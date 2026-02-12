Epic Games Store – Zwei Gratis-Spiele am 19. Februar 2026 angekündigt

Im Epic Games Store steht schon das nächste Gratis-Doppelpack in den Startlöchern: Für den 19. Februar 2026 hat Epic offiziell zwei neue Freebies angekündigt. Wie gewohnt gilt: Wer die Spiele im Aktionszeitraum abholt, behält sie dauerhaft in der eigenen Bibliothek, ganz ohne Abo oder zusätzliche Kosten.

Die Aktion reiht sich in das wöchentliche Gratisprogramm ein, mit dem Epic seit Jahren regelmäßig ein oder zwei Titel verschenkt und damit vor allem PC-Gamer in Deutschland zuverlässig mit frischem Nachschub versorgt. Entscheidend ist nur, dass ihr rechtzeitig im Store vorbeischaut und die Spiele einmalig beansprucht.

Die zwei Gratis-Spiele am 19. Februar

Welche Freebies gibt es am 19. Februar 2026 im Epic Games Store? Epic hat bestätigt, dass am 19. Februar 2026 gleich zwei kostenlose Spiele freigeschaltet werden. Die beiden Titel lösen damit die aktuellen Gratisangebote ab und können anschließend wie üblich kostenlos zur Bibliothek hinzugefügt werden.

Das Wichtigste in Kürze, damit ihr den Termin nicht verpasst:

So klappt das Abholen ohne Stress

Wie sichert man sich die Epic-Freebies richtig? Ihr müsst die Spiele am 19. Februar 2026 lediglich im Epic Games Store aufrufen und auf Beanspruchen klicken. Danach sind sie fest mit eurem Konto verknüpft und bleiben dauerhaft verfügbar, selbst wenn die Aktion später ausläuft.

Praktisch ist das vor allem, wenn ihr euch eine kleine Bibliothek aufbauen wollt, ohne ständig Geld auszugeben. Falls ihr den Epic Launcher ohnehin installiert habt, lohnt es sich, einmal pro Woche kurz reinzuschauen oder die Wunschliste im Blick zu behalten, damit euch kein Deal durchrutscht.

Typische Stolperfallen gibt es kaum, aber ein Punkt ist wichtig: Wartet nicht bis zur letzten Minute, denn bei besonders beliebten Freebies kann es rund um den Start der Aktion zu hoher Auslastung kommen.

Warum Epic überhaupt jede Woche Spiele verschenkt

Warum verschenkt der Epic Games Store regelmäßig Spiele? Das kostenlose Wochenprogramm ist ein fester Bestandteil der Store-Strategie: Epic lockt damit neue Nutzer in den Launcher, hält bestehende Accounts aktiv und sorgt dafür, dass immer wieder neue Titel in Bibliotheken landen, die sonst vielleicht übersehen würden.

Für euch bedeutet das unterm Strich: Selbst wenn euch nicht jedes Gratis-Spiel abholt, ist die Chance hoch, dass über die Monate echte Highlights oder zumindest spannende Indies dabei sind. Und weil die Spiele nach dem Claim dauerhaft bleiben, kann man sie auch später noch ausprobieren, wenn gerade Zeit dafür ist.

Wie steht ihr zu den beiden Gratis-Spielen am 19. Februar 2026 im Epic Games Store, und würdet ihr euch generell mehr solche Doppel-Freebies wünschen? Schreibt es gern in die Kommentare.