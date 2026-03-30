Cyberpunk 2077 Ronin kommt als Sammler-Vinyl zum Record Store Day 2026

Night City bekommt im April 2026 frischen Nachschub für Sammler: Mit Cyberpunk 2077: Ronin erscheint ein neues Vinyl-Release, das die Musik und Stimmung des Rollenspiels als physisches Collector-Item ins Regal bringen soll. Nach dem langen Weg seit dem schwierigen Launch 2020 zeigt sich einmal mehr, wie stark die Marke inzwischen auch abseits des Bildschirms weiterlebt.

Gerade der Soundtrack und die Radiosongs gehören für viele zum Herzstück von Cyberpunk 2077. Die Tracks, die während der Fahrten durch die Neon-Schluchten laufen, sind für viele Fans längst so ikonisch wie die Figuren selbst. Genau daran knüpft Ronin an, das als eigenständiges Musikprojekt die Atmosphäre des Spiels aufgreift.

Ronin als Sammler-Vinyl für Record Store Day 2026

Was ist Cyberpunk 2077: Ronin? Ronin ist ein spezielles Vinyl-Album, das am 18. April 2026 erscheint und im Rahmen des Record Store Day in teilnehmenden Independent-Plattenläden angeboten wird. Der Release ist als Sammlerstück konzipiert und richtet sich besonders an Fans, die die Cyberpunk-Stimmung nicht nur streamen, sondern auch physisch besitzen möchten.

Die Musik stammt vom Projekt Angel of Man und wurde nicht als Teil des ursprünglichen Game-Soundtracks veröffentlicht, sondern als eigenständige Hommage an die Welt von Cyberpunk 2077 beschrieben. Wer die Stücke bereits digital kennt, bekommt trotzdem einen klaren Anreiz: Für das Vinyl ist ein zusätzlicher Bonus-Track angekündigt, der zuvor nicht veröffentlicht wurde.

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Welche Details stecken in der Vinyl-Edition? Die Ronin-Platte setzt auf typische Collector-Merkmale, die audiophile Fans und Sammler gleichermaßen abholen sollen. Genannt werden unter anderem eine 180g-Pressung und ein Limited-Design der Schallplatte im Stil Katana CyberRed sowie eine hochwertige Hülle mit neuem Artwork im Neon-Look von Night City.

Release-Datum: 18. April 2026

Inhalt: 12 Tracks plus ein neuer Bonus-Track

Pressung: 180g-Vinyl

Design: Limited Katana CyberRed-Optik

Verpackung: Premium-Jacket mit Original-Artwork

Weitere Collectibles und der Blick auf die Zukunft der Reihe

Welche weiteren Sammlerartikel erscheinen im April 2026? Neben Ronin steht auch eine neue Figur im Fokus: Eine hochwertige Songbird-Statue soll am 8. April 2026 erscheinen. Die Figur ist als 9-Inch-Modell angekündigt und zeigt die Netrunnerin in ihrer markanten Optik inklusive Jacke und Cyberware-Details, passend zur Rolle der Figur in Phantom Liberty.

Parallel dazu bleibt die Lage bei neuen Spielinhalten klar: Für Cyberpunk 2077 sind keine weiteren geheimen DLCs oder Erweiterungen geplant. Stattdessen richtet sich der langfristige Blick auf den nächsten großen Schritt der Marke. Ein Nachfolger unter dem Projektnamen Project Orion ist bestätigt, dürfte aber noch lange auf sich warten lassen.

Wie siehst du die neuen Cyberpunk-2077-Collectibles: Ist Ronin ein Pflichtkauf fürs Vinyl-Regal oder greifst du eher bei Figuren wie Songbird zu? Schreib es gern in die Kommentare.