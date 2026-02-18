Cyberpunk 2077 5-Jahre-Aktion – Kaffee-Bundle und Shaker statt Update

Fünf Jahre Cyberpunk 2077 sind inzwischen schon wieder Geschichte, und nach dem Jubiläum im Dezember 2025 hatten viele Fans gehofft, dass CD Projekt RED diesen Meilenstein mit etwas Greifbarem feiert, etwa einem neuen Ingame-Update, einem Gratis-DLC oder wenigstens einer besonderen Edition. Immerhin hat sich das Rollenspiel seit dem Release am 10. Dezember 2020 vom Problemfall zur Erfolgsstory entwickelt, inklusive zahlreicher Patches, Content-Updates und der gefeierten Erweiterung Phantom Liberty.

Doch die offizielle Jubiläumsaktion, die jetzt Anfang Februar 2026 die Runde macht, ist deutlich bodenständiger. Statt Night-City-Content gibt es eine Zusammenarbeit, die so vermutlich kaum jemand auf der Wunschliste hatte.

Jubiläumsaktion mit ungewöhnlichem Partner

Worum geht es bei der neuen 5-Jahre-Aktion zu Cyberpunk 2077? Der offizielle Cyberpunk-2077-Kanal hat eine Kooperation mit MADRINAS angekündigt, einem Online-Shop, der Kaffee-Produkte mit natürlichen Zutaten verkauft und in der Gaming-Szene bereits mehrere Marken-Collabs umgesetzt hat.

Das passt auf den ersten Blick nicht unbedingt zu Night City, wo es eher nach Neon, Implantaten und Corporate-Dystopie schmeckt als nach White Chocolate Mocha. Andererseits sind Ingame-Werbeflächen und Markeninszenierung seit jeher Teil der Cyberpunk-DNA, und genau diese Optik trifft das Bundle offenbar ziemlich konsequent.

Für CD Projekt RED ist es zudem eine Möglichkeit, das Jubiläum sichtbar zu halten, ohne gleich neue Inhalte fürs Spiel versprechen zu müssen. Wer auf ein Content-Feuerwerk gehofft hat, bekommt stattdessen einen Merch-Lifestyle-Drop.

Das steckt im Bundle

Welche Inhalte bietet das Cyberpunk-2077-Jubiläumsbundle? Im Zentrum stehen zwei Produkte, die klar auf Sammler und Koffein-Fans zielen. Das Paket kombiniert einen Cold Brew mit einem thematisch passenden Shaker, der optisch auf Cyberpunk 2077 gebrandet ist.

White Chocolate Mocha Cold Brew

Limitierter Cyberpunk-2077-Shaker

Laut Produktbeschreibung kommt ein Behälter auf acht Portionen, dazu wird ein Koffeingehalt von über 188 mg genannt. Damit ist das Ganze eher Wachmacher als gemütlicher Feierabend-Kaffee, also passend für lange Sessions, Foto-Modus-Touren oder den nächsten Phantom-Liberty-Run.

Auf der Shop-Seite wird Neukunden außerdem ein Rabatt in Aussicht gestellt, wenn sie ihre E-Mail-Adresse hinterlegen. Wer bei solchen Aktionen grundsätzlich vorsichtig ist, sollte sich wie immer bewusst sein, dass das ein typischer Newsletter-Deal ist.

Warum die Aktion für viele überraschend wirkt

Warum hatten Fans zum 5. Jubiläum etwas anderes erwartet? Cyberpunk 2077 hat sich über Jahre hinweg vor allem durch spielbezogene Rettungsarbeit zurückgekämpft. Vom schwierigen Launch 2020 bis zur heutigen Version war es ein langer Weg mit Technik-Updates, Systemverbesserungen und dem großen inhaltlichen Schritt durch Phantom Liberty.

Genau deshalb war die Erwartungshaltung zum Fünfjährigen hoch: Viele hatten eher mit einem symbolischen Geschenk für die Community gerechnet, etwa neuen kosmetischen Items, einem kleinen Story-Happen oder einem speziellen Jubiläums-Patch. Eine Kaffee-Kooperation fühlt sich dagegen wie ein seitlicher Schritt an, nicht wie eine Feier im Spiel selbst.

Auf der anderen Seite ist es auch eine Art Reality-Check: Der Nachfolger ist weiterhin Jahre entfernt, und bis dahin wird es vermutlich immer wieder solche kleineren Aktionen geben, die das Franchise im Gespräch halten, ohne dass gleich ein großer Content-Plan dahintersteht.

Was das für die Wartezeit auf den Nachfolger bedeutet

Wie lässt sich die Wartezeit bis zum nächsten Cyberpunk überbrücken? Wenn du gerade wieder Lust auf Night City bekommst, ist der beste Jubiläums-Trip immer noch das Spiel selbst in seiner aktuellen Form, inklusive Phantom Liberty, Builds ausprobieren und neue Runs starten. Die Collab wirkt wie ein Zusatz für Fans, die über das eigentliche Spiel hinaus noch ein Stück Cyberpunk-Flair im Alltag wollen.

Ob das Bundle in Deutschland für dich überhaupt interessant ist, hängt am Ende weniger von der Marke als von deinem Interesse an solchen Gaming-Food-Collabs. Für manche ist es ein witziges Sammlerstück, für andere einfach nicht das, was ein Jubiläum dieses Kalibers verdient hätte.

Wie siehst du das: Ist eine Cyberpunk-2077-Kaffee-Kooperation eine nette Bonus-Idee, oder hättest du dir zum fünften Jubiläum lieber echte Ingame-Inhalte gewünscht? Schreib es gern in die Kommentare.