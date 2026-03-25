Call of Duty Season 3 – Neue Maps, Waffen, Zombies-Map und Warzone-POI

Activision hat offiziell das große Update für Season 3 von Call of Duty Black Ops 7 und Warzone vorgestellt und liefert damit eine ungewöhnlich umfangreiche Vorschau auf das, was euch ab Anfang April 2026 erwartet. Das Content-Paket soll laut Roadmap quer durch alle Bereiche gehen: Multiplayer, Zombies, Endgame und natürlich Warzone bekommen frische Inhalte, neue Modi und zusätzliche Belohnungsgründe für die nächsten Wochen.

Der Startschuss fällt am Donnerstag, den 2. April 2026, dann steht Season 3 als kostenloser Download auf PlayStation, Xbox und PC bereit. Nach dem eher gemischt aufgenommenen Launch Ende 2025 will Activision den Rückenwind der starken Post-Launch-Phasen weiter ausbauen und setzt dafür sichtbar auf Masse, Tempo und Abwechslung.

Mehr Karten und Modi für den Multiplayer

Welche Multiplayer-Inhalte bringt Season 3 in Black Ops 7? Laut offizieller Planung warten in Season 3 insgesamt neun Multiplayer-Karten, von denen fünf direkt zum Launch verfügbar sein sollen. Damit ist die Saison vor allem für alle interessant, die gerne rotierende Playlists spielen und immer wieder neue Layouts lernen wollen, statt monatelang auf denselben Schauplätzen festzuhängen.

Auch bei den Modi setzt Treyarch auf einen Mix aus Rückkehrern und Neuzugängen. Zum Start kommt Demolition zurück. Später folgt mit Season 3 Reloaded die Rückkehr von Aim High, das viele noch aus Black Ops 6 kennen. Zusätzlich ist eine neue Snipers Only-Playlist eingeplant, die den Fokus klar auf klassische Long-Range-Duelle legt.

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Was steckt hinter dem neuen Modus Freerun? Mit dem Mid-Season-Update wird außerdem Freerun eingeführt, ein Modus, der an Modern Warfare 3s Get High erinnert. Hier geht es nicht um Kills, sondern um Tempo, Routenwahl und Movement: Zehn Teilnehmende sprinten in einem Rennen ins Ziel und müssen dabei laufen und klettern. Passend dazu gibt es mit Ascent eine komplett neue Karte, die speziell für Freerun gebaut wurde.

Wer auf zusätzliche Cosmetics und Herausforderungen steht, bekommt ebenfalls Nachschub: Ein eigenes Freerun-Event soll zeitgleich mit Season 3 Reloaded starten und weitere Belohnungen freischalten.

Neue Waffen im Battle Pass und über Events

Welche neuen Waffen kommen mit Season 3? Zum Start von Season 3 landen zwei neue Knarren im Battle Pass. Mit dabei ist das MK35 ISR, ein vollautomatisches Sturmgewehr, das laut Beschreibung auf niedrigen Rückstoß, hohe Präzision und moderaten Schaden ausgelegt ist. Ebenfalls Teil des Battle Pass ist die VST, eine neue leichte Maschinenpistole, die vor allem Mobilität und Handling in den Vordergrund stellt.

Welche Waffen folgen im Mid-Season-Update? Im weiteren Verlauf der Season sollen über ein Mid-Season-Event zusätzliche Waffen verfügbar werden. Genannt sind der Strider 300 als Scharfschützengewehr, die 1911 als Pistole und die Siren als Spezialwaffe. Damit deckt Season 3 gleich mehrere Spielstile ab, von aggressivem Run-and-Gun bis hin zu klassischem Sniper-Gameplay.

MK35 ISR: vollautomatisches Sturmgewehr mit niedrigem Rückstoß und hoher Genauigkeit

VST: leichte Maschinenpistole mit starkem Fokus auf Mobilität und Handling

Strider 300: Scharfschützengewehr im Mid-Season-Event

1911: Pistole im Mid-Season-Event

Siren: Spezialwaffe im Mid-Season-Event

Zombies und Warzone bekommen neue Schauplätze

Welche neuen Inhalte sind für Zombies in Season 3 geplant? Nachdem zuletzt mit Paradox Junction eine neue Zombies-Map veröffentlicht wurde, die Nuketown mit einem Twist aufgreift, steht mit Season 3 bereits die nächste Erweiterung an. Mit dem Mid-Season-Update kommt Totenreich, eine neue Karte, die in einem abgelegenen norwegischen Fischerort spielt, der nach Experimenten von Group 935 in der Zeit gefangen ist und in den Dark Aether verzerrt wurde.

Was ändert sich in Warzone in Season 3? In Warzone steht eine größere Überarbeitung von Verdansk an. Der Klassiker bekommt einen neuen Point of Interest namens Launch Pad, der das Rotationsverhalten auf der Map verändern dürfte und neue Hot-Drop-Optionen schafft. Außerdem bringt Raven Software nach dem Erfolg von Black Ops Royale die Map Avalon nun auch in die klassische Battle Royale-Erfahrung.

Zusätzlich sind für Warzone neue Modi und Events angekündigt, konkrete Details dazu sollen sich im Laufe der Saison weiter entfalten. Unterm Strich wirkt Season 3 damit wie ein bewusst breit angelegter Push: neue Orte für Battle Royale, neue Ziele im Zombies-Rundlauf und im Multiplayer genug Stoff, um die Playlist-Rotation wirklich frisch zu halten.

Welche Neuerung aus Season 3 reizt euch am meisten: die neuen Multiplayer-Maps, Freerun, Totenreich oder das Launch Pad in Verdansk? Schreibt es in die Kommentare.