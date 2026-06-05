ArenaNet hat beim Summer Game Fest 2026 für eine große Überraschung gesorgt: Guild Wars 3 wurde offiziell angekündigt.

Damit geht die bekannte Online-Rollenspiel-Reihe in ihr nächstes großes Kapitel. Der erste Trailer bestätigte nicht nur die Entwicklung des neuen MMORPGs, sondern auch erste Plattformen und einen groben Zeitplan.

Demnach ist Guild Wars 3 für PlayStation 5 und PC via Steam geplant. Einen finalen Release-Termin gibt es noch nicht. Allerdings kündigte ArenaNet an, dass eine Beta im Herbst 2027 stattfinden soll.

Guild Wars 3 kommt auch auf PS5

Besonders spannend ist der Konsolen-Fokus. Während Guild Wars 2 vor allem als PC-MMORPG bekannt ist, soll der neue Teil offenbar direkt ein größeres Publikum erreichen.

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Konkrete Details zu Gameplay, Klassen, Welt, Story oder möglichen Änderungen gegenüber dem Vorgänger wurden bislang noch nicht genannt. Der erste Auftritt beim Summer Game Fest dürfte für Fans der Reihe trotzdem zu den größten Überraschungen des Abends gehören.

Nach vielen Jahren mit Guild Wars 2 ist damit klar: ArenaNet arbeitet offiziell an der Zukunft der Marke.