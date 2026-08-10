GTA 6 übertrifft offenbar selbst Take-Twos Erwartungen

Die Vorbestellungen von „GTA 6“ sind mit einer Wucht gestartet, die offenbar selbst Publisher Take-Two überrascht hat. Unternehmenschef Strauss Zelnick spricht von einer Nachfrage, wie sie weder sein Konzern noch die gesamte Spielebranche jemals zuvor erlebt habe. Hochrechnungen zufolge könnte Rockstars Blockbuster bis zum Ende der ersten Verkaufswoche einen Umsatz von mehr als fünf Milliarden US-Dollar erzielen.

Konkrete Vorbestellungszahlen hält Take-Two weiterhin unter Verschluss. Im jüngsten Quartalsbericht bezeichnete das Unternehmen den bisherigen Start jedoch offiziell als „außergewöhnlich“. Gegenüber Reuters fand Zelnick noch deutlichere Worte.

„Niemand hat jemals etwas Vergleichbares gesehen – weder bei Take-Two noch in der gesamten Branche“, erklärte der CEO. Die Nachfrage sei „beispiellos und erstaunlich“.

Take-Two kann den Erfolg von GTA 6 kaum einschätzen

Zelnick räumte ein, dass selbst Take-Two momentan nicht zuverlässig vorhersagen könne, wie sich die enormen Vorbestellungen auf den tatsächlichen Verkaufsstart auswirken werden. Dafür fehle dem Unternehmen schlicht ein vergleichbarer Titel aus der Vergangenheit.

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Take-Two bleibt deshalb vorerst bei seiner bisherigen Jahresprognose. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Publisher Net Bookings zwischen 8 und 8,2 Milliarden US-Dollar. Angesichts der offenbar außergewöhnlichen Nachfrage nach „GTA 6“ wirkt diese Einschätzung vergleichsweise vorsichtig.

Der Grund liegt in der besonderen Behandlung von Vorbestellungen. Bis zur Auslieferung des Spiels können diese storniert werden. Zelnick betonte daher, dass streng genommen noch kein Exemplar von „GTA 6“ verkauft worden sei.

Auch die häufig verbreitete Behauptung, Take-Two habe bereits 1,39 Milliarden US-Dollar mit den Vorbestellungen verdient, ist falsch. Bei dieser Summe handelt es sich um die gesamten Net Bookings des Unternehmens im vergangenen Quartal. Darin enthalten sind unter anderem „NBA 2K“, „GTA Online“, „Red Dead Redemption 2“ sowie zahlreiche Mobile-Spiele.

GTA 6 könnte in der Launchwoche 5,2 Milliarden Dollar umsetzen

Eine konkrete Hochrechnung liefert das Marktforschungsunternehmen Newzoo. Demnach generierte „GTA 6“ allein in seiner ersten Vorbestellungswoche rund 180 Millionen US-Dollar an digitalen Verkäufen in den USA sowie den fünf größten europäischen Märkten Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien.

Diese Länder sollen rund 69 Prozent der weltweiten Konsolenspieler von „GTA 5“ ausmachen. Überträgt Newzoo diese Verteilung auf den Nachfolger, ergibt sich für die erste Woche ein geschätzter globaler Vorbestellungsumsatz von etwa 260 Millionen US-Dollar.

Laut den Marktforschern handelt es sich um den stärksten Start einer Vorbestellungskampagne, der im eigenen Datensatz jemals erfasst wurde.

Ausgehend von unterschiedlichen Verkaufskurven errechnet Newzoo für „GTA 6“ bis zum Ende der Launchwoche einen kumulierten Umsatz zwischen 3,3 und 5,2 Milliarden US-Dollar. Das entspräche ungefähr 37 bis 60 Millionen verkauften Exemplaren.

Wahrscheinlichstes Szenario liegt bei 4,5 Milliarden Dollar

Als besonders wahrscheinlich betrachtet Newzoo eine Entwicklung, wie sie bei etablierten Fortsetzungen mit einer großen und loyalen Fangemeinde zu beobachten ist. Nach diesem Modell würde „GTA 6“ bis zum Ende der ersten Verkaufswoche rund 4,5 Milliarden US-Dollar umsetzen.

Bei einem angenommenen durchschnittlichen Verkaufspreis von 88 US-Dollar wären dafür ungefähr 51 Millionen verkaufte Exemplare erforderlich. Der Durchschnittspreis liegt über dem Preis der Standard Edition, da auch die teurere Ultimate Edition in die Berechnung einfließt.

Bei den genannten Milliardenbeträgen handelt es sich allerdings nicht um den Gewinn von Take-Two. Die Prognose beschreibt den weltweiten Endkundenumsatz. Davon gehen unter anderem Steuern, Handelsmargen sowie die Anteile von Sony und Microsoft ab.

Zudem umfasst die Summe sämtliche Vorbestellungen seit dem 25. Juni. „GTA 6“ würde die Milliarden also nicht ausschließlich innerhalb der sieben Tage nach Veröffentlichung einnehmen. Gemeint ist der gesamte bis zum Ende der Launchwoche aufgelaufene Umsatz.

GTA 5 benötigte drei Tage für die erste Milliarde

Schon der direkte Vorgänger stellte vor fast 13 Jahren enorme Rekorde auf. „GTA 5“ erzielte innerhalb von nur 24 Stunden einen Umsatz von mehr als 800 Millionen US-Dollar. Nach drei Tagen hatte das Spiel die Marke von einer Milliarde US-Dollar überschritten.

Sollte die Prognose von Newzoo eintreffen, könnte „GTA 6“ diesen historischen Start um ein Mehrfaches übertreffen. Dabei erscheint der Nachfolger zunächst ausschließlich für PS5 und Xbox Series X/S. Eine PC-Version wurde bislang nicht angekündigt.

Ob tatsächlich mehr als 50 Millionen Menschen bereits bis zum Ende der ersten Verkaufswoche zugreifen, bleibt abzuwarten. Die Kombination aus Take-Twos ungewöhnlich deutlichen Aussagen und den von Newzoo ausgewerteten Vorbestellungen zeigt jedoch, dass Rockstar Games vor einem möglicherweise beispiellosen Launch steht.

„GTA 6“ erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S. Die Standard Edition kostet 79,99 US-Dollar, während die Ultimate Edition für 99,99 US-Dollar angeboten wird.