Neuanfang lohnen kann, um die Änderungen nicht nur nebenbei im alten Save zu überfliegen.

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Wie kommt das Update bei der Steam-Community an? Laut Pocketpair liegt die Bewertung von Palworld auf Steam zum Start von Version 1.0 bei 93,41 Prozent positiv. Das deckt sich mit dem Eindruck, dass der Release für viele eine Rückkehr wert war, statt nur ein Pflicht-Update für Bestandsfans zu sein.

Steam-Zahlen im Kontext

Wie groß ist der Erfolg im Vergleich zum bisherigen Rekord? Auch wenn 850.000 gleichzeitige Nutzer massiv sind, bleibt der Allzeit-Rekord aus dem Early-Access-Start im Januar 2024 unangefochten. Damals lag der Peak bei über 2,1 Millionen gleichzeitigen Steam-Nutzern.

Der Unterschied ist trotzdem keine schlechte Nachricht: Für ein Spiel, das nach zwei Jahren Entwicklungszeit und Content-Updates erneut so viele Leute mobilisiert, ist das 1.0-Comeback ein deutliches Signal. Zumal die Zahlen nach dem ersten Peak erwartbar etwas abflachen, ohne dass das den Erfolg des Releases schmälert.

Welche anderen Titel hat Palworld aktuell übertroffen? Mit seinem 24-Stunden-Peak liegt Palworld 1.0 bereits vor mehreren neueren Releases. Genannt werden unter anderem Assassin’s Creed Black Flag Resynced mit einem Steam-Peak von 104.756 (gesetzt am 12. Juli 2026) sowie das Indie-Spiel Meccha Chameleon, das wenige Tage nach dem Launch am 9. Juni 2026 auf 340.534 gleichzeitige Nutzer kam.

Wichtig dabei: Pocketpair hat für andere Plattformen keine frischen Zahlen genannt. Wie sich der 1.0-Start auf PS5 oder über Xbox Game Pass verteilt, bleibt damit offen.

Preis, Plattformen und Ausblick

Warum könnte Palworld 1.0 zusätzlich so viele Leute anziehen? Ein Faktor ist der Preis. Pocketpair hat den üblichen Schritt, mit dem Full-Release teurer zu werden, nicht gemacht und den Listenpreis bei 29,99 US-Dollar belassen. Zusätzlich lief zum Start auf Steam ein zeitlich begrenzter Rabatt von 30 Prozent, der bis Donnerstag, den 23. Juli 2026, angesetzt war.

Parallel dazu steht Palworld weiterhin im Fokus der Öffentlichkeit, unter anderem wegen einer laufenden Nintendo-Klage rund um bestimmte Spielelemente. Der Erfolg auf Steam zeigt jedoch, dass das Thema den Hype um Version 1.0 kurzfristig nicht ausgebremst hat.

Jetzt wird spannend, wie Pocketpair die Aufmerksamkeit über 2026 hinaus hält. Nach neuen Inseln, Pals und Waffen in 1.0 dürfte die Erwartungshaltung hoch sein, dass weitere Inhalte und Events folgen, die den Langzeit-Mix aus Sammeln, Crafting und Erkundung weiter anheizen.

Seid ihr für Palworld 1.0 zurückgekehrt, oder habt ihr erst jetzt angefangen? Schreibt in die Kommentare, was euch am Update überzeugt und welche Features ihr euch als Nächstes wünscht.