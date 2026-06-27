PS6-Handheld bei Sony im Gespräch – CEO Nishino deutet neue Hardware an

PlayStation überrascht die Szene kurz vor dem erwarteten Generationswechsel mit einem deutlichen Wink in Richtung neuer Hardware. In einem Interview hat CEO Hideaki Nishino am 27. Juni 2026 erstmals öffentlich angedeutet, dass Sony an einem tragbaren Gerät arbeitet, das in der Gerüchteküche längst als PS6-Handheld gehandelt wird. Offiziell bestätigt ist das Gerät damit noch nicht, die Richtung ist aber klar: PlayStation will die klassische Wohnzimmer-DNA erweitern.

Während die aktuelle Konsolengeneration spürbar in die letzte Phase einbiegt, drehen sich viele Diskussionen um die nächste Preisstufe und um die Frage, wie viel Technik sich künftig überhaupt noch in ein klassisches, stationäres Gerät packen lässt. Ein Handheld parallel zur nächsten Heimkonsole könnte genau in diese Lücke stoßen.

Nishinos Signal an eine mobile PlayStation-Zukunft

Was hat PlayStation-CEO Hideaki Nishino konkret zum Handheld gesagt? Nishino erklärte, dass sich die Lebensstile der Menschen weltweit verändern und Sony darauf reagieren müsse. Der zentrale Gedanke: PlayStation soll als Konsolenerlebnis nicht mehr ausschließlich an einen Ort gebunden sein, sondern in mehreren Situationen und an verschiedenen Orten funktionieren.

Wie ich bereits erwähnt habe, ist es eine große Herausforderung, die sich wandelnden Lifestyle-Bedürfnisse zu erfüllen. In Zukunft können wir etwas Interessantes schaffen, indem wir Technologien nutzen, die in verschiedenen Formen und an unterschiedlichen Orten eingesetzt werden können, um neue Konsolenerlebnisse zu entwickeln. Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Zwischen den Zeilen liest sich das wie eine offizielle Legitimierung dessen, was viele seit Monaten erwarten: eine tragbare PS6-Option, die nicht nur Remote-Play abbildet, sondern als echtes Gaming-Gerät gedacht ist. Nishino betonte zudem, dass PlayStation-Hardware grundsätzlich dafür gebaut werde, dass man sie einschalten und jederzeit spielen kann. Genau dieses Versprechen will Sony offenbar stärker in den Alltag bringen.

Warum ein PS6-Handheld jetzt Sinn ergeben könnte

Warum könnte Sony eine portable PS6-Alternative parallel zur Heimkonsole bringen? Ein Handheld neben einer klassischen Konsole wirkt aktuell wie eine logische Erweiterung, gerade weil sich der Markt klar in Richtung flexibler Nutzung bewegt. Der Erfolg von Hybrid-Konzepten hat gezeigt, dass viele Leute nicht mehr nur am Fernseher spielen wollen, sondern auch unterwegs oder in anderen Räumen.

Hinzu kommt die Preisdebatte rund um die nächste Konsolengeneration. In der Branche wird damit gerechnet, dass künftige Hardware deutlich teurer werden könnte. Eine tragbare Option könnte Sony dabei helfen, verschiedene Zielgruppen zu bedienen: diejenigen, die maximale Leistung im Wohnzimmer wollen, und diejenigen, die ein modernes PlayStation-Erlebnis lieber mobil nutzen möchten.

Mehr Flexibilität: Spielen in verschiedenen Räumen, auf Reisen oder zwischendurch, ohne das Konsolen-Ökosystem zu verlassen.

Spielen in verschiedenen Räumen, auf Reisen oder zwischendurch, ohne das Konsolen-Ökosystem zu verlassen. Zweiter Einstiegspunkt: Eine Alternative für alle, die sich nicht sofort eine große Heimkonsole hinstellen möchten.

Eine Alternative für alle, die sich nicht sofort eine große Heimkonsole hinstellen möchten. Bessere Abdeckung des Alltags: Gaming passt sich dem Tagesablauf an, statt umgekehrt.

Leistung, Entwickler und die Rolle der PlayStation Portal

Welche Details kursieren zur Leistung und wie passt die PlayStation Portal ins Bild? Laut Berichten soll der PS6-Handheld leistungstechnisch erstaunlich ambitioniert ausfallen. Im Raum steht unter anderem, dass das Gerät eine stärkere GPU als die Xbox Series S bieten könnte. Außerdem heißt es, der Handheld sei in der Performance deutlich vor der Nintendo Switch 2 einzuordnen und soll laut entsprechenden Angaben bis zu dreimal schneller sein.

Spannend ist auch der Blick auf die Entwicklerseite: Demnach sollen Studios bereits informiert worden sein, dass parallel zur PS6 auch ein Handheld vorgesehen ist. Wenn das stimmt, würde Sony das Gerät nicht als Nischenprodukt planen, sondern als Plattform, die von Anfang an bei der Spieleentwicklung mitgedacht wird.

In Nishinos Aussagen schwingt außerdem mit, dass Sony trotz klarer Wohnzimmer-Verankerung weiter Geräte nach dem Vorbild der PlayStation Portal bringen möchte, also Hardware, die PlayStation-Spiele in andere Nutzungsszenarien transportiert. Der entscheidende Unterschied wäre: Ein echter PS6-Handheld würde nicht nur das Konzept erweitern, sondern das PlayStation-Ökosystem um eine weitere vollwertige Gerätekategorie ergänzen.

Was würdest du bevorzugen: eine PS6 mit Handheld im Bundle oder lieber eine einzige, klassische Konsole ohne mobilen Ableger? Schreib deine Meinung dazu gerne in die Kommentare.