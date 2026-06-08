Fable kommt am 23. Februar 2027 – auch für PS5, Xbox Series und PC

Lange war es still um Fable, doch beim Xbox Games Showcase am 7. Juni 2026 hat Microsoft endlich Klartext geredet. Playground Games zeigte nicht nur einen frischen Trailer, sondern nannte auch den Termin, auf den Fans des Fantasy-Rollenspiels seit Jahren warten.

Der Release steht nun fest: Fable erscheint am 23. Februar 2027. Damit hat das Warten auf den großen Neustart der einst von Lionhead geprägten Reihe ein klares Ziel, nachdem das Projekt in der Vergangenheit mehrfach verschoben wurde.

Release, Plattformen und Game Pass

Wann erscheint Fable? Der neue Trailer bestätigt den 23. Februar 2027 als Veröffentlichungstag für alle angekündigten Plattformen. Entwickelt wird das Rollenspiel von Playground Games, dem Studio hinter Forza Horizon.

Für welche Plattformen kommt Fable? Besonders bemerkenswert: Fable erscheint nicht nur für Xbox Series und PC, sondern auch für PS5, und zwar zeitgleich. Zusätzlich ist der Titel ab Tag 1 im Game Pass enthalten.

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Info Details Release-Datum 23. Februar 2027 Plattformen PS5, Xbox Series, PC Game Pass Zum Start enthalten Entwickler Playground Games

Darum wurde der Termin nach hinten geschoben

Warum wurde Fable verschoben? Ursprünglich war das Rollenspiel für Herbst 2026 eingeplant. Im vergangenen Monat verschob Xbox den Titel jedoch auf Februar 2027 und verwies dabei auf einen sehr vollen Veröffentlichungskalender zum Jahresende.

Dabei fiel auch der Blick auf andere große Namen, die das Weihnachtsgeschäft prägen sollen, darunter Grand Theft Auto 6. Xbox betonte in der offiziellen Mitteilung, dass Fable mit dem neuen Datum seinen eigenen großen Moment bekommen soll.

Dieses Jahr bietet Xbox-Spielern eine Fülle unglaublicher Spiele. Um unsere Spieleveröffentlichungen über die Feiertage so zu planen, dass sie den Bedürfnissen der Spieler optimal entsprechen, verschieben wir Fable auf Februar 2027, damit es den verdienten, besonderen Moment erhält.

So spielt sich das neue Abenteuer in Albion

Was bietet Fable inhaltlich? Playground setzt auf ein Open-World-Action-Rollenspiel in der Fantasy-Welt Albion und bleibt dem typischen Ton der Reihe treu: Humor, skurrile Gestalten und eine Welt, die gleichermaßen märchenhaft wie schräg wirken kann.

Welche Rolle spielen Entscheidungen? Zentral ist erneut das Entscheidungssystem: Eure Handlungen beeinflussen den Verlauf der Geschichte, den Ruf der Figur und teilweise sogar die Spielwelt. Damit knüpft der Reboot an eine der wichtigsten Stärken der Marke an, nämlich den eigenen Weg zwischen Held und Bösewicht bewusst zu formen.

Wie funktionieren Kämpfe und Charakterentwicklung? Der eigene Held lässt sich anpassen und mit Waffen sowie Magie ausrüsten. In Kämpfen wird zwischen Nahkampf, Fernkampf und Zaubern gewechselt, während euch sowohl neue Gegner als auch bekannte Wesen aus der Reihe begegnen sollen.

Welche Aktivitäten gibt es abseits der Story? Neben den Hauptabenteuern soll Albion wieder eine Spielwiese für Nebenbeschäftigungen werden. Dazu gehören Berufe, der Erwerb von Eigentum, Beziehungen bis hin zur Familiengründung sowie der Ausbau des sozialen Status. Der Ruf bleibt dabei ein wichtiger Faktor, denn er beeinflusst, wie NPCs auf euch reagieren.

Wie gefällt euch der bestätigte Release-Termin und was sagt ihr zum gleichzeitigen PS5-Start von Fable? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.