Mit 007 First Light steht eines der spannendsten Action-Adventures des Jahres kurz vor dem Release. Die Entwickler von IO Interactive wagen sich erstmals an ein vollwertiges James-Bond-Spiel – und setzen dabei nicht auf eine bekannte Filmgeschichte, sondern auf eine komplett neue Origin-Story rund um einen jungen Bond.

Kurz vor dem Launch haben die Entwickler nun endlich auch die konkreten Freischaltzeiten für den Release enthüllt.

Ab wann ist 007 First Light spielbar?

Die Standard Edition von 007 First Light erscheint offiziell am 27. Mai 2026.

Spieler in Deutschland können laut offizieller Übersicht ab 16:00 Uhr MESZ loslegen.

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Wer das Spiel vorbestellt, darf allerdings bereits einen Tag früher starten. Dank des enthaltenen Early Access wird 007 First Light schon am 26. Mai 2026 um 16:00 Uhr freigeschaltet.

Release-Uhrzeiten im Überblick

Edition Datum Uhrzeit Early Access / Deluxe 26. Mai 2026 16:00 Uhr MESZ Standard Edition 27. Mai 2026 16:00 Uhr MESZ

Vorbesteller erhalten kostenloses Deluxe-Upgrade

Besonders interessant: IO Interactive spendiert Vorbestellern aktuell ohne Aufpreis ein Upgrade auf die Digital Deluxe Edition.

Dadurch erhalten Käufer nicht nur den 24-stündigen Vorabzugang, sondern zusätzlich verschiedene kosmetische Extras und Gadget-Skins.

Zur Deluxe Edition gehören unter anderem:

Vier exklusive Outfits

Tag der Toten

Wüstenforscher

Stummer Anker

Gentleman-Agent

Zusätzliche Waffen- und Gadget-Skins

Zeichen des Agenten

Glänzendes Feuerzeug

Glänzende Kopfhörer

Glänzende Pfeilpistole

Glänzender Stift

Im PlayStation Store kostet das Spiel aktuell 69,99 Euro.

Worum geht es in 007 First Light?

Anders als viele frühere Bond-Spiele erzählt 007 First Light keine direkte Filmgeschichte. Stattdessen liefert IO Interactive eine eigenständige Origin-Story rund um einen jüngeren James Bond.

Zu Beginn des Spiels ist Bond noch kein legendärer Geheimagent, sondern ein talentierter Soldat der Marineluftwaffe. Erst nach einer Heldentat bekommt er die Chance, dem wiederbelebten Doppelnull-Programm beizutreten.

Doch eine Mission gegen einen abtrünnigen Agenten eskaliert schnell und zieht Bond in eine größere Verschwörung hinein. Gemeinsam mit seinem Mentor Greenway muss er schließlich einen drohenden Putsch verhindern.

Gerade dieser Ansatz macht viele Fans neugierig. Statt den ikonischen Agenten einfach fertig ausgebildet zu präsentieren, zeigt das Spiel offenbar erstmals ausführlicher, wie Bond überhaupt zur berühmten 007 wurde.

Hitman-Studio setzt auf Stealth und Freiheit

Entwickelt wird das Spiel vom IO Interactive-Team hinter der erfolgreichen Hitman World of Assassination-Reihe.

Und genau diesen Einfluss erkennt man bereits deutlich.

Ähnlich wie bei Hitman sollen Spieler selbst entscheiden können, wie sie Missionen angehen möchten. Laut den Entwicklern unterstützt 007 First Light sowohl einen direkten Action-Ansatz als auch leise Stealth-Methoden.

Dazu kommen verschiedene Gadgets, abwechslungsreiche Schauplätze und mehrere Lösungswege für Missionen.

Gerade diese Mischung könnte perfekt zur James-Bond-Lizenz passen. Viele Fans hoffen deshalb auf eine Art Mischung aus Hitman, klassischem Agenten-Thriller und moderner Action-Inszenierung.

Kann 007 First Light das große Bond-Comeback werden?

Die Erwartungen an das Spiel sind hoch. Das letzte wirklich große James-Bond-Spiel liegt inzwischen viele Jahre zurück, während andere Action- und Stealth-Reihen die Lücke gefüllt haben.

Mit IO Interactive sitzt allerdings genau das Studio an der Marke, das viele Fans sich gewünscht hatten. Schließlich gelten die modernen Hitman-Spiele bis heute als einige der besten Stealth-Titel überhaupt.

Sollte es dem Team gelingen, diese Freiheit mit einer starken Bond-Story und spektakulären Agenten-Momenten zu kombinieren, könnte 007 First Light tatsächlich zum Neustart für die gesamte Spielemarke werden.

Die Voraussetzungen dafür wirken jedenfalls vielversprechend.

FAQ

Wann erscheint 007 First Light?

Die Standard Edition erscheint am 27. Mai 2026. Vorbesteller mit Early Access dürfen bereits am 26. Mai spielen.

Um wie viel Uhr wird 007 First Light freigeschaltet?

In Deutschland startet die Freischaltung jeweils um 16:00 Uhr MESZ.

Gibt es einen Early Access?

Ja. Vorbesteller erhalten 24 Stunden Vorabzugang zum Spiel.

Was kostet 007 First Light?

Im PlayStation Store kostet das Spiel aktuell 69,99 Euro.

Wer entwickelt 007 First Light?

Das Spiel entsteht bei IO Interactive, dem Studio hinter der Hitman-Reihe.

Ist 007 First Light ein Open-World-Spiel?

Nein, bislang wird das Spiel eher als storybasierter Agenten-Thriller mit mehreren Lösungswegen und Stealth-Elementen beschrieben.