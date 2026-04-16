Epic Games Store – Doomblade wird ab 23. April 2026 gratis spielbar

Der Epic Games Store hat das nächste Gratis-Spiel für die Woche ab dem 23. April 2026 offiziell bestätigt. Während aktuell noch ein Taktik-Stealth-Titel kostenlos eingesackt werden kann, steht in wenigen Tagen ein Metroidvania mit hohem Tempo und präziser Luftkampf-Action in den Startlöchern.

Wie gewohnt wechselt das Angebot immer donnerstags, und zwar zu einer festen Uhrzeit. Wer die wöchentlichen Geschenke auf dem PC mitnimmt, sollte sich die Zeitfenster also am besten direkt im Kalender markieren.

Aktuelles Gratis-Spiel bis zum 23. April 2026

Welches Spiel ist gerade kostenlos im Epic Games Store? Vom 16. April 2026 bis zum 23. April 2026 gibt es aktuell The Stone of Madness gratis. Der Titel setzt auf Echtzeit-Taktik und Stealth und spielt in einem spanischen Kloster, das zum Gefängnis umfunktioniert wurde.

Im Mittelpunkt stehen fünf Gefangene, die nur gemeinsam eine Chance auf die Flucht haben. Jede Figur bringt eigene Fähigkeiten mit, gleichzeitig aber auch Traumata und Phobien, die sich auf den Verlauf auswirken können. Dadurch entsteht ein Spielgefühl, das nicht nur auf Planung, sondern auch auf improvisierte Lösungen setzt, wenn die Nerven oder die mentale Stabilität zum Problem werden.

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Spannend ist dabei der Fokus auf mehrere Fluchtpläne, eine dynamische Tageszeiten-Struktur und ein stetiger Druck durch Patrouillen, Risiken und begrenzte Ressourcen. Wer auf düstere Atmosphäre und koordinierte Schleichaktionen steht, bekommt hier für ein paar Tage einen vergleichsweise starken Gratis-Fang.

Das Gratis-Spiel ab dem 23. April 2026

Was ist das nächste kostenlose Spiel am 23. April 2026? Ab dem 23. April 2026 wird Doomblade im Epic Games Store kostenlos verfügbar sein. Der Freebie-Zeitraum läuft bis zum 30. April 2026, bevor der nächste Wechsel ansteht.

Doomblade ist ein 2D-Action-Metroidvania, in dem eine Ausgestoßene, bekannt als Gloom Girl, auf eine lebendige, empfindungsfähige Waffe trifft, die selbst gefangen gehalten wird. Zusammen erkundet das Duo miteinander verknüpfte Regionen, stellt sich verdorbener Schöpfung und versucht, die volle Macht der Klinge wiederherzustellen, um am Ende die Dread Lords zu besiegen.

Das Spiel setzt stark auf schnelles, präzises Movement und eine Kampfmechanik, bei der Angriffe gleichzeitig als Fortbewegung dienen. Ihr katapultiert euch in der Luft in Gegner hinein, verkettet aggressive Trefferfolgen und nutzt das Momentum, um in gefährlicheren Abschnitten nicht nur zu überleben, sondern richtig Druck zu machen.

Protagonistin und lebendige Klinge als erzählerisch verknüpftes Duo

2D-Metroidvania-Struktur mit verbundenen Gebieten und Fähigkeitensperren

Luftbasierte Kampf-Fortbewegung, bei der Angriffe auch Movement sind

Präzisionsfokus durch direktes Anvisieren und Momentum-orientierte Kämpfe

Wiederherstellung von Kräften über Schreine und zurückgewonnene Fähigkeiten

Unterschiedliche Untergrund-Biome von verlassenen Hallen bis industriellen, korrumpierten Zonen

Bosse als Fortschrittsanker rund um die Jagd auf die Dread Lords

Reines Singleplayer-Erlebnis mit vollständigem Controller-Support

Gratis-Spiel Gratis-Zeitraum The Stone of Madness 16. April 2026 bis 23. April 2026 Doomblade 23. April 2026 bis 30. April 2026

Wann sollte man die Spiele spätestens abholen? Der Wechsel findet donnerstags statt, und ihr habt jeweils bis zum 23. April 2026 um 17:00 Uhr deutscher Zeit Zeit, The Stone of Madness eurer Bibliothek hinzuzufügen. Direkt danach übernimmt Doomblade den Gratis-Slot bis zum nächsten Donnerstag.

Wie steht ihr zu dieser Kombination aus Stealth-Taktik und Metroidvania-Action, und welches der beiden Spiele ist eher euer Ding? Schreibt es gern in die Kommentare.