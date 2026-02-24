Resident Evil 10 – Leaker warnt vor RAM-Knappheit durch KI-Boom

Für Resident Evil geht es Ende Februar 2026 direkt weiter: Resident Evil Requiem erscheint am 27. Februar 2026 und soll dem Franchise schon wieder eine frische Richtung geben. Doch während Fans noch rätseln, was Capcom danach plant, taucht am Horizont für Resident Evil 10 bereits ein Problem auf, das nicht mit Story, Setting oder Figuren zu tun hat, sondern mit knallharter Hardware Realität.

Ein bekannter Resident Evil Leaker aus der Community, AestheticGamer, äußerte sich in einem kurzen Thread auf X auffällig pessimistisch zur Lage der Branche. Seine Sorge: Der aktuelle KI Boom könnte ausgerechnet den nächsten großen Schritt der Reihe ausbremsen, weil zentrale PC und Konsolen Komponenten teurer werden oder zeitweise knapp sind.

Der Hardware Druck wächst

Worum geht es bei dem Problem rund um Arbeitsspeicher? Im Kern steht die Angst vor einer RAM Knappheit, die sich durch Exklusivdeals im KI Umfeld verschärfen könnte. Genannt werden dabei drei der weltweit größten RAM Hersteller: Samsung, SK Hynix und Micron. Laut den Aussagen im Thread würden sich diese Produzenten zunehmend auf die Belieferung von KI Rechenzentren fokussieren, was wiederum den klassischen Consumer Markt unter Druck setzt.

Das Ergebnis wäre eine Situation, in der RAM nicht nur teurer wird, sondern auch schlechter planbar verfügbar ist. Für große Spieleproduktionen ist das gleich doppelt unangenehm: Einerseits steigen Entwicklungs und Testkosten, andererseits wird es schwieriger, Zielhardware sauber zu definieren, wenn Preise und Ausstattungen im PC Markt stark schwanken.

Welche Kettenreaktion droht für Konsolen und die nächste Generation? Die Befürchtung: Wenn RAM Preise explodieren, verteuert das auch Konsolen Hardware oder zwingt Hersteller zu Kompromissen bei der Ausstattung. Gleichzeitig könnte sich die nächste Konsolengeneration verzögern, falls die Kalkulation nicht aufgeht. AestheticGamer bringt es in seinem Post sehr drastisch auf den Punkt.

Wir hängen hier irgendwie fest. Diese miese KI Blase kauft den ganzen RAM auf, das könnte die Videospielindustrie für Jahre ausbremsen.

Warum Resident Evil 10 besonders anfällig sein könnte

Warum trifft es ausgerechnet ein großes Mainline Resident Evil? Resident Evil 10 wäre als nächster Hauptteil nach Resident Evil Requiem sehr wahrscheinlich eine Produktion, die technisch wieder spürbar zulegen soll. Capcom hat mit der RE Engine zwar ein extrem starkes Fundament, aber große Sprünge bei Beleuchtung, NPC Dichte, Physik oder Detailgrad hängen am Ende auch an der Hardware Zielplattform und daran, wie viel Leistung und Speicher man realistisch voraussetzen kann.

Zusätzlich steht im Raum, dass sich Konsolenpreise eher nach oben bewegen könnten. Das passt zu einer Entwicklung, die Fans 2025 bereits zu spüren bekommen haben: PlayStation 5, Xbox Series Konsolen und auch die ursprüngliche Nintendo Switch wurden im Sommer 2025 in verschiedenen Regionen teurer. Sollten neue Geräte noch höher einsteigen, wäre das für den Massenmarkt ein Risiko, und für Publisher ein Grund, Releases strategisch zu schieben.

Was bedeutet das für ein mögliches Release Timing? Selbst ohne Hardware Stress wäre Resident Evil 10 vermutlich noch eine Weile entfernt. Orientiert man sich an bisherigen Abständen zwischen großen Releases, ist mit vier bis fünf Jahren Entwicklungszeit zu rechnen. Wenn Capcom aber entscheidet, auf stabilere Marktbedingungen oder eine neue Konsolengeneration zu warten, könnte sich das Zeitfenster weiter nach hinten verschieben.

Was Fans kurzfristig erwarten können

Was steht als Nächstes konkret an? Fix ist erst einmal Resident Evil Requiem mit Release am 27. Februar 2026. Danach bleibt offen, ob Capcom zuerst einen weiteren Remake Schritt geht oder direkt den nächsten Hauptteil vorbereitet. Die aktuellen Diskussionen zeigen aber, dass sich die Community nicht nur für Monster, Rätsel und Kampfsysteme interessiert, sondern auch für die Frage, ob die Branche in den nächsten Jahren überhaupt planbar bleibt.

Wie ordnet sich die Aussage des Leakers ein? AestheticGamer liefert keine konkreten Insider Details dazu, ob Capcom Resident Evil 10 bereits intern verschiebt. Es ist vielmehr ein düsterer Ausblick auf die Gesamtlage: teurerer RAM, potenziell höhere Konsolenpreise und eine KI getriebene Marktdynamik, die die Spieleentwicklung indirekt bremst.

Wie siehst du das: Wird Resident Evil 10 am Ende wirklich von Hardware Preisen und KI Trends ausgebremst, oder ist das Panikmache und Capcom zieht trotzdem durch? Schreib deine Meinung gerne in die Kommentare.