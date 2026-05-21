Harry Krueger, der kreative Kopf hinter Returnal, arbeitet an einem komplett neuen Projekt. Der ehemalige Director von Housemarque hat gemeinsam mit weiteren Entwicklern das neue Studio Cosmic Division gegründet und bereits eine erste Singleplayer-IP angekündigt.

Das Projekt soll sich laut Studio vor allem auf intensives Gameplay und emotionale Storytelling-Elemente konzentrieren.

Returnal-Director startet neu durch

Harry Krueger verließ Housemarque bereits im Jahr 2023. Dort war er maßgeblich an Spielen wie „Returnal“, „Resogun“ und teilweise auch an Saros beteiligt.

Mit Cosmic Division schlägt der Entwickler jetzt ein neues Kapitel auf.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

In einem offiziellen Statement beschreibt das Studio sein erstes Projekt als kompromissloses Singleplayer-Erlebnis mit starkem Gameplay-Fokus. Gleichzeitig soll die neue IP aber auch emotionales Storytelling bieten und frische Ideen in das Genre bringen.

Noch gibt es weder Gameplay noch konkrete Details zum Setting oder Genre. Fest steht allerdings bereits, dass das Spiel sowohl für PC als auch Konsolen erscheinen soll.

Gameplay-first statt Live-Service

Gerade Fans von Returnal dürften bei diesen Aussagen aufmerksam werden. Housemarque hatte sich in den letzten Jahren einen Namen für extrem präzises Gameplay, starke Atmosphäre und intensive Action gemacht.

Returnal gilt für viele bis heute als eines der besten PS5-Spiele überhaupt – nicht zuletzt wegen seines schnellen Kampfsystems, der dichten Sci-Fi-Stimmung und der audiovisuellen Inszenierung.

Dass Harry Krueger jetzt erneut von einem „Gameplay-first“-Ansatz spricht, dürfte deshalb viele Spieler neugierig machen. Gerade in einer Zeit, in der viele große Publisher verstärkt auf Multiplayer- oder Live-Service-Konzepte setzen, wirkt ein kompromissloser Singleplayer-Fokus fast schon erfrischend.

Cosmic Division sucht Investoren und neue Entwickler

Aktuell befindet sich das Studio offenbar noch im Aufbau. Cosmic Division sucht laut eigener Aussage weiterhin nach Investoren und neuen Talenten, die beim Aufbau des Projekts helfen sollen.

Das erklärt auch, warum es bisher kaum konkrete Informationen zur neuen IP gibt.

Trotzdem zeigt die Ankündigung bereits eine klare Richtung: Harry Krueger möchte offenbar auf den Stärken aufbauen, die schon Returnal so besonders gemacht haben – intensive Action, starke Atmosphäre und spielerische Tiefe.

Wie geht es bei Housemarque weiter?

Während Harry Krueger mit Cosmic Division neu startet, fragen sich viele Fans natürlich auch, wie es bei Housemarque selbst weitergeht.

Nach dem Release von Saros dürfte das Studio vermutlich bereits mit den Arbeiten an einem neuen Projekt begonnen haben. Housemarque hat sich in den letzten Jahren endgültig als einer der spannendsten PlayStation-Entwickler etabliert.

Umso interessanter wird jetzt die Frage, ob Harry Kruegers neues Studio vielleicht einen ähnlichen Weg einschlägt – oder mit der neuen IP etwas völlig anderes versucht.