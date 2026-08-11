Xbox-Ausfall: Microsoft erklärt, warum selbst gekaufte Spiele nicht starteten

Ende Juli konnten zahlreiche Xbox-Spieler weder ihre Bibliothek laden noch gekaufte Spiele starten. Teilweise verweigerten sogar Disc-Versionen ihren Dienst. Microsoft hat die Untersuchung des schwerwiegenden Ausfalls inzwischen abgeschlossen und nennt gleich zwei technische Fehler als Ursache.

Für viele Spieler stellte sich während der Störung eine unangenehme Frage: Wie zuverlässig ist der Zugriff auf gekaufte Spiele, wenn bereits der Ausfall eines einzelnen Onlinedienstes weite Teile der Xbox-Plattform lahmlegen kann?

Xbox-CTO Scott Van Vliet hatte die Situation bereits kurz nach dem Vorfall als „inakzeptabel“ bezeichnet und eine umfassende Untersuchung angekündigt. Nun hat der Technikchef offengelegt, wodurch die weitreichenden Probleme entstanden und welche Maßnahmen Microsoft als Konsequenz ergreift.

Fehlerhaftes Update setzt Lizenzdienst außer Gefecht

Ausgangspunkt des Ausfalls war ein grundlegender Lizenzierungsdienst, auf den verschiedene Xbox-Funktionen angewiesen sind. Dazu zählen unter anderem die Freigabe über die Xbox-Heimkonsole, gekaufte Game-Pass-Inhalte und bestimmte Nutzungsszenarien auf dem PC.

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Ein Update dieses Systems führte laut Van Vliet dazu, dass mehrere zugehörige Dienste nicht mehr reagierten. Allein dieser Fehler hätte bereits verschiedene Lizenzprüfungen beeinträchtigt.

Die eigentliche Tragweite entstand jedoch erst durch ein zweites Problem. In der Client-Software von Xbox steckte ein Fehler, durch den weitere Lizenzabfragen fehlschlugen, nachdem der grundlegende Dienst ausgefallen war.

Beide Fehler verstärkten sich gegenseitig und lösten eine Kettenreaktion aus. Spieler konnten dadurch teilweise keine Spiele mehr starten. Gleichzeitig war die Konsole nicht mehr in der Lage, die Inhalte der persönlichen Spielebibliothek korrekt zu erfassen und anzuzeigen.

Warum waren sogar Spiele auf Disc betroffen?

Besonders für Kritik sorgte, dass während des Ausfalls offenbar auch einige Spiele auf physischen Datenträgern nicht mehr gestartet werden konnten. Eine Disc sollte schließlich grundsätzlich als eigener Besitznachweis dienen und nicht vollständig von einem erreichbaren Onlinedienst abhängig sein.

Microsoft stellte nach dem Vorfall klar, dass Disc-Spiele nicht hätten blockiert werden dürfen. Die Konsolen sollten in einem solchen Fall auf bereits gespeicherte Berechtigungen beziehungsweise andere verfügbare Lizenznachweise zurückgreifen.

Genau dieser Ausweichmechanismus funktionierte aufgrund des Fehlers in der Xbox-Software jedoch nicht zuverlässig. Der Ausfall des zentralen Dienstes zog deshalb weitere Lizenzprüfungen mit sich, die eigentlich weiterhin hätten funktionieren sollen.

Damit handelte es sich laut Microsoft nicht um eine beabsichtigte Einschränkung für physische Spiele, sondern um ein fehlerhaftes Verhalten des Xbox-Clients.

Xbox-Update behebt den Fehler

Microsoft hat den Fehler in der Client-Software inzwischen korrigiert. Das entsprechende Xbox-Update wird seit dem 10. August 2026 schrittweise verteilt.

Ab dem 17. August 2026 wird die neue Version verpflichtend. Spätestens dann müssen alle betroffenen Konsolen das Update installieren.

Eine genaue Versionsnummer oder eine vollständige Liste der vorgenommenen Änderungen nannte Van Vliet in seiner Erklärung nicht. Die Korrektur soll jedoch verhindern, dass der Ausfall eines einzelnen Lizenzdienstes erneut weitere eigentlich unabhängige Prüfungen blockiert.

Ob das Update den Zugriff auf Spiele in jedem denkbaren Offline-Szenario sicherstellt, lässt sich anhand der bisherigen Angaben nicht abschließend beurteilen. Microsoft behebt damit zunächst den konkreten Softwarefehler, der die Auswirkungen des jüngsten Ausfalls erheblich verschärfte.

Xbox übernimmt die Kontrolle über den Lizenzdienst

Neben dem Client-Update nimmt Microsoft auch organisatorische Änderungen vor. Der betroffene Lizenzierungsdienst befand sich bislang außerhalb der direkten Zuständigkeit der Xbox-Abteilung, obwohl zahlreiche wichtige Xbox-Funktionen von ihm abhängen.

Die vollständige Verantwortung für diesen Dienst soll nun an das Xbox-Team übertragen werden. Dadurch dürfte die Abteilung künftig mehr Kontrolle über Updates, Tests und Änderungen an der kritischen Infrastruktur erhalten.

Parallel arbeiten die Entwickler daran, den Dienst und die dazugehörigen Systeme widerstandsfähiger zu machen. Fehlerhafte Aktualisierungen sollen künftig nicht mehr ohne Weiteres einen derart großen Teil der Plattform beeinträchtigen können.

Die Engineering- und Betriebsteams überprüfen laut Van Vliet zudem die gesamte technische Infrastruktur auf weitere Schwachstellen und mögliche einzelne Ausfallpunkte. In den kommenden Wochen und Monaten möchte Microsoft weitere Verbesserungen und Komfortfunktionen vorstellen.

Ausfall dauerte viele Stunden

Die schwerwiegende Störung begann am Abend des 26. Juli 2026 und zog sich bis in den folgenden Tag. Je nach Region und betroffenem System fiel der Xbox-Dienst für etwa 15 bis 20 Stunden aus.

Spieler meldeten in diesem Zeitraum unter anderem folgende Probleme:

Anmeldung beim Xbox-Netzwerk nicht möglich

eigene Spielebibliothek wurde nicht geladen

digital gekaufte Spiele ließen sich nicht starten

Game-Pass-Inhalte waren nicht verfügbar

einzelne Disc-Spiele verweigerten ebenfalls den Start

Store- und Partnerdienste waren teilweise beeinträchtigt

Nachdem die fehlerhafte Infrastruktur identifiziert worden war, leitete Microsoft den Datenverkehr auf funktionierende Systeme um. Die Wiederherstellung erfolgte jedoch nicht in allen Regionen gleichzeitig, weshalb einige Spieler deutlich früher wieder Zugriff erhielten als andere.

Der Vorfall verdeutlicht, wie eng selbst lokal installierte und physisch erworbene Spiele inzwischen mit digitalen Lizenzsystemen verbunden sind. Microsoft verspricht zwar technische und organisatorische Konsequenzen. Ob die vorgenommenen Änderungen einen vergleichbaren Ausfall künftig vollständig verhindern können, muss sich allerdings erst zeigen.

Hat der Xbox-Ausfall euer Vertrauen in digitale Spiele beeinträchtigt oder seht ihr darin lediglich einen außergewöhnlichen technischen Fehler?