Expedition 33 – Charlie Cox wünscht Robert Pattinson als Gustave im Film

Clair Obscur: Expedition 33 hat 2025 viele Fans überrascht und begeistert: Sandfall Interactive zeigte eindrucksvoll, wie stark ein AA-Spiel in Inszenierung, Stil und emotionalem Storytelling abliefern kann. Ein großer Anteil am Erfolg liegt auch bei den Performances, die den Figuren eine prägnante Stimme und Persönlichkeit gegeben haben.

Jetzt bekommt das Thema potenzielle Filmadaption neuen Gesprächsstoff. Denn ausgerechnet der Darsteller von Gustave hat verraten, wen er gerne als Live-Action-Version der Figur auf der großen Leinwand sehen würde: Robert Pattinson.

Die Idee hinter dem Traumcasting

Wer soll Gustave in einer Expedition-33-Verfilmung spielen? Charlie Cox, der Gustave in Clair Obscur: Expedition 33 gesprochen hat, würde die Rolle in einem möglichen Kinofilm am liebsten von Robert Pattinson verkörpern lassen. Der Gedanke kommt aus einem Interview, das Cox im Umfeld der BAFTA Games Awards 2026 gegeben hat.

Cox machte dabei klar, dass er grundsätzlich offen wäre, wieder in diese Welt zurückzukehren. Die Arbeit an Expedition 33 beschreibt er als eine Erfahrung, die für ihn klein angefangen und sich dann zu etwas deutlich Größerem entwickelt habe.

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Meine Beteiligung daran, so winzig sie ursprünglich war und wie sehr sie jetzt gewachsen ist, war für mich nur eine unglaublich demütigende und schöne Erfahrung. Also ja, absolut. Ich dachte, sie sollten wahrscheinlich, wenn sie den Film machen, Robert Pattinson die Rolle spielen lassen, und ich mache die Stimme. Dann hätten sie ziemlich genau den Gustave aus dem Spiel.

Stimme von Cox, Gesicht von Pattinson

Warum will Cox selbst nicht komplett Gustave im Film darstellen? Der spannende Kniff an Cox’ Wunschbesetzung ist der Haken, den er selbst setzt: Er möchte weiterhin die Stimme liefern, auch wenn Pattinson die Figur körperlich spielen würde. Damit zielt Cox klar auf eine Art Hybrid-Lösung ab, die sich stark am Game-Vorbild orientiert.

Gerade bei Figuren, die viele Fans über dutzende Spielstunden als Stimme zuerst kennengelernt haben, kann das für eine Adaption ein cleverer Ansatz sein. Für die Community wäre das zumindest ein ungewöhnlicher, aber naheliegender Weg, den Wiedererkennungswert hochzuhalten, ohne die Besetzung komplett an die Originalperformance zu binden.

Passend dazu nennt Cox Pattinson nicht zufällig: Der Star ist spätestens seit Twilight und The Batman weltweit bekannt und wird oft für intensive, manchmal auch kantige Rollen gefeiert. Genau diese Energie könnte in einer Expedition-33-Verfilmung gut funktionieren, wenn man den Ton des Spiels beibehalten will.

Rückenwind durch BAFTA-Glanz für Expedition 33

Welche Bedeutung hat der BAFTA-Erfolg für die Marke? Die Aussagen kommen aus einem Moment, in dem Clair Obscur: Expedition 33 ohnehin viel Aufmerksamkeit bekam. Das Spiel räumte bei den BAFTA Games Awards 2026 erneut einen Game-of-the-Year-Award ab, was den Status als Prestige-Titel weiter unterstreicht.

Dass Cox’ Performance als Gustave dabei regelmäßig herausgestellt wird, zeigt, wie sehr die Figur zum Aushängeschild der Marke geworden ist. Ein Filmcasting rund um Gustave wäre somit nicht nur eine Fan-Debatte, sondern eine echte Richtungsentscheidung, falls eine Adaption je konkret werden sollte.

Was meint ihr: Würdet ihr Robert Pattinson als Gustave auf der Leinwand sehen wollen, und wäre euch wichtig, dass Charlie Cox weiterhin die Stimme übernimmt? Schreibt es in die Kommentare.